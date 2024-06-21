Побил 46-летний рекорд: рыбак благодаря невероятному улову прославился на всю страну

62-летний рыбак Стив Рикетс вытащил самого большого пресноводного угря в Великобритании весом 11 фунтов 3 унции (около 5 кг). Тем самым он побил предыдущий рекорд Стива Терри (11 фунтов, 2 унции), установленный на озере Кингфишер в 1978 году.

Британский комитет по регистрации рекордов (BRFC) подтвердил достижение рыбака, взвесив рыбу на трех наборах весов, чтобы обеспечить точность записи. После этого угря выпустили обратно в озеро в графстве Кент.