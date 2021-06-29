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"Государству нужно начать с себя!": предприниматель предложил обязательную вакцинацию депутатов

"Государству нужно начать с себя!": предприниматель предложил обязательную вакцинацию депутатов (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 июня 2021 11:02
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцинация   Прививка   Утенков   видео   госдума   коронавирус   пандемия   
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Иван Утенков считает, что правящая партия в РФ должна показать пример в деле вакцинации. Сначала должны сделать прививки все, кто заседает в Думах, а уж после - остальные россияне.

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Метки: Вакцинация   Прививка   Утенков   видео   госдума   коронавирус   пандемия   
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997
Татьяна Юсова 53 минуты назад
В списках лиц, подлежащих обязательной вакцинации, нет министров, депутатов или членов законодательных собраний, потому что те, кто не переболел, те давно уже все привились, и даже кто переболел тоже!
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19k
Ватаку Накомоде 4 минуты назад
Надо ещё ввести ответственность за негативные последствия прививки. А то эта политика что ты обязательно привейся, но сначала подпиши бумажку что делаешь это на свой страх и риск - какой то бред.
Если человек пошёл в макдональдс и отравился бургером с котлетой из тухлого мяса - виноват макдональдс. Если человек поехал на такси, водитель нарушил правила и попал в дтп, виноват кто, пассажир что ли? Если новостройка обрушится на головы жильцов - обвинят строительную компанию, но не жильцов.
А вот если человек пошёл делать прививку, и умер от осложнений - виноват сам человек. Как я могу знать, есть ли у меня «гиперчувствитеьтность к компонентам препарата»? Кто мне гарантирует что у меня нет хронических заболеваний, являющимися известными противопоказаниями (про неизвестные уж молчу), ведь отсутствие симптомов и жалоб ещё не значит что я здоров. Если бы перед прививкой проводился бы ряд необходимых анализов и обследований, после чего врач под свою ответственность заявлял что у меня 100% нет противопоказаний и со мной ничего не случится - вот тогда я не против.
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433
Eric Cartman 7 минут назад
А клизму на камеру не надо поставить каждому депутату, чтобы некий Ваня Утенков был доволен?
Депутаты ГД, кстати, привились в подавляющем большинстве еще до того, как это стало доступно остальным простолюдинам. Как и топ-менеджмент всяких крупных корпораций - те так вообще еще в августе-сентябре прошлого года себе все организовали.
А все потому, что эти граждане, как бы к ним кто не относился - довольно неглупые люди.

А вы, кто поддерживает подобную накачку эмоций на тему "да как же так, МЕЕЕЯЯЯ заставлЯЯЯют!" - явно не относитесь к категории неглупых, скорее совсем наоборот.
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403
Andrii Pohudin Eric Cartman 3 минуты назад
А не помошничек ли это депутатский, часом?
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433
Eric Cartman Andrii Pohudin 2 минуты назад
А не пойти ли накуй тебе, дурачок?
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5k
Ya 11 минут назад
Иван Утенков! И что это за чмо? Почему мы должны знать его мнение? Начал активное движение в политику, внизу мало оседает в карманах. Доводы у всех долбо ..бов одинаковы, давайте начнем с правительства, давайте с их детей, у них все дети и капиталы за границей, всё пропало. Депутатов разных уровней миллионы, а их детей за границей единицы. Ну а интернет стадо это не анализируя сразу подхватывает. Я добрый человек-могу пожелать антипрививочникам что бы вся родня переболела в самой тяжелой форме, но они все выздоровели. Говорят что ковид на мозг действует, согласен. Те кто выживает начинают думать и объяснять родным и друзьям что прививаться надо. Ну и ещё плохо то что не сам утенков зашел на сайт и высказал своё мнение, это была бы хотя бы его позиция, а принес эту весть сюда обычны тупой говноблоХЕР. Жирный минус.
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17
vi.simonoff Ya 7 минут назад
"И что это за чмо? Почему мы должны знать его мнение?"
У меня к вам ровно те же вопросы.
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3k
Джордж. Вашингтон. 21 минуту назад
Государству действительно нужно начать с себя и сделать вакцинацию обязательной для всех своих граждан. Как в СССР. Не будет ни вопросов, ни разговоров.
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5k
АлександрЧестный 22 минуты назад
А как если заставляют на работе? Противопоказания от прививки должны быть приближены к смертельным. Но при этом иммунитет сам по себе сильный (8 лет невозможно заболеть ничем находясь в долгом контакте температурными и кашляющими и все вокруг переболели с кем работал тем самым).
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897
Электрик Полчаса назад
Очередной говнопост от штатного постера-хохлотролля.
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42k
Andrey Полчаса назад
Во-во, вколоть всем новичка!
Тем более, что опыт уже есть.
Уверен, страна от отсутствия этих дегенератов только выиграет.
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27k
EvilHomer Полчаса назад
Пытался записаться на прививку на госуслугах, тщетно.
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433
Eric Cartman EvilHomer 5 минут назад
Может хреново пытался? Для тех, кому это сложно есть запись по телефону, так что было бы желание...
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−55
пьянковский 36 минут назад
с себя начать пробовали? убраться в подъезде пытались? покрасить забор? бубушку провести через дорогу? устроиться на 2 работу? закончить вечернию школу? прочитали хоть книгу Соловева???? с себя начинать надо
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160
Олег Пальчик 42 минуты назад
Идиот какой-то
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4k
Борис Карабанов 48 минут назад
Детский сад какой-то: "Ты уколись, тогда и я уколюсь! Смотри, сыночка, мама уже укололась - как комарик укусил."
Мне, лично, как-то пофиг - привился там где-то некий депутат, которого я и знать не знаю. Я просто пошёл и просто вакцинировался. Без условий, без принуждения. Что мешает? Весь мир наперегонки прививается, а Россия плетётся в хвосте, отставая от Камбоджи. Ну, дык, мы же самые умные! Американцы, израильтяне и т.д. - они же тупые!
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1k
bosayk 48 минут назад
недоказуемость , даже если вколят, даже если на камеру, даже если на ампуле будет прописан спутник, где доказательство, что в ампуле не димедрол или витамины
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997
Татьяна Юсова 51 минуту назад
Предприниматель Иван Утенков хайпанул на горячей теме.
А автор поста пытается хайпануть на Иване Утенкове.
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119k
arek14 55 минут назад
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1k
rustemmedved 55 минут назад
Очередной бред очередного врага. Госслужащие вакцинировались в первую очередь. Я работаю на госзаводе. На заводе за 4 месяца привиты 67% , справки о наличии антител 25, 2%. 4,4 % справки о противопоказаниях. Итого 95% охвачено. Ещё: из привитых (900чел) заболел 1 и то в лёгкой форме. Не верю никому, вижу факты и статистику.
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4k
Денис Колосов 58 минут назад
Ну дык госслужащих в обязательном порядке колят...
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5
Edgars An Денис Колосов 55 минут назад
Галапередолом
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