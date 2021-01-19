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"Вы станете геями": израильский раввин предостерег мужчин от вакцин против COVID-19

"Вы станете геями": израильский раввин предостерег мужчин от вакцин против COVID-19 (5 фото)

Автор:
19 января 2021 12:03
Сообщество : Пандемия
Метки: AstraZeneca   COVID-19   Pfizer   Rabbi Daniel Asor   Вакцинация   ковид-19   пандемия   
1739
5
Даниэль Асор считает, что масштабная вакцинация задумана как кампания по истреблению натуралов и превращению их в гомосексуалистов.
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Метки: AstraZeneca   COVID-19   Pfizer   Rabbi Daniel Asor   Вакцинация   ковид-19   пандемия   
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47  комментариев
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8k
harlamov 2 часа назад
А если гея вакцинировать, он в кого превратится? В депутата-единороса?
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5k
corell Минуту назад
Раввин чипирование с гомофикацией перепутал.
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8k
Antique computer 4 минуты назад
Какой оригинальный каминг-аут.
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5k
Летучий Мыш 13 минут назад
Все правильно говорит. Под действием вакцины выработаются антитела к гетеросексуальности. Эти геи будут ловить натуралов и активно обмениваться жидкостями организма. Таким образом начнётся педрический апокалипсис
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10k
Taximaxi 13 минут назад
Был всю жизнь он иудеем,
Но достигнув апогея,
Изменилась жизнь еврея,
Вдруг он стал латентным геем.
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34k
parallax 14 минут назад
Правильно говорит. Нехрен этим долбодятлам прививаться, пусть помирают.
Очень надеюсь, что следующий вирус свалившийся на наши головы, будет более летальным и долбоящеры всех мастей наконец-то вымрут.
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3k
Bulanov 14 минут назад
"Вы все станете геями! Всех, кто вакцинировался - поймаю и [мат]!" - бесновался раввин...
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−36
Сергей 15 минут назад
Как выявить латентных гомосеков, среди сторонников традиционных ценностей? - В заголовке статьи помещаем список слов - Гомосексуалист, Гей, Трансвестит и тд. Читаем комментарии, они себя сами раскроют
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21k
Inter 18 минут назад
а есть прививки от евреев??
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10k
Roy Batty 18 минут назад
Им главное чтоб не в гоев.
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16k
Марина 24 минуты назад
Кажется раввин выдаёт желаемое за действительное. Уж очень ему хочется такое оправдание себе.
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747
buba Полчаса назад
у кого что болит..... Не реализовал свой потенциал, так теперь и другим гомикам мешает!)))))))))))))
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350
Миша Полчаса назад
Этот Даниэль Асор известен своими громкими заявлениями, над ним уже давно весь Израиль смеётся. Раввинов как собак нерезаных, почему выступление именно этого слабоумного так вас взволновало? Страна в которой сильное влияние религиозной части населения на жизнь конечно не подарок, например именно 31 декабря вечером вся полиция как ужаленная дружно бросилась отлавливать нарушителей карнтина, явно по наводке этих придурков, очень им не нравится празднование Нового года. Ну так это не проблемы России, или своих контуженных на всю голову уже не хватает?
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5k
z0_0b Полчаса назад
Такой бред..
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7k
Валерий 38 минут назад
-Изя, а ты слышал, что Абрам 3,14дорас?
-Он что, занял денег и не отдает?
-Нет, я-таки в хорошем смысле...
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3k
ron 50 минут назад
Доктор, мне кажется, я лесбиян! Кругом так много красивых мужчин, а меня почему-то тянет к женщинам! )))
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8k
K7OO 58 минут назад
Ну так нехрен Пфайзером колоться. От него если и не станешь геем, то рано или поздно тебя все равно им сделают, в качестве оплаты за услугу. Америкосы никогда и никому за просто так не помогают.
Если уж так переживаешь за свой гудок, колись Спутником. У него точно нет такой побочки. Максимум что грозит - это переход в православие.))
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2k
Артур Гевондян Час назад
А не кошерные медикаменты и медицинские инструменты Тора позволяет использовать при лечении иудеев?
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10k
KOSTELLO Час назад
Очень страшными геями.
Да еще и вонючими, т.к. моетесь раз в месяц.
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702
Nane First NameLast Час назад
Необрещанные дети а все пошли на.ху.й
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3k
Alex Grimm Час назад
Да и хвала всевышним богам,может размножаться не будут в геометрической прогрессии))) Кстати, какой-то рав говорил,что covid поражает только геев и умер от него.
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16k
Марина Alex Grimm 22 минуты назад
Кажется это был православный священник.
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3k
Alex Grimm Марина 17 минут назад
Они, видимо,все одинаково мыслят)))
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