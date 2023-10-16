«Не играйте с огнём»: Центробанк представил новые купюры и граждане возмутились, что на банкнотах нет православного креста, зато есть полумесяц

И вот как это объяснили в РПЦ.
Центробанк России презентовал новые банкноты в 1000 и 5000 рублей с обновлённым дизайном и усиленными мерами защиты:
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Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На ее лицевой стороне - стела «Европа-Азия», на оборотной - памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стелу «66-параллель» в Салехарде.
Основное изображение лицевой стороны купюры в 1000 рублей - Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной стороне - изображения Музея истории государственности Татарстана в Казани, башни Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музея археологии и этнографии в Уфе.
Так выглядела купюра образца 1997 года:
Напомним, вот так выглядит оборотная сторона обновлённой банкноты:
На храм без креста сначала обратили внимание в соцсетях, затем подключился священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский:
Изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнём.
Но выяснилось, что креста на храме нет уже более 100 лет. А располагается там Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Как объяснила его ведущий специалист:
Изначально эта церковь была построена как дворцовая церковь губернаторской семьи. Она строится в XIX веке. Как только заканчивается строительство дворца, начинают уже строить параллельно церковь. Она функционировала весь XIX век, а когда пришла советская власть, здесь находилось складское помещение, потом архив, столовая и потом уже открывается наш музей – в 2006 году. И она больше не функционировала после прихода советской власти как церковь. Но вот форма купольная так и сохранилась.
Отсутствие креста прокомментировал и зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата:
Если в случае, как на этой банкноте, речь идет не о церковном здании, то совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста. Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?
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Ну кто бы мог подумать…
А всё почему? Потому, что у нас в России равноправие…
Ну это когда у тебя равные права с диаспорой из другой страны, которая лоббирует своего человека:)))
Один из участников этнической ОПГ, которая совершила многочисленные преступления в Петербурге, (https://t.me/mnogonazi/13106)https://t.me/mnogonazi/13106) оказался курсантом МВД.
В соцсетях он называет себя на манер воров в законе «сеймур бакинский».
Давно пишем, что диаспоры проталкивают своих в силовые структуры и это тоже вызов для всех нас.
Недавно только рассказывали (https://t.me/mnogonazi/13057)https://t.me/mnogonazi/13057) как полицейский из Азербайджана вместе с родственниками изнасиловал человека и вышел из зала суда как ни в чём не бывало. В Челябинске абу-бандиты из Таджикистана, которые зарезали человека тоже пытались прорваться в силовые структуры, (https://t.me/mnogonazi/10593)https://t.me/mnogonazi/10593) а сколько ещё таких по всей стране."
на то и идет все, что чурки в русских городах лютуют безнаказанно, при попустительстве т. н. гос. власти на местах, да скорее всего и на самом верху тоже. им просто наплевать. награбят и в рассыпную за бугор, где у них уже приготовлены запасные аэродромы.
А вообще согласен я с Vacony, лучше бы что-то нейтральное. С этими религиями всегда проблемы. Влепить что-то от природы! Водопады, горы... мм столько мест!
- то мечеть на берегу Святого озера строить собирались (как будто других мест нет), но хорошо люди нашлись/разобрались спокойно.
- то Каран идиот жжёт, лучше б свою историю болезни сжёг.
- то ЦБ решил костюм "историков примерить", может вы s/u/ки начнёте экономикой заниматься!!!
ОСТАВЬТЕ НАРОД В ПОКОЕ! Нас много! Вероисповедания разные- Но страна одна!
p/s Ведь вы "допрыгаетесь" когда нибудь ((((