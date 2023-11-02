Как свести с ума одну семью

В Америке, семейные пары, когда у них появляются дети, частенько любят перебираться из шумных мегаполисов в пригороды. Вы видели их в кино: чистенькие домики без заборов, лужайки, бассейны, а во дворе играют дети в сопровождении золотистого ретривера. Та самая американская мечта. Только если на семью не ополчится какой-нибудь сумасшедший сосед...
В 2014 году семья Броадс наконец-то накопила денег на первый ипотечный взнос и нашли в Нью-Джерси самый настоящий "дом мечты". Стоимость этого дома была весьма кусачей: 1,3 млн долларов (Вестфилд, Нью-Джерси). Большой и уютный особняк бежевого цвета располагался по адресу Бульвар, 657. Стоит отметить, что жилище стоило своих денег, он был хорошо и качественно сделан, как внутри, так и снаружи.
Дом находился недалеко от того квартала, где выросла Мария Броадс, а сам Дерек, приехавший из штата Мэн в Нью-Джерси, работал в страховой компании. Его офис располагался на Манхэттене и мужчина приложил много усилий, чтобы его трое детей и жена жили в комфортном, по отзывам безопасном, и престижном районе.
Уже в июне 2014 года, когда в доме только-только начали ремонт, глава семьи вышел вечером на улицу, чтобы проверить почтовый ящик. Среди всякого рекламного мусора Дерек нашёл белый конверт, на котором неровными буквами было написано: "Новому владельцу дома". Записка внутри конверта начиналась весьма радушно, а вот от продолжения у Дерека побежали мурашки:
"Дорогой новый владелец дома 657 на Бульваре. Позвольте вас приветствовать в новом районе.
Дом 657 на Бульваре был в собственности моей семьи на протяжении многих десятилетий. На 110 годовщину дома я был поставлен главным Наблюдателем и буду следить за этим домом до Второго Пришествия. Мой дед смотрел за этим домом с 1920-х годов, а мой отец наблюдал за ним с 1960-х.
Сейчас моё время. Вы знаете историю этого дома? Вы знаете, что находится в его стенах? Что вы тут делаете? Я все равно узнаю это. Я уже вижу, что вы начали проводить в доме работы, вы что-то разрушаете там? Ай-ай-ай, это плохой поступок".
Наблюдатель далее уточнил, что видел, как несколько дней назад Броадсы знакомились с соседями, у которых тоже были дети и как ребята вместе играли.
"У вас есть дети, я видел их. Почему вы наполнили этот дом молодой кровью? Я спрашиваю вас. Ваш старый дом был для вас слишком мал? Или вы захотели принести ко мне своих детей? После того, как я узнаю их имена, я позову их и сделаю такими как я".
Разумеется, записка была без обратного адреса, а заканчивалась она словами о том, что мимо дома новых жильцов каждый день ездят сотни машин и, возможно, в одной из них будет автор послания. Подписался он "Наблюдатель".
Жуткая жуть, одним словом. В тот вечер Дерек дома был один и он немедленно направился в дом, чтобы погасить везде свет, а затем позвонил в 911. Офицер изучил письмо, уточнил, нет ли у четы Броадсов недоброжелателей и порекомендовал расчистить придомовую территорию от строительного мусора, чтобы автору послания не пришло в голову бросить его в окно.
Дерек уже на следующий день связался с четой Вудс, жившей до них в доме 23 года и рассказал им про загадочное письма. Предыдущие владельцы заверили Дерека, что за всё время им не приходило ничего подобного.
Когда Вуды позже давали в полиции показания, то их предупредили, что никому из соседей нельзя рассказывать о происходящем, так как они все под подозрением.
Броадсы на следующие две недели жили как минном поле. Как-то ночью некто выдернул из земли тяжеленный блок, вбитый туда строителями. Наблюдатель отметился письмом, где рассказал, что смотрел за тем, как грузчики вносят в дом вещи Броадсов.
Кстати, он писал фамилию также, как её называли рабочие (с небольшой ошибкой). Стало ясно, что он достаточно близко находится, чтобы слышать, о чём они говорят.
Ещё одно письмо:
"Я узнал имена ваших детей и один из них любит рисовать картины. Давно в этом доме не было молодой крови. Вы уже нашли все секреты внутри дома? Будет ли молодая кровь играть в подвале? Или они слишком трусливы, чтобы ходить туда в одиночку? Я бы очень напугал их. Подвал находится далеко от других частей дома и если вы будете наверху, вы никогда не услышите крики в подвале.
