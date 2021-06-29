"Государству нужно начать с себя!": предприниматель предложил обязательную вакцинацию депутатов

Кроме прочего, предприниматель считает необходимым пересмотр выплат, положенных за потерю здоровья и нежелательные последствия после вакцинации. "Сегодня в случаи побочных эффектов повлёкших утрату здоровья человек получает, и то в случае если докажет, единоразово 10.000 рублей!! За смерть 30.000 рублей. За инвалидность - прибавку чуть больше 1400р в месяц. В 2020 эти суммы хотели увеличить в 100 раз!! Почему «забраковали»?!!!" - возмущается Утенков. Он считает, что если сделать все, что он предложил, властям не придется проводить среди вакцинировавшихся всевозможные розыгрыши машин, квартир и айфонов, "нагибать бизнес и работодателей". "Людей, желающих привиться, станет больше поверьте!"- резюмирует он.