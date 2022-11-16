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Энтузиасты нарисовали бесконечную гифку с отсылками к поп-культуре

Энтузиасты нарисовали бесконечную гифку с отсылками к поп-культуре

Автор:
16 ноября 2022 10:56
Сообщество : Юмор
Метки: Floor796   видео   гифка   забавно   поп-культура   проект   удивительно   фото   
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Проект Floor796 от российского аниматора показывает жизнь героев мемов и шоу на 796 этаже космической станции. На сайте можно найти Мальвину, которая ходит в зал вместе с Флешем, и Мужика из «Деревни дураков», пьющего водку рядом с телепузиками.

Блогеры в телеграме репостят видео с сайта проекта Floor796 от российского аниматора в виде анимационной стены. Согласно описанию, Floor796 показывает жизнь героев мультфильмов, шоу, видеоигр, аниме и мемов «на 796 этаже огромной космической станции». Цель проекта – создать настолько огромную станцию, насколько это возможно.


Этаж разделён на зоны, в которых можно найти десятки знакомых персонажей – например, суперзлодея Крэнга из мультсериала «Черепашки-ниндзя», интернет-мема лягушонка Пепе и главного антагониста кинофраншизы «Кошмары на улице Вязов» Фредди Крюгера, отдыхающих за барной стойкой.

Автор Floor796 не забыл и про героев, которые точно знакомы российским зрителям. В саду рядом с дубом из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» пьют водку Мужик и Моряк-дурачок из украинского шоу «Деревня дураков», которое вышло на экраны в 1996 году. Рядом можно увидеть Эдварда Руки-ножницы из фильма Тима Бёртона, подстригающего куст, и Тинки-Винки и По из детского шоу «Телепузики».

В спортзале были замечены герои мюзикла «Приключения Буратино» Пьеро, Мальвина и сам деревянный мальчик с длинным носом, который заметно раскачался. На беговых дорожках занимаются безголовый ракетчик из видеоигры Serious Sam, супергерой Флеш, антропоморфный ёж Соник и Человек-русалка из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны».

Кажется, автор проекта продумал каждую деталь – судя по цифрам на мониторах дорожек, быстрее всех бежит Флеш.

Анимации добавляются постепенно уже на протяжении трёх лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Floor796   видео   гифка   забавно   поп-культура   проект   удивительно   фото   
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5  комментариев
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Sata33 2 часа назад
Офигительная вещь , пол дня весь отдел залипал )))
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24
Елена Капуста Sata33 2 часа назад
Отдел чего? Да и от чего тут залипать?
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23k
Serg2001 6 минут назад
На первой картинке нашел Руби Рода из "Пятого элемента". На карачках стоит связанный. А в заднице его микрофон торчит... Прикольно... С душой...)
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5k
Интерактивный Конвертер 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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26k
SerGProS Час назад
А для чего они это сделали?А вот это уже более увлекательная история
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