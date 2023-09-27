Рыбак похвастался редкой рыбой с голубым мясом, которое меняет цвет

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Житель Аляски поделился редким уловом: рыбак поймал красного терпуга, которого еще называют зайцеголовым терпугом. У этой морской рыбы обычно голубые или бирюзовые жабры и мясо.
Кмелек рассказал, что мясо терпуга при термической обработке меняет цвет и становится из голубого белым.
Красный терпуг, или Hexagrammos lagocephalus, — это морская донная рыба семейства терпуговых.
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