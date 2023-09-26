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Дододеяльник и Сан-Узел: и снова каламбуры и лингвошутки

Дододеяльник и Сан-Узел: и снова каламбуры и лингвошутки

Автор:
26 сентября 2023 15:33
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Юмор   вайбер   каламбуры   картинки   лингвошутки   пмс   свингеры   слова   твиты   
1034
16

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Метки: Мемы   Юмор   вайбер   каламбуры   картинки   лингвошутки   пмс   свингеры   слова   твиты   
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4  комментария
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2k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Слишком навязчивая реклама канала в Vider.
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15k
Александр 9 минут назад
№13, Про Золушку - обхохотало!!!
"Велик и могуч Русский Язык"!!! А ведь, действительно, будешь читать внукам сказку - и зададут вопрос...
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11k
Света 13 минут назад
Читая этот пост взгустнулось не по детски. Ибо считать это хоть капельку смешным... Есть ведь такая поговорка: Смех без причины-признак дурачины. Сколько дурачин то оказывается....
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91k
7guest 20 минут назад
К №6.
У меня знакомый живёт в Израиле в городе Бат-Ям. Спросил его, а нет ли у них города Кху-Ям, а он обиделся.
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