Митболизм и шлангбаунг: подборка каламбуров и лингвошуток

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Из нашей традиционной каламбурной подборки вы при желании узнаете, что изучает гистология, как выглядит дом на колёсах, что такое параллелепижка и кое-что ещё не менее интересное.
4. Основано на реальных событиях - Джаред Лето недавно зачем-то залез на стену немецкой гостиницы
11.
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13.
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16. Навёл сюиту
17. Эти фирмы существуют в реальности
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