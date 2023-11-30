16 фото «пушистиков» из Австралии, которые делают жизнь на континенте в разы веселее

Не секрет, что Австралия славится своей уникальной и разнообразной фауной, в которой встречаются удивительные создания, восхищающие как учёных, так и обычных любителей природы.
Однако, помимо очаровательных коал и кенгуру её населяют довольно страшные животные, насекомые и морские существа, которые способны вызывать дрожь и панику (в особенности у тех, кто видит их впервые). Австралийцам, конечно, не привыкать к такому соседству. Но иногда и они остаются в полнейшем замешательстве после встречи с местными обитателями.
Теперь ему придётся искать другое убежище.
Титановый палочник — безобидное насекомое, хоть и выглядит довольно жутковато.
Перед вами морская лилия. Конечно, по красоте ей далеко до утончённого цветка, но она тоже имеет свою неповторимую красоту (просто специфическую). Существо относится к классу беспозвоночных. Ведёт сидячий образ жизни, любит сидеть на глубине от 200 до 9700 метров. Эту очаровашку отпустили обратно в море, где она наверняка сможет напугать кого-нибудь ещё.
Розовые слизни существуют на планете более 200 миллионов лет.
Как вы уже поняли, оно было сделано в Австралии. Люди долгое время не могли понять, что это за странный куст расположился в углу их дома, который у тому ещё и шевелится. Были предположения, что это обезвоженный кузнечик. Странным созданием оказалась бабочка-мешочница. Эти насекомые строят вокруг себя своего рода футляр, который они потом всю жизнь таскают на спине.
Кажется, теперь это не кроссовки, а чей-то уютный дом!
Источник:
- Сумчатая жаба: они буквально засовывают головастиков в карманы на теле
- Животные, которые выглядят крайне пугающе, хотя не способны принести никакого вреда человеку
- 15 сравнений, демонстрирующих невероятные перевоплощения яиц различных насекомых во взрослых особей
- Личинка в которой живут личинки. Матрёшка мира насекомых
- Индский дельфин: слепые киты грязных рек Пакистана
На утро после ужина в китайском ресторане....