"Вы станете геями": израильский раввин предостерег мужчин от вакцин против COVID-19

Своей, кошерной, вакцины у Израиля пока еще нет. Разработки ее начались только первого ноября 2020 года, и как долго они продлятся - неизвестно. Поэтому вакцинация, стартовавшая в стране 20 декабря прошлого года, проводится с использованием зарубежных препаратов, главным образом от компании Pfizer. Первыми ее получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. Именно они, как считают в Израиле, должны побудить граждан быть сознательными и вакцинироваться наряду со всеми. Следом за этой группой привьют лиц, старше 60 лет и тех, кто находится в группе риска.