16 фото «пушистиков» из Австралии, которые делают жизнь на континенте в разы веселее

Как вы уже поняли, оно было сделано в Австралии. Люди долгое время не могли понять, что это за странный куст расположился в углу их дома, который у тому ещё и шевелится. Были предположения, что это обезвоженный кузнечик. Странным созданием оказалась бабочка-мешочница. Эти насекомые строят вокруг себя своего рода футляр, который они потом всю жизнь таскают на спине.