Как свести с ума одну семью

Дом находился недалеко от того квартала, где выросла Мария Броадс, а сам Дерек, приехавший из штата Мэн в Нью-Джерси, работал в страховой компании. Его офис располагался на Манхэттене и мужчина приложил много усилий, чтобы его трое детей и жена жили в комфортном, по отзывам безопасном, и престижном районе.

Уже в июне 2014 года, когда в доме только-только начали ремонт, глава семьи вышел вечером на улицу, чтобы проверить почтовый ящик. Среди всякого рекламного мусора Дерек нашёл белый конверт, на котором неровными буквами было написано: "Новому владельцу дома". Записка внутри конверта начиналась весьма радушно, а вот от продолжения у Дерека побежали мурашки:





"Дорогой новый владелец дома 657 на Бульваре. Позвольте вас приветствовать в новом районе.

Дом 657 на Бульваре был в собственности моей семьи на протяжении многих десятилетий. На 110 годовщину дома я был поставлен главным Наблюдателем и буду следить за этим домом до Второго Пришествия. Мой дед смотрел за этим домом с 1920-х годов, а мой отец наблюдал за ним с 1960-х.

Сейчас моё время. Вы знаете историю этого дома? Вы знаете, что находится в его стенах? Что вы тут делаете? Я все равно узнаю это. Я уже вижу, что вы начали проводить в доме работы, вы что-то разрушаете там? Ай-ай-ай, это плохой поступок".

Наблюдатель далее уточнил, что видел, как несколько дней назад Броадсы знакомились с соседями, у которых тоже были дети и как ребята вместе играли.



"У вас есть дети, я видел их. Почему вы наполнили этот дом молодой кровью? Я спрашиваю вас. Ваш старый дом был для вас слишком мал? Или вы захотели принести ко мне своих детей? После того, как я узнаю их имена, я позову их и сделаю такими как я".



Разумеется, записка была без обратного адреса, а заканчивалась она словами о том, что мимо дома новых жильцов каждый день ездят сотни машин и, возможно, в одной из них будет автор послания. Подписался он "Наблюдатель".



