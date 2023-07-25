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10 типов зрачков животных, которые имеют не только удивительный вид, но и крутые способности

10 типов зрачков животных, которые имеют не только удивительный вид, но и крутые способности

Автор:
25 июля 2023 10:11
Сообщество : Животные
Метки: глаза   животные   зрачки   зрение   природа   способность   удивительно   фото   
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Зрачки животных значительно интереснее, чем могут показаться на первый взгляд. Они приспособлены для различных функций и адаптаций, позволяющих зверям лучше выживать в дикой среде.

У большинства существ зрачки просто круглые, у других немного вытянуты вертикально.

Некоторые звери, птицы и даже рыбы имеют крайне необычные зрачки, которые удивляют не только своей диковинной формой, но и набором особенностей. Эти характеристики зависят от того, где животное обитает и какой образ жизни ведёт. Нужен больше обзор? Вот тебе прямоугольный зрачок! Больше света? Держи зрачок в форме волны! Настоящее загляденье. Человек таким похвастаться не может. У него всё более просто, никакого разнообразия. На это, увы, не влияет ни раса, ни место проживания.


Сом

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Зрачками в виде полумесяца обладают не только сомы. Эту форму можно также встретить у ската и камбалы. Подобные зрачки позволяет уменьшать искажение в воде и повышать контрастность. Такие особенности помогают рыбам лучше ориентироваться в пространстве, своевременно замечать добычу и врагов.


Осьминог

Прямоугольные продолговатые зрачки увеличивают поле зрения осьминога до 340 градусов, позволяя ему без труда замечать приближающуюся опасность. Подобным даром природы также могут похвастаться козы и мангусты.


Геккон

Некоторые разновидности гекконов являются обладателями вертикальных зрачков с волнистыми краями. Они позволяют пресмыкающимся получать суперчёткое изображение, что делает их изумительными ночными охотниками.


Каракатица

Природа наградила каракатиц W-образными зрачками. В темноте они становятся почти круглыми. Однако при достаточном количестве света принимают столь необычную форму, позволяя лучам проникать в зрачок с разных направлений. Благодаря этой особенности, каракатицы могут видеть хорошо на большие расстояния.


Четырёхглазка

Эта рыба отлично видит над и под водой, а всё благодаря своему удивительному искривлённому хрусталику. Каждая из частей глаза обладает своим фокусным расстоянием, наделяя рыбу по сути двойным зрением.


Лягушка

У лягушек и жаб горизонтальные зрачки, позволяющие им лучше замечать вертикальные движения хищников. Также они могут становиться невероятно широкими, что бывает очень полезно во время ночных кормлений.


Крокодил

Вертикальные зрачки в виде щелей пропускают больше света, позволяя лучше охотиться в любое время, включая ночь.


Скат морская лисица

Зрачок морской лисицы имеет выросты, которые являются частью аппарата эхолокации.


Длиннорылая плетевидка

Эта змея обладает острейшим бинокулярным зрением, а всё благодаря необычным, вытянутым по горизонтали зрачкам, которые позволяют точно определять расстояние.


Тукан

От природы туканы получили широкий зрачок и отличное стереоскопическое зрение. Благодаря этим зрачкам птицам удаётся разглядеть даже самые мелкие детали.

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Метки: глаза   животные   зрачки   зрение   природа   способность   удивительно   фото   
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