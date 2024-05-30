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17 странных созданий, которые так и остались бы неопознанными, если бы не интернет-знатоки

17 странных созданий, которые так и остались бы неопознанными, если бы не интернет-знатоки

Автор:
30 мая 2024 08:43
Сообщество : Животные
Метки: животные   насекомые   оздания   природа   удивительно   фото   
2026
18

Современной науке известно более 7 миллионов видов различных животных, населяющих нашу планету. Совсем не удивительно, что люди на регулярной основе сталкиваются с млекопитающими, птицами, насекомыми и рыбами, которые выглядят настолько необычно, что не обратить на них внимание попросту нереально.

Если опознать диковинное создание не выходит, то имеет смысл обратиться за помощью к великому интернету и его последователям — интернет-знатокам. Они достанут свои энциклопедии, перешерстят все доступные и недоступные источники, но найдут ответ на любой запрос.

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Это большйе леопардовый слизень. После контакта с ним лучше мыть руки, так как он может быть переносчиком различных инфекций.

Это глазчатый халцид.

Это слепыш. Он не крот и не крыса. Относится к семейству грызунов.

Это вид длинноязычного слепня philoliche longirostris.

Это капский даман.

Ктырь — хищное насекомое, которое охотится на более мелких мух.

Это гигантская речная черепаха, и, вероятно, у неё альбинизм, из-за которого она имеет такой цвет.

Велелла. Их часто выбрасывает на пляжи на северном побережье Орегона.

Мышиный олень. Существует несколько видов, но этот похож на большого мышиного оленя.

Это июньский жук, который встречается на востоке США и в Канаде.

Это мешочница. Насекомое использует различный мусор, чтобы построить небольшой домик, который оно носит с собой, пока не придёт время окукливаться.

Это змеехвостка. По сути она не является морской звездой, но очень близка к ней.

Это вид медузы под названием ушастая аурелия.

Это морской сапфир. Маленькое ракообразное, которое живёт в тёплых океанических водах.

Кажется, это птенец австралийской султанки.

Я думаю, что это молодой королевский пингвин.

Это золотистоплечий тамарин.

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Метки: животные   насекомые   оздания   природа   удивительно   фото   
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7  комментариев
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1k
DuckTales Час назад
Июньский жук вполне себе водится в Звенигороде
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4k
ProstoBoBka 6 минут назад
Слепыш! Ужас если он появился у вас на участке! Этой весной, как снег растаял мы с женой акуели! Половина участка 6 соток, как на фото! Пи....а газону!
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1
Зам.руководителя Полчаса назад
думаю правильнее не июньский жук, а Нехрущ (хрущ) обыкновенный, группа Melolonthinae
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11k
Zhora 43 минуты назад
Слепыш - конечно жесть. Похож на х*й с зубами
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4177 постов (3986 в горячем)
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