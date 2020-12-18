Медсестра упала в обморок в прямом эфире после введения вакцины Pfizer

Разработчики препарата сказали, что вообще-то такая реакция может возникнуть на что угодно и еще надо доказать, что виной обморока была вакцина.
В США стартовала вакцинация препаратами против COVID-19. Первая партия вакцин от Pfizer поступила в штат Тенесси в начале текущей недели.
А пока медики США занимаются популяризацией препарата, и прямо во время пресс-конференции специалисты клиники Memorial привились вакциной Pfizer. Действо транслировали каналы ТВ штата, однако без накладок не обошлось.
Тиффани Довер (Tiffanny Dover) получила вакцину одной из первых. Затем, давая интервью местному телеканалу, девушка внезапно почувствовала себя плохо, сказав, что у нее кружится голова, и вскоре упала в обморок.
Тиффани Довер (Tiffanny Dover) получила вакцину одной из первых. Затем, давая интервью местному телеканалу, девушка внезапно почувствовала себя плохо, сказав, что у нее кружится голова, и вскоре упала в обморок.
Врачи клиники быстро пришли ей на помощь, а после объяснили, что и головокружение, и обмороки - возможная реакция на любую вакцину. И вообще, они не уверены, что виной этого инцидента стал препарат от Pfizer.
Между тем, ранее на Аляске двум сотрудникам Региональной больницы Бартлетта в городе Джуно стало плохо после введения препаратов от Pfizer и BioNTech. Через 10 минут после прививки у женщины началась анафилактическая реакция появилась одышка и сыпь, участился пульс. Пострадавшей поставили капельницу, но когда ее сняли, симптомы вернулись, потому ее пришлось поместить в реанимацию. Этот инцидент произошел 15 декабря, а на следующий день стало плохо еше одному медработнику. У мужчины после вакцинации отекли глаза, появилось головокружение и першение в горле. Его доставили в отделение скорой помощи, где смогли снять симптомы.
Кстати, такие компании как Pfizer и Moderna не будут нести ответственности за "побочку" от вакцин. Власти США предоставили им иммунитет от ответственности. "Правительство не желает, чтобы люди подавали в суд на компании, производящие вакцину от COVID-19, поскольку в этом случае изготовители, вероятно, потребовали бы от властей более высокую цену за дозу [препарата]", - цитирует адвоката по труду и занятости из Далласа Рогге Данн агентство ТАСС. И хотя Конгресс США создал фонд, финансы которого направлены на покрытие расходов, связанных с нанесением вреда здоровью граждан в результате вакцинации, в реальности за последние десятилетия только около 6% пострадавших смогли отсудить компенсацию.
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Метки: Pfizer Вакцинация видео коронавирус обморок пандемия
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Вакцине нужно какое-то время даже для побочек.
Теперь очень отчетливо видно в какой стране живут "подопытные кролики".
Направлен он прежде всего против любителей судиться за всякую дурь, какие в США навалом.
А если будет реальньй казус - будет и суд, только чуточку дороже.
Дальше-больше. Ждем.