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От 100% до 70%: Илон Маск показал, как менялась эффективность вакцин от ковида

От 100% до 70%: Илон Маск показал, как менялась эффективность вакцин от ковида

Автор:
27 сентября 2023 20:00
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Moderna   Pfizer   Вакцинация   Видео   Илон Маск   ковид-19   коронавирус   эффективность вакцин   
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На фоне увеличения количества заболевших коронавирусом в мире снова заговорили о возможной пандемии и о необходимости вакцинации. Илон Маск одним коротким видео поставил под сомнение эффективность разрекламированых медпраратов от ковида.


Илон Маск опубликовал небольшой ролик, в котором демонстрируются заголовки СМИ с меняющимися цифрами эффективности вакцин от коронавируса. Интересно: если сначала заявляли чуть ли не о 100%-й надёжности Pfizer и Moderna, то в конце концов были представлены отчеты, указывающие на снижение этой эффективности до 70%.


Между тем, зарубежные эксперты снова заговорили о необходимости возвращать противоковидные меры. По данным международного агентства Bloomberg, в США увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19, и количество заболевших лишь растёт.


Однако глава Tesla и SpaceX выступил против вакцинации от COVID-19. Он не против вакцин как таковых, но считает, что необходимо открыто говорить обо всех препаратах, используемых для профилактики и лечения коронавируса, точнее - о побочных эффектах, вызываемых употреблением этих лекарств.


И беспокойство Маска более чем понятно. К примеру, выяснилось, что противовирусный препарат "Молнупиравир", рекомендованный ВОЗ для лечения коронавирусных пациентов с высоким риском госпитализации, не так-то и прост. Доказано, что он может вызывать мутации вируса. В результатах исследований, опубликованных в журнале Nature, готмечается, что рост числа мутаций пришелся как раз на 2022 год - именно в это время начали широко назначать молнупиравир. По мнению учёных, по крайней мере 30% появления новых штаммов были связаны с применением этого препарата.


А вот российский учёный, заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра "Вектор" в России Валерий Локтев считает, что в ближайшие годы пандемия (по крайней мере по коронавирусу) вряд ли возможна. "Скорее всего, новые серьезные пандемии с коронавирусом возникнут тогда, когда уйдет это поколение с иммунитетом. То есть большие пандемии следовали через достаточно длинный период в несколько десятилетий", - цитирует Локтева агентство ТАСС.


Похоже, коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных заболеваний типа гриппа. А раз так - необходимости тотальной вакцинации сейчас пока нет, и о необходимости прививки каждый должен принимать решение самостоятельно.



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Метки: Moderna   Pfizer   Вакцинация   Видео   Илон Маск   ковид-19   коронавирус   эффективность вакцин   
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Fishki_surfer 59 минут назад
При чем тут Маск? Он еще и знатный вирусолог, как все мы?
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Борис Карабанов 39 минут назад
Чего там говорить,,, Сколько люда от этой проклятой вакцины сгинуло. Взять, к примеру, моего соседа. Крепкий был человек, пока на уговоры пропагандистские не поддался и не допустил до своего крепкого организма эту гадость. Сгинул мужик, а и не больно-то старый был. Глупо, конечно, всё вышло. Как только он в поликлинику-то сходил и укололся, то сразу, по возвращению домой справедливо решил это дело отметить. Это понятно, это - святое. Ну, как обычно, день отмечает, другой, третий, а на четвёртый или пятый день день побочка от прививки пошла - на руках и на шее микробы разные появились. Он их стряхивает, смывает, а они опять заводятся. Стал потом уже ножом счищать и неловко порезал артерию. Врачи сказали, дескать, острая кровопотеря... Вот, вам, и вакцина! А без прививки жил бы человек и жил себе.
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