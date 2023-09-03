Калифорнийский чёрный зайчик: он похож на живое нефтяное пятно и весит как собака

Но размеры — не главная причина неуязвимости моллюсков. Разве есть в океане дураки, что откажутся от огромной и к тому же никак не защищённой тушки? Это же готовый обед — стоит только рот раскрыть. Однако никто (по крайней мере, из тех, кого мы сегодня знаем) не рискует покуситься на зайчика. Уже догадались, почему? Да, эти существа ядовитые.