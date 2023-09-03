Калифорнийский чёрный зайчик: он похож на живое нефтяное пятно и весит как собака

Кто вообще придумал называть «это» зайчиком? Насколько нужно ненавидеть милых ушастых попрыгунчиков, чтобы вот так наречь инопланетный комок слизи и чёрной материи?! Пришло время взглянуть своим страхам в глаза (щупальца)!
Познакомьтесь с калифорнийским черным зайчиком — гигантским брюхоногим моллюском! Весит, как собака среднего размера, ведёт себя как... а как называют тех, кто только ест и размножается?
Отличить слизняков проще простого — в воде эти существа выглядят как огромное нефтяное пятно. Только в отличии от нефти, слизни могут топорщить на вас рожки — чувствительные щупальца на голове, по названию которых существа и получили своё название. Эх, какие же биологи порой романтики!
Также животины могут активно плавать и производить себе подобных в промышленных масштабах. Порой и к дайверам пристают из любопытства. Мол, что это за новый плавучий камушек? А всё потому, что у слизняков нет ни врагов, ни конкурентов — никто не рискует связываться с гигантским моллюском!
Калифорнийский чёрный зайчик может вырасти в длину почти до метра и набрать при этом солидные 14 килограмм веса. Внутри его, казалось бы, бесформенной тушки на самом деле есть видоизмененная раковина, — наследство от улиточных предков. Правда, у зайчиков она не имеет ничего общего с закрученной ракушкой обычных виноградных улиток. Раковина гигантского моллюска — твёрдая пластинка внутри параподий — боковых выростов на тушке для передвижения.
Эти пластинки не защищают, а служат скорее для поддержания формы, чтобы слизень окончательно не превратился в бесформенное пятно. Поэтому калифорнийские зайцы хоть и могут тянуться во все стороны, но при необходимости существо группируется и плывёт куда надо.
Но размеры — не главная причина неуязвимости моллюсков. Разве есть в океане дураки, что откажутся от огромной и к тому же никак не защищённой тушки? Это же готовый обед — стоит только рот раскрыть. Однако никто (по крайней мере, из тех, кого мы сегодня знаем) не рискует покуситься на зайчика. Уже догадались, почему? Да, эти существа ядовитые.
Слизняки питаются токсичными бурыми водорослями. Растения производят токсин ацетоксикренулид, а наши герои умеют накапливать вредные вещества внутри тканей своего организма. Единственный побочный эффект от такой диеты — зайки от неё чернеют. Но это ведь такая мелочь. Опережая вопросы: нет, в руки калифорнийцев брать не опасно, животины не выделяют яд со слизью и не смогут вам навредить. Разве что моральную травму нанесут особо впечатлительным. А вот кушать этих моллюсков не рекомендуется.
Встретить зайчиков можно у берегов Калифорнии и Мексики. Большую часть жизни животины проводят на дне — в прямом и переносном смысле. Слизни чревоугодничают, объедаясь водорослями, и прозябают во грехе похоти. Все они — гермафродиты, а значит, каждый из них и самец, и самка. Сколько возможностей! И слизняки не упускают ни одной!
Самое интересное начинается летом, когда взрослые половозрелые особи собираются вместе. Если встретятся только два зайца, всё будет просто: кто крупнее, тот и самка. А если на свидание придет несколько кандидатов, то в размножении поучаствуют сразу все. Слизни соберутся весёлым паровозиком, где каждый сразу станет и мамой, и папой. Все просто любят друг друга, и нет никаких брачных ритуалов, драк и выяснения, кто тут альфа-слизень.
После таких приключений каждая животина отложит целую кучу яиц, из которых со временем выведутся личинки. Точных дат размножения и развития молоди учёные не называют — на сегодняшний день информации об этих слизняках не так уж много. Это не страшно, ведь зайки вымирать пока не собираются — мы ещё успеем разгадать все их тёмные секретики!
Источник:
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Тот же, кто назвал этих:
1. Коровой
2. Свиньёй
3. Тоже заяц.
Причём сапонин это весьма гадская вещь, потому что он не распадается ни от холода ни от кипячения, он имеет свойство накапливаться в организме человека и очень плохо оттуда выводится, может при наборе определённой концентрации просто привести к "умиранию" какого-то из органов, и в одной такой ползучей твари может быть коктейль из 20 разных видов этих сапонинов, каждый из которых угнетает работу какого-то конкретного органа (сердечных мышц, почек, лёгкого и т.д.).
В общем, кроме креветок, раков, морских ежей и некоторых видов крабов (есть виды крабов которые тоже ядовитые), всё то что ползает по дну, лучше даже не трогать руками.
- ну, если, к примеру, эти "милые попрыгунчики" обгрызут у тебя все яблони зимой, то ты их еще и убивать будешь с удовольствием при первой же возможности.