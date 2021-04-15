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В кемеровской поликлинике перед вакцинацией советуют получить церковное благословление

В кемеровской поликлинике перед вакцинацией советуют получить церковное благословление (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 15:16
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцинация   Церковь   благословление   видео   кемерово   коронавирус   
772
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В самой больнице для этого есть специальная комната, увешанная иконами. Коронавирус тут точно не пройдет.

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Метки: Вакцинация   Церковь   благословление   видео   кемерово   коронавирус   
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Не хотели развитого социализма? Получите Средневековье и поповское мракобесие.
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3k
PtDragon Минуту назад
На мой взгляд врачи не должны демонстрировать пациентам как свои религиозные убеждения так и их отсутствие.
Зато должны осуждать глупые действия пациентов вне зависимости от религиозности этих самых действий(например молитвы вместо лечения или лечение всякой фигней).
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150
Сергей Ковалев 14 минут назад
Нужен еще дежурный нотариус. Пришел на вакцинацию и сразу к нему завещание писать на всякий случай.
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257
krukov101 Час назад
Шароё6ятcя по Кемерово два блохера, мозги кондукторам в трамваях сношают. Решили больницу посетить борцуны с масочным режимом, за всё хорошее против всего плохого, увидали лавку церковную. Ролик так-то совсем про другое был. Автор (не ролика), а сей писанины (от слова ссать) - есть разжигатель, манипулятор и мелкий паскудник.
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150
Сергей Ковалев krukov101 13 минут назад
Скотиняка!
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4k
Барт Симпсон 2 часа назад
слушайте, а давайте в каждой церкви, на законодательном уровне, обяжем устанавливать стенды с достижениями науки! попы лезут в школы и медучреждения, даже к космосу приляпались, а к ним типа низя, боженька не позволяет...
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15k
Сергей Барт Симпсон 2 часа назад
А почему нет? На все достижения науки есть воля божия!
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8k
Атеист Барт Симпсон Час назад
да ты что, это же оскорбление верующих будет. Не разрешат такое
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358
Nane First NameLast Барт Симпсон 5 минут назад
Повесить плакат Божья сила = Божья масса х Божье ускорение
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17k
Anna 2 часа назад
а больные в коридорах лежат
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3k
Борис Карабанов 3 часа назад
О, давненько говнеца не подбрасывали. Кстати, на поверку-то оказалось, что РПЦ, активно агитируя на вакцинацию свою аудиторию, как всегда, показала большее здравомыслие, в отличие от просветлённых "немракобесов", бойкотирующих прививки из-за опасения 5G-чипирования, появления зелёной сыпи, сглаза в вакцине и пропадания потенции.
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487
Старичок 3 часа назад
автор провркатор и м. у. дак, видео-говно.
воинствующих атеистов сейчас развелось как п. и. дор. ов после дождя. . яблоку негде упасть.
... "занял просторную комнату, где вполне могли принимать пациентов..." знаковая фраза, из категории "могли бы пенсионерам отдать, детям" и т. д. и т. п.
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487
Старичок Опиум для народа Час назад
ты по ходу сантехник. сливаешься знатно.
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58k
Опиум для народа Старичок 59 минут назад
Я тебе ответил-вы лицемерны и оттого мне неприятны. Я ненавижу лицемерных людей. И ты один из них.
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58k
Опиум для народа Старичок 51 минуту назад
И да,насчет "слился". Слился ваш Иешуа, когда на кресте стал плакаться "папа,на кого вы-таки меня бросили?" А гонору-то было...)
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487
Старичок Опиум для народа 43 минуты назад
вот тебе и ответ на твой вопрос об оскорблении веры и верующих.недолго ты продержался.
лицемеры это твои хозяева, толкающие людей на убой с мерзкой улыбочкой.
на этом заканчиваю беседу бывай, недоносок.
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58k
Опиум для народа Старичок 16 минут назад
А ты на правду-то не обижайся. Знал же Иешуа на что идет, а в конце-таки усомнился. Тоже слаб оказался?)
А хозяев у меня нет. Я себя рабом не называл.)
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18k
kamanch 3 часа назад
А для иудеев и мусульман всегда есть дежурный врач в хирургии?
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8k
kaboza 3 часа назад
как же эти попы за...ли
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453
Леший 3 часа назад
Скока стоит благословение от батюшки? Прочитать молитву в рублях? Где точный и полный прайс?
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3k
Борис Карабанов Леший 3 часа назад
А Вы узнайте, сколько стОит благословение от батюшки и поделитесь с нами. Только не в интернете, а в ближайшей церкви. Это просто. Не поленитесь, узнайте.
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453
Леший 3 часа назад
Скока стоит лагословение от батюшки?
Прочитать молитву в рублях? Где точный и полный прайс?
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4k
tamin 3 часа назад
Очередной высер. Я лично видел, как здоровый мужик побежал в церковь, когда мыну его на операцию увезли. Всегда в больницах были церкви. Потому что там умирают. А про укол-судя по тексту мужик спросил-можно благословение на укол получить. ему ответили через батюшку. ТОже самое. можно ли [мат] по той вышке из града. У командира уточните. Короче хрень...всегда удивляло. Ну не хочешь. не ходи в церковь. Атеисты никогда не были агрессорами. А теперь как веганы прямо.
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151k
☭Cheкаво☭ tamin 3 часа назад
Ну, видимо в этом МИРе мало ЗЛА, нужно еще маслеца в огонь подлить..
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151k
☭Cheкаво☭ tamin 3 часа назад
Автор видимо добивается своими постами(ненавистничискими к верующим), чтобы атеисты в балаклавах приходили в церкви и храмы, и били людей битами, а потом и до поджогов дойдет.......автор молодец, возьми с полки пирожок.....а!! у тебя лайки вместо пирожков.
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4k
tamin ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Похоже. У нас нормальное светское государство. Нравится-ходи в мечеть. Нравится, в храм. Нравится-не ходи туда. Главное другим не мешай
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186k
Игорь ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
А за оскорбление атеистов статьи почему нет?
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151k
☭Cheкаво☭ Игорь 2 часа назад
Я на Фишках с 2016 года, ни разу постов не видел, чтобы атеистов тут оскорбляли, а верующих по три раза на дню, 7 дней в неделю.
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11k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"получил ли автор видео разрешение на прививку от высших сил"
===============
Уже есть прививка от высших сил?
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8k
СПКиНР 3 часа назад
Мракобесие нарастает.
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