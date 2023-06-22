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Митболизм и шлангбаунг: подборка каламбуров и лингвошуток

Митболизм и шлангбаунг: подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
22 июня 2023 19:26
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   квадражка   лингвошутки   отоларинголог   русский язык   слова   смех   
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Из нашей традиционной каламбурной подборки вы при желании узнаете, что изучает гистология, как выглядит дом на колёсах, что такое параллелепижка и кое-что ещё не менее интересное.

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Метки: Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   квадражка   лингвошутки   отоларинголог   русский язык   слова   смех   
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10  комментариев
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706
and4634 Час назад
Как правильно пишется: шланкбаум, или шлангбаум?
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5k
Шлагбаумэн Полчаса назад
Всем ЦЫЦ!
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6k
Умница-красавица 2 часа назад
Знакомая канадка Emiliy Blin с мейлом [мат], и одна солидная дама по фамилии Ланько. Елена Борисовна.
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Николай Дмитрич

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