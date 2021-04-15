В кемеровской поликлинике №5 всех желающих привиться от коронавируса отправляют на благословление к батюшке. О необычном нововведении рассказали сами посетители больницы.





Один из пациентов в поисках нужного кабинета наткнулся на "филиал РПЦ", который занял просторную комнату, где вполне могли принимать пациентов, но принимают там только страждущих. В увешанном иконами помещении, мужчина поинтересовался, можно ли прочитать молитву перед уколом. Ему ответили, что сначала нужно взять благословление у батюшки.