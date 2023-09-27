От 100% до 70%: Илон Маск показал, как менялась эффективность вакцин от ковида

На фоне увеличения количества заболевших коронавирусом в мире снова заговорили о возможной пандемии и о необходимости вакцинации. Илон Маск одним коротким видео поставил под сомнение эффективность разрекламированых медпраратов от ковида.
Илон Маск опубликовал небольшой ролик, в котором демонстрируются заголовки СМИ с меняющимися цифрами эффективности вакцин от коронавируса. Интересно: если сначала заявляли чуть ли не о 100%-й надёжности Pfizer и Moderna, то в конце концов были представлены отчеты, указывающие на снижение этой эффективности до 70%.
Между тем, зарубежные эксперты снова заговорили о необходимости возвращать противоковидные меры. По данным международного агентства Bloomberg, в США увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19, и количество заболевших лишь растёт.
Однако глава Tesla и SpaceX выступил против вакцинации от COVID-19. Он не против вакцин как таковых, но считает, что необходимо открыто говорить обо всех препаратах, используемых для профилактики и лечения коронавируса, точнее - о побочных эффектах, вызываемых употреблением этих лекарств.
И беспокойство Маска более чем понятно. К примеру, выяснилось, что противовирусный препарат "Молнупиравир", рекомендованный ВОЗ для лечения коронавирусных пациентов с высоким риском госпитализации, не так-то и прост. Доказано, что он может вызывать мутации вируса. В результатах исследований, опубликованных в журнале Nature, готмечается, что рост числа мутаций пришелся как раз на 2022 год - именно в это время начали широко назначать молнупиравир. По мнению учёных, по крайней мере 30% появления новых штаммов были связаны с применением этого препарата.
А вот российский учёный, заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра "Вектор" в России Валерий Локтев считает, что в ближайшие годы пандемия (по крайней мере по коронавирусу) вряд ли возможна. "Скорее всего, новые серьезные пандемии с коронавирусом возникнут тогда, когда уйдет это поколение с иммунитетом. То есть большие пандемии следовали через достаточно длинный период в несколько десятилетий", - цитирует Локтева агентство ТАСС.
Похоже, коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных заболеваний типа гриппа. А раз так - необходимости тотальной вакцинации сейчас пока нет, и о необходимости прививки каждый должен принимать решение самостоятельно.
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