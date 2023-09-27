От 100% до 70%: Илон Маск показал, как менялась эффективность вакцин от ковида

Между тем, зарубежные эксперты снова заговорили о необходимости возвращать противоковидные меры. По данным международного агентства Bloomberg , в США увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19, и количество заболевших лишь растёт.

Однако глава Tesla и SpaceX выступил против вакцинации от COVID-19. Он не против вакцин как таковых, но считает, что необходимо открыто говорить обо всех препаратах, используемых для профилактики и лечения коронавируса, точнее - о побочных эффектах, вызываемых употреблением этих лекарств.