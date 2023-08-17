Люди, тайком живущие в чужих домах

В России тоже есть фроггеры. Мужчина жил на одной подмосковной даче примерно полгода. Когда владелец дачи приезжал на выходные, фроггер прятался на чердаке. Закончилась история плачевно: он решил сходить в баню и случайно её спалил. Когда пожарные приехали, житель чердака попытался объяснить им, что он работник на даче, но пожарные всё равно вызвали полицию.

В штате Вирджиния и вовсе случился грустно-курьёзный случай. Почти два года фроггер прожил в пентхаусе и настолько привык и привязался к хозяевам жилья, что когда владелец умер, он пришёл на его похороны. Мужчина настолько расчувствовался на церемонии, что не выдержал и во всём признался семье. Удачный момент, что тут скажешь...



