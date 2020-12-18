Медсестра упала в обморок в прямом эфире после введения вакцины Pfizer

А пока медики США занимаются популяризацией препарата, и прямо во время пресс-конференции специалисты клиники Memorial привились вакциной Pfizer. Действо транслировали каналы ТВ штата, однако без накладок не обошлось.



Тиффани Довер (Tiffanny Dover) получила вакцину одной из первых. Затем, давая интервью местному телеканалу, девушка внезапно почувствовала себя плохо, сказав, что у нее кружится голова, и вскоре упала в обморок.