Будут ли ваши дети спать на чердаке? Или у них спальня на втором этаже? У кого из них окно с видом на улицу? Я узнаю это, когда они окончательно переедут. И я смогу лучше все распланировать. Все окна и двери в вашем доме позволяют мне легко наблюдать за вами и следить за вами, когда вы перемещаетесь по дому.
Кто я? Я Наблюдатель. Я два десятилетия смотрел за домом, когда в нем жили Вудсы и они были очень любезными продать этот дом вам, когда я попросил их об этом. В день я много раз прохожу мимо дома 657 на Бульваре. Это моя работа. Это моя жизнь. И теперь вы в ней, семья Броадс. Добро пожаловать в продукт вашей жадности. Именно жадность привела сюда предыдущие три семьи и теперь она передала мне вас. Однажды вы пойдете и я буду это видеть".
Стоит ли говорить, в каком психологическом состоянии были Мария и Дерек. Они настрого запретили детям перебираться из предыдущего жилища в новое, а сами стали наведываться в него очень редко. Наблюдатель отреагировал запиской: "куда вы делись?"
Дом 657 был самым красивым домом в квартале, несмотря на то, что он был построен аж в 1905 году. Предыдущие владелицы, после того, как выставили на продажу дом, получили ряд запросов, где была указана сумма, большая, чем они сами указали. Броадсы, узнав об этом, начали подозревать, что Наблюдатель попросил Вудсов продать дом именно им, но выяснилось, что один покупатель предпочел другой особняк, а второй заболел.
Полицейские пристально изучали сами записки, штампы, конверты, опрошены все, кто когда-то владел домом 657 (из тех, кто были живы) и они поклялись, что понятия не имеют в чём дело и что им не приходило ничего похожего.
Дальше полиция начала брать под подозрение соседей и первыми они обратили внимание на участок семьи Лэнгфорд, живших через дом от Броадсов. По ряду признаков полицейские вышли на Майкла Лэнгфорда, страдавшего от шизофрении и сидевшего целыми днями дома или во дворе. Но он яростно отрицал все инсинуации в свой адрес и утверждал, что никогда ничего не писал.
Измотанные Броадсы попытались начать собственное расследование, но и это ни к чему не привело. Камеры видеонаблюдения и ночные засады супругов также не помогли обнаружить автора писем. Дерек и Мария сначала попросили о помощи частных детективов, а потом и вовсе к экс-агенту ФБР.
И ничего. В конце 2014 года расследование оказалось в тупике. Наступил декабрь и Дерек, в отчаянии, позвал священника, чтобы тот помог очистить "дом мечты" от нечистой силы. Новое послание не заставило себя ждать.
"Вы что-то сделали с этим домом. Он отворачивается от меня. Какие чары ты наложил на него? Раньше он был мне друг, а теперь он как мой враг. Я отвечаю за этот дом. Я отвергаю все плохие вещи и буду ждать, когда он снова станет хорошим. Он не накажет меня. Я воскресну. Я буду терпеливым и я дождусь когда вы вернетесь и привезете молодую кровь. Дом нуждается в вас. Пусть молодая кровь играет в нем как когда-то делал я. Не изменяйте ничего в этом доме".
После этого Броадсы уже не выдержали, выставили дом на продажу и перебрались в дом родителей Марии. Их не удержала даже необходимость продолжать выплачивать часть налогов и ипотеку за дом. Дерек и Мария походили на затравленных зверей, у них участились нервные срывы, супруги пребывали в депрессии. Им довелось всего полгода прожить в доме 657 и это, в основном, были месяцы страха и бессонных ночей.
В 2016 году история о Наблюдателе оказалась в СМИ и на Бульвар стали приезжать любопытствующие. Вскоре история с письмами стала какой-то городской страшилкой. Дом то выставляли на продажу, то удаляли объявления. Броадсов стали подозревать, что это именно они писали себе письма и притворялись испуганными. Это довело супругов до белого каления и они захотели снести дом. Но тут вступились соседи, начавшие оспаривать их решение, утверждая, что дом - настоящая достопримечательность, которая уже больше полувека украшает Бульвар и его никак нельзя сносить.
В 2017 году Броадсам повезло наконец-то сдать дом в аренду семье с детьми и когда Дерек через несколько дней пришёл проверить что-то на участке, то в почтовом ящике его ждало полное гнева послание, начинавшееся так: "Злобные ветры и сильный холод из-за подлеца Дерека и его девки Марии".
Ну и дальше всё в том же духе. Наблюдатель пригрозил отомстить Броадсам за идею сноса дома.
Ни на что не надеясь (и правильно) Дерек с Марией пришли с письмом в полицию, но безрезультатно. В доме продолжает жить семья, арендовавшая его и у них нет никаких жалоб.
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