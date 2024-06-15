Гигантская оса из игры Фоллаут в реальной жизни

Заметив крупного паука, оса преследует его пытаясь найти слабое место, для того чтобы вонзить своё острое жало в тело жертвы. В большинстве случаев оса побеждает благодаря своей скорости и быстроте реакции.

После того как оса ужалит паука он продолжает жить, но остаётся парализованным до конца своих дней. Тарантуловый ястреб прячет поверженного паука в норе или в неглубокой яме, после чего откладывает яйцо на теле жертвы.

Спустя неделю, из яйца вылупляется личинка, которая медленно поедает неподвижного паука. Чтобы мясо всегда оставалось свежим, личинка съедает только те органы без которых паук продолжит жить. А самые важные органы личинка съедает под конец трапезы, которая длится больше месяца.

Несчастный паук, с личинкой внутри, всё это время остаётся парализованным, но продолжает жить. Вот такая жестокая смерть.