Энтузиасты нарисовали бесконечную гифку с отсылками к поп-культуре

В спортзале были замечены герои мюзикла «Приключения Буратино» Пьеро, Мальвина и сам деревянный мальчик с длинным носом, который заметно раскачался. На беговых дорожках занимаются безголовый ракетчик из видеоигры Serious Sam, супергерой Флеш, антропоморфный ёж Соник и Человек-русалка из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны».

Кажется, автор проекта продумал каждую деталь – судя по цифрам на мониторах дорожек, быстрее всех бежит Флеш.