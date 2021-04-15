В самой больнице для этого есть специальная комната, увешанная иконами. Коронавирус тут точно не пройдет.
В кемеровской поликлинике №5 всех желающих привиться от коронавируса отправляют на благословление к батюшке. О необычном нововведении рассказали сами посетители больницы.
Один из пациентов в поисках нужного кабинета наткнулся на "филиал РПЦ", который занял просторную комнату, где вполне могли принимать пациентов, но принимают там только страждущих. В увешанном иконами помещении, мужчина поинтересовался, можно ли прочитать молитву перед уколом. Ему ответили, что сначала нужно взять благословление у батюшки.
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Ролик обрывается на самом интересном моменте - непонятно получил ли автор видео разрешение на прививку от высших сил.
Вакцина и святая вода - вещи немного несовместимые. Но думается, что последняя, как и церковное благословление, стоит в этой поликлинике дороже. Цена церковного таинства, к сожалению, не известна.
В Минздраве Кузбасса пояснили, что молельная комната функционирует в поликлинике автономно, а помещением епархия владеет на безвозмездной основе. Для желающих получить благословление на вакцинацию там посоветовали обратиться к руководителю Информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакону Вячеславу Ланскому.
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Зато должны осуждать глупые действия пациентов вне зависимости от религиозности этих самых действий(например молитвы вместо лечения или лечение всякой фигней).
воинствующих атеистов сейчас развелось как п. и. дор. ов после дождя. . яблоку негде упасть.
... "занял просторную комнату, где вполне могли принимать пациентов..." знаковая фраза, из категории "могли бы пенсионерам отдать, детям" и т. д. и т. п.
лицемеры это твои хозяева, толкающие людей на убой с мерзкой улыбочкой.
на этом заканчиваю беседу бывай, недоносок.
А хозяев у меня нет. Я себя рабом не называл.)
Прочитать молитву в рублях? Где точный и полный прайс?
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Уже есть прививка от высших сил?