Животные розового цвета: 15 уникальных видов

Животный мир настолько разнообразен, что человечество всё ещё открывает новые виды насекомых, птиц, рыб и других обитателей планеты. В первую очередь человека, конечно же, пленит внешнее разнообразие братьев наших меньших.
Одним из самых ярких и редких окрасов живых существ является розовый. Он не способен спрятать своего обладателя от хищника в густых зарослях или толще воды, зато выглядит очень эффектно. Именно неповторимым розовым животным мы решили посвятить эту публикацию.
Одна из самых ярких и красивых птиц Австралии. Размеры этой птички невероятно малы, она весит всего 11 грамм.
Как правило, тельца катидидов окрашены в зелёный цвет. Однако иногда из-за редкой генетической мутации (эритризма) на свет появляются вот такие вот яркие особи.
Все дельфины этого вида рождаются с одинаковым цветом кожи — серым. С возрастом он постепенно меняется. На интенсивность окраса влияет пол (самцы выглядят ярче), место обитания и температура воды.
По-прежнему думаете, что аксолотль — это морское создание? А вот и нет! Существо представляет собой личинку амбистомы (особое земноводное), которое остановилось на стадии неотении — раннего развития.
Бражники — единственные мотыльки, способные парить перед цветами и кормиться так, как это делают колибри. Они являются одними из самых быстрых летающих насекомых на планете.
Некоторые виды лягушек, имеют белый, практически прозрачный окрас. Из-за близости расположения мышц и кровеносных сосудов, их цвет может напоминать розовый.
Эта змея абсолютно безопасна для человека и совершенно не ядовита. Разброс её окрасов при этом достаточно велик. Она бывает не только розовой, но и красного, желтоватого, а также коричневого цвета.
Эта многоножка относится к ядовитым пещерным двупарноногим многоножкам из семейства Paradoxosomatidae.
Среди рыб розовый цвет — не редкость. Столь нарядным окрасом могут похвастаться многие аквариумные рыбки. К ним относятся данио, тернеция и сиамский петушок. Некоторые из них даже способны светиться в темноте.
Розовые стрекозы — невероятно красивые насекомые. Однако они достаточно редко встречаются в природе.
Розовая колпица великолепна на расстоянии и причудлива вблизи. Локально распространена во Флориде, Техасе и юго-западе Луизианы. Колпицы обычно собираются в небольшие стаи, часто объединяясь с другими птицы. Они кормятся на мелководье, медленно продвигаясь вперёд, покачивая головой из стороны в сторону и просеивая ил широкими плоскими клювами.
Морской конек Баргибанта живёт исключительно на веерных кораллах и настолько мастерски маскируется, что длительное время оставался незамеченным. Учёные обнаружили его совершенно случайно, занимаясь исследованием жизнедеятельности кораллов.
Многие животные маскируются под цветы, чтобы спрятаться среди них и затем устроить засаду на свою добычу. У орхидейного богомола всё по-другому. Он сидит в одиночестве на ветвях или листьях и изображает прекрасный, благоухающий цветок, ожидая, пока жертва сама не приблизится к нему.
Существует около 2000 различных видов морских звёзд, и они бывают разных цветов, включая розовый, что помогает им маскироваться или отпугивать хищников.
Это необычный вид, который умеет мимикрировать под цвет растительности, в которой обитает. Чаще всего томизус наполненный предпочитает охотиться, прячась в ярких цветах.
Перед вами единственный в мире розовый скат. Он обитает недалеко от острова Леди-Эллиот, который является частью Большого Барьерного рифа
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