"Государству нужно начать с себя!": предприниматель предложил обязательную вакцинацию депутатов

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Иван Утенков считает, что правящая партия в РФ должна показать пример в деле вакцинации. Сначала должны сделать прививки все, кто заседает в Думах, а уж после - остальные россияне.
Предприниматель и член общественной палаты Иван Утенков записал видеообращение, в котором предлагает свой путь решения проблемы с вакцинацией в России. Слабые темпы и нежелание отдельных групп россиян прививаться можно побороть, показав личный пример тем, кто создает и принимает законы и участвует в политической и общественной жизни страны.
Почему в списках лиц, подлежащих обязательной вакцинации, нет министров, депутатов или членов законодательных собраний? Утенков считает, что именно с них должна начинаться повсеместная прививочная кампания.
Почему в списках лиц, подлежащих обязательной вакцинации, нет министров, депутатов или членов законодательных собраний? Утенков считает, что именно с них должна начинаться повсеместная прививочная кампания.
Иван Утенков
«Считаю, что государству нужно начать с себя! Предлагаю правящей партии «Единая Россия» взять на себя роль «отца» и на собственном примере вакцинировать всех своих кандидатов, действующих депутатов, кабинет министров и всех членов заксобраний!», - советует предприниматель. Также он затронул тему прививок детей, которая в последнее время обсуждается в обществе. Утенков напомнил, что у многих членов правительства дети и родственники живут за границей, поэтому "пусть приедут и проявят патриотизм и любовь к Родине!" и тут вакцинируются.
Вакцинация Андрея Бочарова, губернатора Волгоградской области
Причем, Утенков добавляет, что процедура вакцинации должна быть настоящей, реальной, а не псевдовакциной и не уколом в "театральное плечо" . Это был толстый намек на недавнюю публичную вакцинацию губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, которого обсмеяли за получение вакцины прямо через рубашку. Позже власти Волгоградской области назвали ситуацию фейковой и объяснили, что журналисты опубликовали старое фото 2011 года, когда губернатор прививался от гриппа, а снимков вакцинации от коронавируса сделано не было.
Кроме прочего, предприниматель считает необходимым пересмотр выплат, положенных за потерю здоровья и нежелательные последствия после вакцинации. "Сегодня в случаи побочных эффектов повлёкших утрату здоровья человек получает, и то в случае если докажет, единоразово 10.000 рублей!! За смерть 30.000 рублей. За инвалидность - прибавку чуть больше 1400р в месяц. В 2020 эти суммы хотели увеличить в 100 раз!! Почему «забраковали»?!!!" - возмущается Утенков. Он считает, что если сделать все, что он предложил, властям не придется проводить среди вакцинировавшихся всевозможные розыгрыши машин, квартир и айфонов, "нагибать бизнес и работодателей". "Людей, желающих привиться, станет больше поверьте!"- резюмирует он.
Реакция соцсетей
Судя по комментариям под видеообращением Утенкова, россияне считают его предложения здравыми, вот только прислушаются ли к ним власти - большой вопрос.
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Если человек пошёл в макдональдс и отравился бургером с котлетой из тухлого мяса - виноват макдональдс. Если человек поехал на такси, водитель нарушил правила и попал в дтп, виноват кто, пассажир что ли? Если новостройка обрушится на головы жильцов - обвинят строительную компанию, но не жильцов.
А вот если человек пошёл делать прививку, и умер от осложнений - виноват сам человек. Как я могу знать, есть ли у меня «гиперчувствитеьтность к компонентам препарата»? Кто мне гарантирует что у меня нет хронических заболеваний, являющимися известными противопоказаниями (про неизвестные уж молчу), ведь отсутствие симптомов и жалоб ещё не значит что я здоров. Если бы перед прививкой проводился бы ряд необходимых анализов и обследований, после чего врач под свою ответственность заявлял что у меня 100% нет противопоказаний и со мной ничего не случится - вот тогда я не против.
Депутаты ГД, кстати, привились в подавляющем большинстве еще до того, как это стало доступно остальным простолюдинам. Как и топ-менеджмент всяких крупных корпораций - те так вообще еще в августе-сентябре прошлого года себе все организовали.
А все потому, что эти граждане, как бы к ним кто не относился - довольно неглупые люди.
А вы, кто поддерживает подобную накачку эмоций на тему "да как же так, МЕЕЕЯЯЯ заставлЯЯЯют!" - явно не относитесь к категории неглупых, скорее совсем наоборот.
У меня к вам ровно те же вопросы.
Уверен, страна от отсутствия этих дегенератов только выиграет.
Мне, лично, как-то пофиг - привился там где-то некий депутат, которого я и знать не знаю. Я просто пошёл и просто вакцинировался. Без условий, без принуждения. Что мешает? Весь мир наперегонки прививается, а Россия плетётся в хвосте, отставая от Камбоджи. Ну, дык, мы же самые умные! Американцы, израильтяне и т.д. - они же тупые!
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Мошковица) со смертностью 90%!!! Причина - экспериментальная субстанция, которая непонятно что делает с вашим организмом. Но бояться, конечно же, не стоит. Если вовремя обратились к врачу, то есть шанс, что выживете.
