FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7766 постов • 1033 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Не играйте с огнём»: Центробанк представил новые купюры и граждане возмутились, что на банкнотах нет православного креста, зато есть полумесяц

«Не играйте с огнём»: Центробанк представил новые купюры и граждане возмутились, что на банкнотах нет православного креста, зато есть полумесяц

Автор:
16 октября 2023 16:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Центробанк   банкноты   крест   купюры   полумесяц   презентация   рпц   рубли   скандал   
3869
6
1

И вот как это объяснили в РПЦ.

Центробанк России презентовал новые банкноты в 1000 и 5000 рублей с обновлённым дизайном и усиленными мерами защиты:

Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На ее лицевой стороне - стела «Европа-Азия», на оборотной - памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стелу «66-параллель» в Салехарде.

Основное изображение лицевой стороны купюры в 1000 рублей - Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной стороне - изображения Музея истории государственности Татарстана в Казани, башни Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музея археологии и этнографии в Уфе.

Так выглядела купюра образца 1997 года:

Напомним, вот так выглядит оборотная сторона обновлённой банкноты:

На храм без креста сначала обратили внимание в соцсетях, затем подключился священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский:

Изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнём.

Но выяснилось, что креста на храме нет уже более 100 лет. А располагается там Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Как объяснила его ведущий специалист:

Изначально эта церковь была построена как дворцовая церковь губернаторской семьи. Она строится в XIX веке. Как только заканчивается строительство дворца, начинают уже строить параллельно церковь. Она функционировала весь XIX век, а когда пришла советская власть, здесь находилось складское помещение, потом архив, столовая и потом уже открывается наш музей – в 2006 году. И она больше не функционировала после прихода советской власти как церковь. Но вот форма купольная так и сохранилась.

Отсутствие креста прокомментировал и зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата:

Если в случае, как на этой банкноте, речь идет не о церковном здании, то совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста. Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Центробанк   банкноты   крест   купюры   полумесяц   презентация   рпц   рубли   скандал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Vacony 2 часа назад
А нельзя было выбрать менее спорное строение ? Аль на Руси нет мест красивых ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
5k
Alex Минуту назад
"Прелестно. Неожиданно оказалось, НЕОЖИДАННО, что этническая преступность рвется в силовые органы России и во власть в принципе:)
Ну кто бы мог подумать…
А всё почему? Потому, что у нас в России равноправие…
Ну это когда у тебя равные права с диаспорой из другой страны, которая лоббирует своего человека:)))

Один из участников этнической ОПГ, которая совершила многочисленные преступления в Петербурге, (https://t.me/mnogonazi/13106)https://t.me/mnogonazi/13106) оказался курсантом МВД.

В соцсетях он называет себя на манер воров в законе «сеймур бакинский».

Давно пишем, что диаспоры проталкивают своих в силовые структуры и это тоже вызов для всех нас.

Недавно только рассказывали (https://t.me/mnogonazi/13057)https://t.me/mnogonazi/13057) как полицейский из Азербайджана вместе с родственниками изнасиловал человека и вышел из зала суда как ни в чём не бывало. В Челябинске абу-бандиты из Таджикистана, которые зарезали человека тоже пытались прорваться в силовые структуры, (https://t.me/mnogonazi/10593)https://t.me/mnogonazi/10593) а сколько ещё таких по всей стране."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Alex 2 минуты назад
Как символично, крест снесли, зато полумесяц есть и он выше креста. В общем, черножопые постепенно вытесняют все Русское из страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
the_RON 16 минут назад
Ой, да ладно про "крест" - "полумесяц"... Вы не видите главной темы - включили печатный станок с другими картинками на купюрах, чтоб скрыть процент инфляции в РФ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
K7OO 37 минут назад
Вообще по барабану. Уже забыл, когда последний раз в руках купюры держал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
377
Ухмылкин 58 минут назад
Хорошо, что в стране других проблем нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
Феличита Ухмылкин 44 минуты назад
есть , и это одна из них
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки Час назад
опять эти возбудились. Сидят, ведь, рассматривают за лупой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
jonnyD Час назад
Это как же так ,отец родной , уж воевали , воевали ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владимир Час назад
Донецк и Луганск на купюрах изобразить, не судьба?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
206
shaman2000 Владимир Час назад
Скакого перепуга? Больше что ли нет мест более подходящих?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Patiot Владимир Полчаса назад
Ага... Херсон ещё можно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
ruslan d Час назад
Как-то ... И что ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi Час назад
так правительство, православную Россию черножопым иноверцам продает постепенно. скоро исламисты тут власть по тихому возьмут и свои дикие порядки чинить станут, пока предательская шайка-верхушка своими псевдопатриотичными речами народу в уши срёт, а сами уже начали проводить предпродажную подготовку.
на то и идет все, что чурки в русских городах лютуют безнаказанно, при попустительстве т. н. гос. власти на местах, да скорее всего и на самом верху тоже. им просто наплевать. награбят и в рассыпную за бугор, где у них уже приготовлены запасные аэродромы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
И че такого в полумесяце? Надо не забывать, что у нас страна огромная, а религия не одна. В том же Татарстане мечетей больше, так, собственно, почему бы и нет? Побыл храм на купюре, пусть и это побудет, если что. Не вижу проблемы. У рпц конечно же подгорает, как же так.. купюры теперь без креста.. от дьявола теперь, в другую религию переманивают)))
А вообще согласен я с Vacony, лучше бы что-то нейтральное. С этими религиями всегда проблемы. Влепить что-то от природы! Водопады, горы... мм столько мест!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
Феличита ..: Атеист :.. 45 минут назад
тогда нужно на один рисунок помещать ВСЕ символы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Совранский 2 часа назад
последнее время - эти "случайности" начали раздражать

