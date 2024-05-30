17 странных созданий, которые так и остались бы неопознанными, если бы не интернет-знатоки

Современной науке известно более 7 миллионов видов различных животных, населяющих нашу планету. Совсем не удивительно, что люди на регулярной основе сталкиваются с млекопитающими, птицами, насекомыми и рыбами, которые выглядят настолько необычно, что не обратить на них внимание попросту нереально.
Если опознать диковинное создание не выходит, то имеет смысл обратиться за помощью к великому интернету и его последователям — интернет-знатокам. Они достанут свои энциклопедии, перешерстят все доступные и недоступные источники, но найдут ответ на любой запрос.
Это большйе леопардовый слизень. После контакта с ним лучше мыть руки, так как он может быть переносчиком различных инфекций.
Это глазчатый халцид.
Это слепыш. Он не крот и не крыса. Относится к семейству грызунов.
Это вид длинноязычного слепня philoliche longirostris.
Это капский даман.
Ктырь — хищное насекомое, которое охотится на более мелких мух.
Это гигантская речная черепаха, и, вероятно, у неё альбинизм, из-за которого она имеет такой цвет.
Велелла. Их часто выбрасывает на пляжи на северном побережье Орегона.
«Видел это очаровательное животное в зоопарке, расслабляющееся вместе с гигантскими черепахами и летучими лисами»
Мышиный олень. Существует несколько видов, но этот похож на большого мышиного оленя.
Это июньский жук, который встречается на востоке США и в Канаде.
Это мешочница. Насекомое использует различный мусор, чтобы построить небольшой домик, который оно носит с собой, пока не придёт время окукливаться.
Это змеехвостка. По сути она не является морской звездой, но очень близка к ней.
Это вид медузы под названием ушастая аурелия.
Это морской сапфир. Маленькое ракообразное, которое живёт в тёплых океанических водах.
Кажется, это птенец австралийской султанки.
Я думаю, что это молодой королевский пингвин.
«Может кто-нибудь подсказать, что это за животное, похожее на детёныша обезьяны с когтями почти как у птицы?»
Это золотистоплечий тамарин.
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