Компания Маска показала, чему научились роботы Tesla Bot спустя восемь месяцев с прошлой презентации

Компания Tesla продемонстрировала прогресс в разработке антропоморфных роботов Optimus (Tesla Bot). Концепция постепенно превращается в реальный продукт, хотя скепсис у многих остался. Тем не менее, судя по новому ролику с YouTube-канала компании, инженеры работают не покладая рук.



В ролике видно, что пока роботы ходят очень медленно, зато делают это стабильно — 8 месяцев назад на презентации Tesla AI Day 2022 "Оптимус" едва не упал прямо на сцене перед зрителями, но его удержали сотрудники компании. Отмечается, что заметно улучшилась работа кистей, которые считаются одной из самых сложных частей антропоморфных роботов. Теперь они способны перекладывать мелкие предметы и раскладывать их по контейнерам.