Дододеяльник и Сан-Узел: и снова каламбуры и лингвошутки

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Как на самом деле пишется слово "оловянный", что такое ПМС, как выглядит Люк Бессон - ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в нашей новой подборке каламбуров, бережно отобранных из бесконечного потока мемов на нашем канале в Viber.
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14. Аббревиатура расшифровывается, как «Предприятие Мелиоративных Систем». Установлена в Белоруссии
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У меня знакомый живёт в Израиле в городе Бат-Ям. Спросил его, а нет ли у них города Кху-Ям, а он обиделся.