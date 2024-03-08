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"Плюшкины": собирать нельзя выбросить

"Плюшкины": собирать нельзя выбросить

Автор:
08 марта 2024 17:46
Сообщество : Истории
Метки: дом   заболевания   интересное   истории   люди   накопительство   плюшкин   психиатрия   хлам   
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Наверняка вы знаете таких, или даже живёте с ними по соседству - чаще это пожилые люди, которые не просто ничего не выбрасывают, а ещё и тащат в квартиру всё, что найдут на ближайших помойках. В их квартирах среди всех вещей обычно протоптаны узенькие дорожки, а на голову может свалиться что-то вроде старого велосипеда или кипы советских журналов.

Хорошим примером также можно назвать Эдмунда Требуса, история которого стала известна в 1997 году. В полицию позвонила встревоженная женщина и сказала, что уже несколько дней не видела старика, живущего по соседству. Полиция приехала на вызов и увидела просто ужасную картину: в доме буквально не было ни одного свободного места. Комнаты были завалены объедками, пакетами с мусором, коробками, порванной одеждой и чёрт знает чем ещё. По дому разгуливали крысы, а запах стоял такой, что долго в помещении было невозможно находиться. Ошарашенные копы пытались позвать Требуса и где-то из-под завалов мусора услышали еле слышные стоны 78-летнего старика.

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"Синдром Плюшкина" или патологическое накопительство

Это официальное психиатрическое заболевание. Люди просто не могут остановиться и собирают всё что угодно, включая мусор. МКБ-11 и DSM-5 относят его к обсессивно-компульсивным расстройствам.

Чтобы понять, что у человека есть такой синдром, то стоит обратить внимание на следующие факторы:

  • отстранение от семьи и вообще кого угодно;
  • большие проблемы с самоорганизацией;
  • сильный стресс, если попытаться выбросить вещи человека или хотя бы заговорить об этом;
  • недоверие к тем, кто спрашивает о судьбе вещей или же пытается к ним прикоснуться;
  • непонимание куда их разместить в жилище;
  • спокойное отношение к проживанию в помещении, абсолютно непригодном для жизни из-за гор хлама.

"Плюшкинизмом" страдает от 2% до 6% населения планеты. Заболевание впервые начинает проявляться лет в 15-19, но к наступлению старости стремительно набирает обороты. Статистика утверждает, что люди после 55 больше подвержены усилению синдрома накопительства. Обычно в связке с синдромом идут и возрастные ментальные проблемы - деменция. Люди с СДВГ, депрессией и шизофренией также находятся в группе риска.
Если вернуться к Эдмунду Требусу, то рычагом могло послужить огромное количество факторов. О себе он говорил так: "Я плакал всю свою жизнь и могу делать это бесконечно". Его жизнь действительно была наполнена трагическими событиями.

Требус родился в Польше в 1918 году. Ему было три года, когда его отец, в попытке спасти утопающего рыбака, нырнул в холодную ноябрьскую воду. Через три дня мужчина скончался, а многодетная семья потеряла кормильца.

В 1939 году Эдмунду было 20 лет, когда немецкие войска вошли в Польшу. Солдаты пришли в дом Требуса и когда тот отказался говорить с ними на немецком языке, сначала избили парня, потом посадили в тюрьму, где подвергали пыткам. После его насильно отправили на фронт.
По окончании войны Требус, по программе переселения поляков, оказался в Лондоне, где женился на девушке, родившей ему пятерых ребятишек. В 60-х семья купила четырёхэтажный дом и наконец-то жизнь Требуса пришла в норму... Если бы не болезнь, начавшая набирать обороты именно в этот период.

Чем опасно патологическое накопительство

Мозг "Плюшкина" имеет аномалии в медиальной префронтальной коре. Накопительство происходит вне зависимости от вида или функционала вещей, а складывается абсолютно хаотично, даже без минимальной сортировки. Что из этого получается:

  • большой риск падения и травм из-за переполненных вещами помещений;
  • антисанитарные условия, серьёзно угрожающие здоровью;
  • одиночество и изоляция от общества;
  • большая перспектива выселения и судов с соседями.

Требус поначалу был просто слегка эксцентричным, с чудинкой. Комнаты, расположенные на верхнем этаже дома он наполнил от пола до потолка своими находками: пылесосы, видеокамеры, пластинки и плакаты с Элвисом Пресли. Причём по отдельной комнате для каждого вида объектов, найденных на мусорках, или выкупленных у старьёвщиков.
Дети выросли и съехали от родителей, а Эдмунд начал заполнять их комнаты. Теперь коллекции просто оседали слой за слоем, а мужчина еженощно выходил на поиски, прихватив с собой тележку для добычи. Техника, мотоциклы, дрова, стройматериалы, велосипеды...

Соседка, живущая в 60-х рядом с Требусами, рассказывала, что долгое время видела, как сад семьи постепенно начинает заполняться вещами. Долгое время свободным остался лишь маленький островок с шезлонгом, где периодически лежала жена Эдмунда, в окружении гор мусора. Как только она оставила семью, то уголок тут же был занят очередными находками.

Требус остался один. Что, конечно же, только усугубило его состояние - в саду было настолько много мусора, что ему нужна была лестница, чтобы войти в собственный дом. Спальное место у него было в углу на кухне, потому что кровать также была завалена всяким хламом. Водопровод и электричество перестали работать в доме Эдмунда.

