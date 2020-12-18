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Медсестра упала в обморок в прямом эфире после введения вакцины Pfizer

Медсестра упала в обморок в прямом эфире после введения вакцины Pfizer (5 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 13:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Pfizer   Вакцинация   видео   коронавирус   обморок   пандемия   
1692
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Разработчики препарата сказали, что вообще-то такая реакция может возникнуть на что угодно и еще надо доказать, что виной обморока была вакцина.

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Метки: Pfizer   Вакцинация   видео   коронавирус   обморок   пандемия   
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19  комментариев
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16k
Ruslan Полчаса назад
Ждем вакцину от вакцины
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1k
fraxinus 18 минут назад
Скорее всего, сценическая лихорадка. Далеко не каждый день простую медсестру по ТВ показывают.

Вакцине нужно какое-то время даже для побочек.
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239
Виталий Касандров Полчаса назад
Ну у большинство россиян только на Pfizer и надежда. Новичек нашу жопозицию не берет ,Спутник они из принципа проигнорируют, а вот Pfizer принадлежащий агентам Путиным вполне справится.
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8k
Vlad Полчаса назад
аднако, не всем подопытным кроликам подходят эти скороспелки от ковида.
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10k
Юрий Николаевич 41 минуту назад
"Власти США предоставили компаниям Pfizer и Moderna, разрабатывающим вакцины от коронавирусной инфекции, иммунитет от ответственности за возможные серьезные побочные эффекты при вакцинации, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на юристов".
Теперь очень отчетливо видно в какой стране живут "подопытные кролики".
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1k
fraxinus Юрий Николаевич 22 минуты назад
Иммунитет тот весьма условный.

Направлен он прежде всего против любителей судиться за всякую дурь, какие в США навалом.

А если будет реальньй казус - будет и суд, только чуточку дороже.
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10k
Юрий Николаевич fraxinus 15 минут назад
Мрут то же условно?
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1k
fraxinus Юрий Николаевич 11 минут назад
Пока мало кто помер от вакцины.

Дальше-больше. Ждем.
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3k
Дарвин и аморальная премия 46 минут назад
Просто медсестра была давно чипирована Биллом Гейтсом,а чип отвергает вакцину
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7k
Агент Безопасной Национальности 55 минут назад
"Это другое, понимать надо!"(с)
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3k
Urlauber Час назад
Какие бабки подымут все эти компании на нас , на подопытных кроликах
Какие бабки подымут все эти компании на нас , на подопытных кроликах
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1k
Alexes Urlauber 49 минут назад
Картинка фейк, к сожалению, он этого не говорил...
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3k
Дарвин и аморальная премия Urlauber 47 минут назад
Да тебя Билл Гейтс уже давно чипировал,еще до Кадаффи
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Ivan Час назад
Топорненько сутник рекламируют. Царьку нашу поставьте, тогда и посмотрим, а пока-удачи...
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2k
Core Ivan 55 минут назад
Ставь импортную, кто мешает?)
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7k
ГородДомов Ivan 54 минуты назад
Судя по почерку тебя этой же вакциной привили .
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2k
Ivan Core 52 минуты назад
Ща в платные вакцину передают. А у меня есть платная клиника, которой друзья управляют. Если надо будет справку-мне напишут. Ну а пока нет ограничений-вертел я вакцину от простуды на...
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2k
Outcast Ivan Полчаса назад
Медсестра упала в обморок в прямом эфире после введения вакцины Pfizer
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2k
Core Ivan Полчаса назад
Вот такие умники меня напрягают, надо будет озвучить чтоб лицензии отбирали у тех клиник где вакцину якобы колят
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