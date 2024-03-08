"Плюшкины": собирать нельзя выбросить

Эдмунду Требусу было 83 года, когда он получил аккуратную чистую комнату, качественное трёхразовое питание и внимательную заботу сиделки.

После переезда в дом престарелых Требус бродил по большой территории пансионата и подбирал вообще всё, на что падал его взгляд - салфетки, вилки, банки. Складировал он это всё под собственной кроватью и когда сотрудники заведения находили его запасы, то вели себя со стариком мягко и терпеливо. Его никто не ругал и со временем Требус понял, что у него врагов в новом жилище и что ему хотят только помочь. Как-то раз, разговаривая со своей сиделкой, он даже признался, что искренне не понимает, зачем собирает всё это, мужчина понимал, что чем-то болен. Это был первый шаг. Признать свою болезнь. Как известно, невозможно вылечить алкоголика или наркомана, пока он сам этого не захочет. Тут примерно такая же система и нужно быть очень терпеливым к "плюшкиным", чтобы они излечились.

К моменту, когда Требус оказался в доме престарелых (начало 2000-х) патологическое накопительство ещё не было изучено достаточно, чтобы он мог пройти полноценное лечение. Но даже та поддержка и помощь от сотрудников пансионата, уже сделали многое - он был счастлив, чист и ухожен. Когда к нему приехали журналисты, чтобы взять интервью, он честно сказал, что счастлив и последний раз таким счастливым он себя чувствовал в момент, когда делал предложение будущей жене.

В 2002 году Эдмунд Требус тихонько скончался в собственной постели, в окружении заботливых людей, не обвинявших его ни в чём.