- то мечеть на берегу Святого озера строить собирались (как будто других мест нет), но хорошо люди нашлись/разобрались спокойно.
- то Каран идиот жжёт, лучше б свою историю болезни сжёг.
- то ЦБ решил костюм "историков примерить", может вы s/u/ки начнёте экономикой заниматься!!!

ОСТАВЬТЕ НАРОД В ПОКОЕ! Нас много! Вероисповедания разные- Но страна одна!
p/s Ведь вы "допрыгаетесь" когда нибудь ((((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
448
FelisLynx 2 часа назад
А какое вообще отношение церковь имеет к деньгам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Андрей Иванов 2 часа назад
На 5000 - Сталина, на 1000 - Берию, на оборотах - Магадан. И никаких бы вопросов не было, решили бы, что намёк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
300
mosazer 2 часа назад
Страшны фанатики в своём стремлении к идеальному миру, в их понимании...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

248440



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брюс Уиллис совсем плох: звёздный актёр перестал читать и разговаривать из-за деменции
Брюс Уиллис совсем плох: звёздный актёр перестал читать и разговаривать из-за деменции
Россиян, уехавших в Израиль, могут мобилизовать на общих основаниях
Россиян, уехавших в Израиль, могут мобилизовать на общих основаниях
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
С чего начать изучение экономики человеку, который совершенно ничего в ней не понимает?
С чего начать изучение экономики человеку, который совершенно ничего в ней не понимает?
Выбираем зимние шины на Авито
Выбираем зимние шины на Авито
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я пытался

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#в мире#Прикол#аварии#конфликт#Автовсячина#США#милота
#интересно#автомобили#автомир#машина#ДТП#интересное#новости#Россия#шоу бизнес#Прошлое
#факты#люди#история#животные#кино#фильм#авто аварии#позитив#девушки#познавательно
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года «Он бисексуал или кто?»: в США взяли интервью у мужчины, который утверждает, что «шалил» с Бараком Обамой и употреблял с ним вещества «Он бисексуал или кто?»: в США взяли интервью у мужчины, который утверждает, что «шалил» с... Замгубернатора Костромской области назвал придурками жителей, пожаловавшихся на проблему с транспортом Замгубернатора Костромской области назвал придурками жителей, пожаловавшихся на проблему с... Глава испанского футбола лишился работы и стал фигурантом уголовного дела из-за поцелуя со спортсменкой Глава испанского футбола лишился работы и стал фигурантом уголовного дела из-за поцелуя со... «У миллионов людей сегодня востребована фигура Сталина»: коммунисты заступились за священника, освятившего памятник вождю народов «У миллионов людей сегодня востребована фигура Сталина»: коммунисты заступились за священника,... «Эта история для меня всё равно остаётся дикой»: в Челябинской области директор школы напала на 12-летнего подростка из-за собаки «Эта история для меня всё равно остаётся дикой»: в Челябинской области директор школы напала на...

На что жалуетесь?

Вернуться