Разумеется, соседи уже пытались и не раз достучаться до каких-то инстанций, ведь можно только представить, какой запах стоял в доме и во дворе Требуса. И крысы. Они сновали по саду туда-сюда, чувствуя себя свободно, в своём мусорном Эльдорадо.
Четверо суток он пролежал в куче мусора, осознавая свою жизнь, а на ноге мужчины активно развивалась гангрена. Полиция, приехавшая в 1997 году, по звонку встревоженной соседки, спасла его. И одновременно наконец-то начался решать вопрос с огромным количеством жалоб всех, кто жил поблизости от старика.
Началась серия судебных тяжб. Городской совет смог добиться разрешения на очистку дома и прилегающей территории. Когда бригада рабочих приехала в дом Требуса, то он был в ярости: плевал в работников, ругался, оскорблял, бил палкой по ногам. Он кричал, что они не имею права выбрасывать его имущество по закону, что они те же самые нацисты, отнявшие у него всё. Требус заявил, что будет бороться и что его вещи - это всё равно, что его дети.

Пять грузовиков, шесть взрослых сильных мужчин и 30 дней понадобилось на то, чтобы вытащить и увезти из дома старика 515 кубических ярдов накоплений. Городской совет отдал за это 30 000 фунтов стерлингов (сегодня это примерно 3 млн рублей).
Прошло полгода и дом Эдмунда снова был заполнен мусором до отказа. Новые суды, новые попытки очистить дом... Всё изменилось, когда в дело вмешался один из сыновей мужчины: он вместе с судьёй уговорил Эдмунда поехать жить в дом престарелых.

Эдмунду Требусу было 83 года, когда он получил аккуратную чистую комнату, качественное трёхразовое питание и внимательную заботу сиделки.
После переезда в дом престарелых Требус бродил по большой территории пансионата и подбирал вообще всё, на что падал его взгляд - салфетки, вилки, банки. Складировал он это всё под собственной кроватью и когда сотрудники заведения находили его запасы, то вели себя со стариком мягко и терпеливо. Его никто не ругал и со временем Требус понял, что у него врагов в новом жилище и что ему хотят только помочь. Как-то раз, разговаривая со своей сиделкой, он даже признался, что искренне не понимает, зачем собирает всё это, мужчина понимал, что чем-то болен. Это был первый шаг. Признать свою болезнь. Как известно, невозможно вылечить алкоголика или наркомана, пока он сам этого не захочет. Тут примерно такая же система и нужно быть очень терпеливым к "плюшкиным", чтобы они излечились.

К моменту, когда Требус оказался в доме престарелых (начало 2000-х) патологическое накопительство ещё не было изучено достаточно, чтобы он мог пройти полноценное лечение. Но даже та поддержка и помощь от сотрудников пансионата, уже сделали многое - он был счастлив, чист и ухожен. Когда к нему приехали журналисты, чтобы взять интервью, он честно сказал, что счастлив и последний раз таким счастливым он себя чувствовал в момент, когда делал предложение будущей жене.

В 2002 году Эдмунд Требус тихонько скончался в собственной постели, в окружении заботливых людей, не обвинявших его ни в чём.

На сегодняшний день есть несколько вариантов лечения людей с патологическим накопительством. В основном это следующие способы:

  • медикаментозная терапия, если есть ряд сопутствующих проблем (а обычно это так и есть) - приём лёгких антидепрессантов;
  • когнитивно-поведенческая терапия , где пациент и доктор вместе разбирают причины возникновения неконтролируемого собирательства, а потом пациент начинает постепенно менять привычки;
  • группы поддержки. Это чем-то похоже на собрания анонимных алкоголиков, только тут в компании других "плюшкиных" люди делятся своими неудачами и успехом. В случае срыва никто в группе не будет осуждать человека и окажут ему поддержку.

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Метки: дом   заболевания   интересное   истории   люди   накопительство   плюшкин   психиатрия   хлам   
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6  комментариев
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21k
Александр 2 часа назад
В середине 90х купил раму для велосипеда, оказалось что не подходит и вот сейчас она пригодилась. Вот так вот.
Лежала на чердаке почти 30 лет
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 11 минут назад
Заметьте, среди этих плюшкиных вы не найдете ни одного полного или толстого.
Человек - желание наслаждаться, когда это развито то работает на общество, когда не может выдержать обстоятельств - в себя.
Так человек опускается до первичных позывов - СОБИРАТЕЛЬСТВО.
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3k
Старожил 50 минут назад
...По окончании войны Требус, по программе переселения поляков, оказался в Лондоне...
А можно поподробнее, ничего не слышал об этом.
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17k
K7OO 59 минут назад
Эти ребята не так уж и безобидны. Помимо антисанитарии, с ними могут быть куда более серьезные проблемы.
В нашем доме жила такая бабуля, ее двушка была завалена говном под самый потолок. Когда она в очередной раз устроила у себя пожар, мне довелось побывать в ее хате - зрелище не для слабонервных. Понятно, что это болезнь, и она, скорее всего, в этом не виновата. Но жить с такой соседкой, как на пороховой бочке - то еще удовольствие.
И с этим фактически ничего нельзя сделать. Официального диагноза нет - до свидания. И принудительно ее не обследуешь, если нет уголовного дела. А договориться с соседями насчет многолетней судебной тяжбы за свои деньги в многоквартирном доме нереально. Так и мучились всем домом, пока бабка сама не крякнула.
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42k
Сергей Час назад
История про дебильного пшека, не впечатлила!
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Галочка, которая умерла

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