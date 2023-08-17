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Люди, тайком живущие в чужих домах

Люди, тайком живущие в чужих домах

Автор:
17 августа 2023 20:54
Сообщество : Истории
Метки: США   дома   интересное   истории   люди   пугающее   странное   субкультура   
1358
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Страшный сон любого человека - на чердаке или в подвале дома живёт странный незнакомец, а пока хозяева на учёбе или на работе, он ест, смотрит телевизор и даже принимает душ. А это целая субкультура, которая называется фроггинг.

Незнакомцы могут забираться в подвалы, чердаки или даже нежилые комнаты. Поэтому целью фроггеров обычно становятся большие коттеджи, или же семьи, покинувшие своё жилище на долгий срок. Как только из жилища уходят люди, фроггеры выползают из своих убежищ и занимаются самыми разными бытовыми делами.


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В Южной Каролине женщина как-то раз нашла на собственном чердаке своего бывшего молодого человека. Тот прожил там больше полугода и как только владелица уходила по своим делам, он начинал хозяйничать. Обнаглел настолько, что даже водил "к себе" дам.
В 2008 году житель Японии никак не мог сообразить, куда же пропадает его еда. Он решил установить скрытую камеру и с ужасом увидел, как совершенно незнакомая ему барышня вылезает из кладовой, ест его еду, стирает вещи и моется в душе.


В России тоже есть фроггеры. Мужчина жил на одной подмосковной даче примерно полгода. Когда владелец дачи приезжал на выходные, фроггер прятался на чердаке. Закончилась история плачевно: он решил сходить в баню и случайно её спалил. Когда пожарные приехали, житель чердака попытался объяснить им, что он работник на даче, но пожарные всё равно вызвали полицию.
В штате Вирджиния и вовсе случился грустно-курьёзный случай. Почти два года фроггер прожил в пентхаусе и настолько привык и привязался к хозяевам жилья, что когда владелец умер, он пришёл на его похороны. Мужчина настолько расчувствовался на церемонии, что не выдержал и во всём признался семье. Удачный момент, что тут скажешь...


Фроггинг появился не просто так. Он вырос из похожего неформального движения - сквоттинга. Это, по сути, такое же незаконное заселение в дома, только давно брошенное людьми (наш Дядя Фёдор, пёс и кот, по сути своей, сквоттеры). Явление довольно безобидное, а во многих странах даже легализовано. Властям это только на руку: количество бездомных на улицах существенно уменьшается.


Фроггеров не пугает возможный арест, а то и перспектива быть застреленным перепуганным хозяином дома. Сегодня у них есть большое сообщество и, на секундочку, профсоюзы! У них есть большая группа поклонников, а сами фроггеры даже пишут в сети про свои приключения или ведут стримы.
В 2019 году вышло даже два фильма на эту тему - "Паразиты" и "В тихом омуте".
Стоит проверить свой чердак на даче, да?

Источник:

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Метки: США   дома   интересное   истории   люди   пугающее   странное   субкультура   
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8  комментариев
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17k
Алекс 53 минуты назад
Пля...а я думаю кто мою шавуху доедает!!!
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rutt 23 минуты назад
Если бы такое тело не просто съедало мою еду, но ещё и посуду за собой мыло и порядок наводило и не отсвечивало в моём присутствии, пускай живёт.
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hhwost Полчаса назад
фрогеры-х..ёгеры...
обычные воры-домушники.
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4k
Alex 43 минуты назад
Посмотрите фильм "Паразиты", там вообще жесть.
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parallax 47 минут назад
На Руси их домовыми называют.
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