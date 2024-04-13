Животные розового цвета: 15 уникальных видов

Многие животные маскируются под цветы, чтобы спрятаться среди них и затем устроить засаду на свою добычу. У орхидейного богомола всё по-другому. Он сидит в одиночестве на ветвях или листьях и изображает прекрасный, благоухающий цветок, ожидая, пока жертва сама не приблизится к нему.