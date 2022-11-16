Энтузиасты нарисовали бесконечную гифку с отсылками к поп-культуре

Проект Floor796 от российского аниматора показывает жизнь героев мемов и шоу на 796 этаже космической станции. На сайте можно найти Мальвину, которая ходит в зал вместе с Флешем, и Мужика из «Деревни дураков», пьющего водку рядом с телепузиками.
Блогеры в телеграме репостят видео с сайта проекта Floor796 от российского аниматора в виде анимационной стены. Согласно описанию, Floor796 показывает жизнь героев мультфильмов, шоу, видеоигр, аниме и мемов «на 796 этаже огромной космической станции». Цель проекта – создать настолько огромную станцию, насколько это возможно.
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Этаж разделён на зоны, в которых можно найти десятки знакомых персонажей – например, суперзлодея Крэнга из мультсериала «Черепашки-ниндзя», интернет-мема лягушонка Пепе и главного антагониста кинофраншизы «Кошмары на улице Вязов» Фредди Крюгера, отдыхающих за барной стойкой.
Автор Floor796 не забыл и про героев, которые точно знакомы российским зрителям. В саду рядом с дубом из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» пьют водку Мужик и Моряк-дурачок из украинского шоу «Деревня дураков», которое вышло на экраны в 1996 году. Рядом можно увидеть Эдварда Руки-ножницы из фильма Тима Бёртона, подстригающего куст, и Тинки-Винки и По из детского шоу «Телепузики».
В спортзале были замечены герои мюзикла «Приключения Буратино» Пьеро, Мальвина и сам деревянный мальчик с длинным носом, который заметно раскачался. На беговых дорожках занимаются безголовый ракетчик из видеоигры Serious Sam, супергерой Флеш, антропоморфный ёж Соник и Человек-русалка из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны».
Кажется, автор проекта продумал каждую деталь – судя по цифрам на мониторах дорожек, быстрее всех бежит Флеш.
Анимации добавляются постепенно уже на протяжении трёх лет.
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АНТИФИШКИ
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