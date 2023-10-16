«Не играйте с огнём»: Центробанк представил новые купюры и граждане возмутились, что на банкнотах нет православного креста, зато есть полумесяц

На храм без креста сначала обратили внимание в соцсетях, затем подключился священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский:

Изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнём.

Но выяснилось, что креста на храме нет уже более 100 лет. А располагается там Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Как объяснила его ведущий специалист: