"Лиза Алерт": искать, нельзя оставить

Волонтёры так описывают свои эмоции, когда удаётся найти человека живым: "те же слёзы, неимоверное ликование. Будто ком стоял, а тут он раз… и проходит".

Ещё один рассказ волонтёра о том, почему он занимается этим трудным и тяжёлым делом: "Я с 2007 года работал волонтёром в детской онкобольнице. Дети уходят, и каждый раз это новая личная потеря. Но там я ни на что не мог повлиять. А на поисках могу вытащить человека с того света на этот. Вот и получается, что поиск для меня — компенсация больничного волонтерства, способ психологически "заместить" потери спасенными жизнями".

"Больше всего мотивирует ощущение полезности, понимание того, что ты как-то помогаешь. Ну да, можно забить и не пойти, найдутся другие, кто пойдёт. Но людей всегда не хватает на это дело".