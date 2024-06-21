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Побил 46-летний рекорд: рыбак благодаря невероятному улову прославился на всю страну

Побил 46-летний рекорд: рыбак благодаря невероятному улову прославился на всю страну

Автор:
21 июня 2024 09:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Рыбак   Угорь   в мире   люди   рекорд   рыба   улов   фото   
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Британский комитет по регистрации рекордов подтвердил достижение рыбака, взвесив угря на трех наборах весов.

62-летний рыбак Стив Рикетс вытащил самого большого пресноводного угря в Великобритании весом 11 фунтов 3 унции (около 5 кг). Тем самым он побил предыдущий рекорд Стива Терри (11 фунтов, 2 унции), установленный на озере Кингфишер в 1978 году.

Британский комитет по регистрации рекордов (BRFC) подтвердил достижение рыбака, взвесив рыбу на трех наборах весов, чтобы обеспечить точность записи. После этого угря выпустили обратно в озеро в графстве Кент.

"Даже не думал, что угорь такой большой. У него была довольно маленькая голова, но потом я увидел туловище полностью и закричал от шока", — вспоминает 62-летний Стив, который живет в Кэтфорде, что на юге Лондона.

Национальный клуб рыболовов Ангильи, членом которого является Рикетс, опубликовал сообщение с поздравлением в социальных сетях.

"Поздравляем Стива Рикеттса с действительно выдающимся и вдохновляющим уловом", — указано в посте.

В комментариях пользователи сети пожелали рыбаку устанавливать новые рекорды и в дальнейшем.

"Это, пожалуй, самая большая рыба, которую я видел в своей жизни. Настоящее чудо", — написал мужчина, которого зовут Ли Свордс.

Другой пользователь, Саймон Джойс, добавил: "Улов просто невероятный — огромные поздравления Стиву от того, кто знает, насколько тяжело поймать большого угря".

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Метки: Рыбак   Угорь   в мире   люди   рекорд   рыба   улов   фото   
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1k
DuckTales 2 часа назад
Вкусная штука
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38k
Юрий 52 минуты назад
Три набора весов - это что?
В британском комитете (BRFC) нет нормальных поверенных весов?
Точность взвешивания проверяется образцовыми гирьками, а вовсе не количеством весов.
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Старожил 52 минуты назад
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2419 постов (2372 в горячем)

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