Так что удачи!
А автор поста пытается хайпануть на Иване Утенкове.
О необходимости вакцинироваться от коронавируса нынче говорят буквально из каждого утюга. Безапелляционно и агрессивно. Того, кто не согласен вакцинироваться, – сразу записывают во враги народа, и это не метафора. Такие знаковые фигуры российского политикума на полном серьезе объявляют угрозой национальной безопасности. До гражданской войны дело пока не дошло, но добром это явно не кончится…
А знаете, что это до боли напоминает? Весну прошлого года, когда любая попытка обсудить происхождение коронавируса – не является ли он химерой, вырвавшейся из чьей-то лаборатории, - наталкивалась на жесточайший прессинг. Госдума РФ экстренно приняла закон о фейках, а Генпрокуратура, ничтоже сумняшеся, объявила версию об искусственном происхождении SARS-CoV-2 – фейком. А теперь, с легкой подачи спикера Думы Володина, только ленивый не обсуждает версию об искусственном происхождении коронавируса. В нее резко и синхронно уверовали сразу все – и русские, и США, и Китай. Расхождение лишь в том, кто автор подлянки.
Почему произошел разворот на 180 градусов - неизвестно и не обсуждается. В придачу выясняется, что авторитеты от науки, которые весь прошлый год убеждали население в природном происхождении коронавируса, нам просто врали. Кто-то от страха, а кто-то и сознательно. Так, опубликована электронная переписка главного инфекциониста США доктора Энтони Фаучи, где черным по белому все написано. Значит, эти люди дискредитированы и верить нельзя ни одному их утверждению. Ибо непонятно, когда они НЕ врут. Но есть же и те, кто с самого начала говорил, что вирус похож на рукотворный, например, Нобелевский лауреат, вирусолог Люк Монтанье и многие другие. Так почему бы не прислушаться более внимательно к тому, что говорят «альтернативщики». Ведь они а) оказались правы, б) своего мнения не меняли и в) претерпели за свою позицию гонения.
Но главное тут не репутация научного сообщества, хотя и это вопрос принципиальный. Если вирус все-таки создан в лаборатории, то правомочно назвать его биологическим оружием. Тем более, что пресловутый Уханьский вирологический институт, откуда этот вирус якобы сбежал, как раз и занимался вопросами усиления свойств вирусов, то есть наращиванием заразности и смертельности. Никакой конспирологии, это абсолютно открытые данные, известны и имена разработчиков, и суммы, которые господин Фаучи выделял на эти разработки. А чем это по сути отличается от разработки боевых вирусов? Да ничем!
Если же допустить хотя бы в порядке мысленного эксперимента, что эпидемия коронавируса - это акт биологической войны, то что тогда? Как учит древняя китайская мудрость, война – это путь обмана. Что если противник изначально рассчитывал на то, ответом на пандемию станет массовая вакцинация (что легко прогнозируется)? Разве не к ее проведению нас так истово призывают те самые дискредитированные авторитеты?
Но раз так, то осуществляя добровольно–принудительную вакцинацию, мы идем на поводу у противника.
Во-первых, любая вакцина имеет побочные эффекты, и они с каждым днем проявляются все ярче и чаще – читайте новости.
Во-вторых, кто вам сказал, что после окончания вакцинации от SARS-CoV-2 противник не выпустит новый вирус, который действует на вакцинированный организм куда как эффективнее именно потому, что он уже вакцинирован "как надо"? Такой эффект давно известен – это антитело-зависимое усиление инфекции (АЗУИ): вырабатываемые иммунитетом антитела, облепляя вирус, не подавляют, а усиливают его. Кто-то верит, что люди, планирующие и ведущие биологические войны, не знают про АЗУИ? Знают-знают!
И, в-третьих, ну пусть никакого биологического оружия нет, и это махровая конспирология, но противозаконная вакцинация в той форме, как она навязывается обществу, очевидным образом есть. И она неизбежно спровоцирует "ковидные" бунты, причем аккурат к сентябрьским выборам.
00:00 – О смысле пребывания Кургиняна в Александровской коммуне.
10:24 – Кто и зачем убивал настоящую советскую науку ещё в СССР?
12:24 – Эпопея с вакцинами и большая политика.
14:33 – О свободе вакцинации и авторитете руководства.
17:36 – «Христос заповедовал прививаться» или о психологическом вирусе, атакующем общество.
26:54 – Почему люди не хотят прививаться.
31:47 – Против вакцинации – лишь конспирологи и идиоты?
39:03 – Если вирус – биооружие, то что с вакцинами.
46:48 – Россия не любит чересчур гибких и изощренных схем.
50:55 – О происшествии в столичном МФЦ.
54:23 – Гипотеза о репрессивной вакцинации как прологе к перевороту.
57:12 – О мятежниках и о растерянных администраторах, вообразивших себя "сталиными".
1:04:28 – Рекомендации медикам, властям и всем, кто не хочет довести страну до бунта, мятежа и разрушения.