10 типов зрачков животных, которые имеют не только удивительный вид, но и крутые способности

У большинства существ зрачки просто круглые, у других немного вытянуты вертикально.

Некоторые звери, птицы и даже рыбы имеют крайне необычные зрачки, которые удивляют не только своей диковинной формой, но и набором особенностей. Эти характеристики зависят от того, где животное обитает и какой образ жизни ведёт. Нужен больше обзор? Вот тебе прямоугольный зрачок! Больше света? Держи зрачок в форме волны! Настоящее загляденье. Человек таким похвастаться не может. У него всё более просто, никакого разнообразия. На это, увы, не влияет ни раса, ни место проживания.

Сом