Гигантская оса из игры Фоллаут в реальной жизни

Она откладывает свои личинки на живых пауков.
Знакомьтесь, это Тарантуловый ястреб или Pepsis grossa. Относится к отряду Перепончатокрылые, из семейства Дорожные осы.
Эта оса обитает в странах Центральной и Северной Америки. Предпочитает сухой и жаркий климат, поэтому живёт в степях и полупустынях Дикого Запада.
Тарантуловый ястреб считается одной из самых крупных ос на планете. Самки по размеру больше самцов и вырастают до 5 сантиметров в длину.
Тарантуловый ястреб получил такое имя, потому что охотится на крупных тарантулов, но не для поедания, а для того чтобы отложить на нём яйца. А занимаются такой охотой исключительно самки, так как самцы не откладывают яйца и заняты оплодотворением других самок.
Заметив крупного паука, оса преследует его пытаясь найти слабое место, для того чтобы вонзить своё острое жало в тело жертвы. В большинстве случаев оса побеждает благодаря своей скорости и быстроте реакции.
После того как оса ужалит паука он продолжает жить, но остаётся парализованным до конца своих дней. Тарантуловый ястреб прячет поверженного паука в норе или в неглубокой яме, после чего откладывает яйцо на теле жертвы.
Спустя неделю, из яйца вылупляется личинка, которая медленно поедает неподвижного паука. Чтобы мясо всегда оставалось свежим, личинка съедает только те органы без которых паук продолжит жить. А самые важные органы личинка съедает под конец трапезы, которая длится больше месяца.
Несчастный паук, с личинкой внутри, всё это время остаётся парализованным, но продолжает жить. Вот такая жестокая смерть.
Укус этой осы один из самых болезненных среди всех насекомых, но зато он не смертелен для человека. По ощущениям будет, примерно, как удар электрошокером в течении нескольких секунд.
К счастью для нас, Тарантуловый ястреб предпочитает веганскую пищу, а людей кусает только в случае нападения. Эта оса питается нектаром растений, способствуя их опылению, а мясо ест только в молодые годы, будучи личинкой.
Несмотря на свою грозность, эта крупная оса тоже может стать жертвой хищников. Например, такие птицы как Королевский тиранн или Осоеды, часто нападают на Тарантулового ястреба.
Надеюсь вас никогда не укусит Тарантуловый ястреб.
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