"Лиза Алерт": искать, нельзя оставить

Первая ассоциация с 2010 годом - это чудовищная жара и пожары. Вторая - поиски пятилетней Лизы Фомкиной. Она потерялась в лесу 13 сентября в Орехово-Зуево, вместе с тётей. На протяжении пяти дней их почти никто не искал.
Только после того, как в интернете родные начали просить помощи, информация разлетелась и сотни неравнодушных людей начали масштабные поиски. Почти 500 человек прочёсывали как жилые кварталы, так и лесной массив. Они не пропускали ни метра, каждый день выходили на поиски. Лиза была найдена. Вернее... её тело. Если бы поиск начался хотя бы на день раньше, то результат был бы другой.
Девочка скончалась от переохлаждения. Это был девятый день её пропажи, а нашли Лизу на десятый. Её тётя была найдена практически без одежды, так как она пыталась закутать малышку в свою, чтобы согреть. Волонтёры, бывшие самыми обычными людьми, были поражены этой трагедией и решили, что в России необходима организованная поисковая группа, так как МЧС и органы внутренних дел не всегда могут своевременно откликаться на каждую ситуацию, когда пропадает человек.
15 октября был создан ПСО "Лиза Алерт". В честь Лизы Фомкиной. Многие, кстати, считают, что его так называли в честь доктора Лизы, но нет, это совсем не так.
Сначала отряд решил, что будут заниматься поисками только детей, но невозможно оставаться в стороне, когда обращаются за помощью, если пропадают старики, да и просто взрослые. Какая разница, сколько лет тому, кто пропал - это беда в любом случае. Вот так они и начали искать и сбежавших из дома подростков, и пожилых с деменцией, и грибников, взрослых, исчезнувших при странных обстоятельствах. Всех.
К отряду могут примкнуть все желающие, каждый человек - это повышение процента нахождения. Частные вертолёты, которыми владеют бизнесмены, люди, обучившие своих собак, поиску, следопыты, владельцы квадроциклов, лесники, врачи, абсолютно все. Они все не похожи на какую-нибудь мать Терезу. Бывает, что это не самые разговорчивые люди, одетые в удобную одежду и с психикой, способной пережить факт того, что тот, кого они ищут, может не отозваться просто потому что он уже мёртв. В отряд может прийти добровольцем любой и по любой причине. Чаще всего людьми движет не возвышенное благородство, а очень личные причины: кто-то заполняет свою утрату, кому-то нужны признание, кто-то хочет заниматься хорошим делом и часто добровольцы впадают даже в некую зависимость от поиска.
Волонтёры так описывают свои эмоции, когда удаётся найти человека живым: "те же слёзы, неимоверное ликование. Будто ком стоял, а тут он раз… и проходит".
Ещё один рассказ волонтёра о том, почему он занимается этим трудным и тяжёлым делом: "Я с 2007 года работал волонтёром в детской онкобольнице. Дети уходят, и каждый раз это новая личная потеря. Но там я ни на что не мог повлиять. А на поисках могу вытащить человека с того света на этот. Вот и получается, что поиск для меня — компенсация больничного волонтерства, способ психологически "заместить" потери спасенными жизнями".
"Больше всего мотивирует ощущение полезности, понимание того, что ты как-то помогаешь. Ну да, можно забить и не пойти, найдутся другие, кто пойдёт. Но людей всегда не хватает на это дело".
Быть волонтёром поискового отряда - это тяжёлый труд, как физически, так и морально. Приходится работать при любых погодных условиях, днём, ночью, без отдыха и, конечно же, без материальной выгоды.
Волонтёры говорят, что все никакая сырая обувь, холод, зной, не сравнятся с тем, когда они не успевают найти человека живым. Многие воодушевлённые добровольцы не возвращаются к поиску, после первого-второго раза, не выдерживая нагрузки. Остаются те, кто действительно готов на многое, чтобы спасти незнакомого человека. Потому что чужих людей не бывает.
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Но дай Бог, чтобы работы у них было поменьше