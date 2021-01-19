"Вы станете геями": израильский раввин предостерег мужчин от вакцин против COVID-19

Даниэль Асор считает, что масштабная вакцинация задумана как кампания по истреблению натуралов и превращению их в гомосексуалистов.
Ультраортадоксальный раввин Даниэль Асор неоднократно был замечен в высказываниях, в которых сквозили конспирологические мотивы. Сначала он предупреждал о пришествии мессии, которого россияне посчитают антихристом, а теперь добрался и до темы коронавируса. Точнее, прошелся по вакцинации от COVID-19.
Раввин считает, что главная цель этой кампании, приобретающей мировое значение, - истребление гетеросексуальных мужчин путем смены их ориентации. Раввин уверен, что для производства вакцины от COVID-19 - будь то Pfizer или AstraZeneca - применяется эмбриональный материал, а он как раз и вызывает постепенное превращение гетеросексуальных мужчин в геев.
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Между тем, не все ультраортодоксы разделяют мнение Асора - так, другие авторитетные раввины, среди которых Хаиа Каниевский, Гершон Эдельштейн и Шалоа Коэн, напротив, призвали людей опасаться коронавируса и при первой же возможности сделать себе прививку.
Даниэль Асор
Своей, кошерной, вакцины у Израиля пока еще нет. Разработки ее начались только первого ноября 2020 года, и как долго они продлятся - неизвестно. Поэтому вакцинация, стартовавшая в стране 20 декабря прошлого года, проводится с использованием зарубежных препаратов, главным образом от компании Pfizer. Первыми ее получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. Именно они, как считают в Израиле, должны побудить граждан быть сознательными и вакцинироваться наряду со всеми. Следом за этой группой привьют лиц, старше 60 лет и тех, кто находится в группе риска.
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Но достигнув апогея,
Изменилась жизнь еврея,
Вдруг он стал латентным геем.
Очень надеюсь, что следующий вирус свалившийся на наши головы, будет более летальным и долбоящеры всех мастей наконец-то вымрут.
-Он что, занял денег и не отдает?
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Если уж так переживаешь за свой гудок, колись Спутником. У него точно нет такой побочки. Максимум что грозит - это переход в православие.))
Да еще и вонючими, т.к. моетесь раз в месяц.