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16 фото «пушистиков» из Австралии, которые делают жизнь на континенте в разы веселее

16 фото «пушистиков» из Австралии, которые делают жизнь на континенте в разы веселее

Автор:
30 ноября 2023 09:23
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   в мире   животные   жуть   насекомые   природа   удивительно   фото   
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Не секрет, что Австралия славится своей уникальной и разнообразной фауной, в которой встречаются удивительные создания, восхищающие как учёных, так и обычных любителей природы.

Однако, помимо очаровательных коал и кенгуру её населяют довольно страшные животные, насекомые и морские существа, которые способны вызывать дрожь и панику (в особенности у тех, кто видит их впервые). Австралийцам, конечно, не привыкать к такому соседству. Но иногда и они остаются в полнейшем замешательстве после встречи с местными обитателями.

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Теперь ему придётся искать другое убежище.

Титановый палочник — безобидное насекомое, хоть и выглядит довольно жутковато.

Перед вами морская лилия. Конечно, по красоте ей далеко до утончённого цветка, но она тоже имеет свою неповторимую красоту (просто специфическую). Существо относится к классу беспозвоночных. Ведёт сидячий образ жизни, любит сидеть на глубине от 200 до 9700 метров. Эту очаровашку отпустили обратно в море, где она наверняка сможет напугать кого-нибудь ещё.

Розовые слизни существуют на планете более 200 миллионов лет.

Как вы уже поняли, оно было сделано в Австралии. Люди долгое время не могли понять, что это за странный куст расположился в углу их дома, который у тому ещё и шевелится. Были предположения, что это обезвоженный кузнечик. Странным созданием оказалась бабочка-мешочница. Эти насекомые строят вокруг себя своего рода футляр, который они потом всю жизнь таскают на спине.

Кажется, теперь это не кроссовки, а чей-то уютный дом!

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Метки: Австралия   в мире   животные   жуть   насекомые   природа   удивительно   фото   
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1  комментарий
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zlopisec 49 секунд назад

На утро после ужина в китайском ресторане....
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