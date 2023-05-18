Компания Маска показала, чему научились роботы Tesla Bot спустя восемь месяцев с прошлой презентации

Ну, уже хотя бы не падают и способны собирать вещи.
Компания Tesla продемонстрировала прогресс в разработке антропоморфных роботов Optimus (Tesla Bot). Концепция постепенно превращается в реальный продукт, хотя скепсис у многих остался. Тем не менее, судя по новому ролику с YouTube-канала компании, инженеры работают не покладая рук.
В ролике видно, что пока роботы ходят очень медленно, зато делают это стабильно — 8 месяцев назад на презентации Tesla AI Day 2022 "Оптимус" едва не упал прямо на сцене перед зрителями, но его удержали сотрудники компании. Отмечается, что заметно улучшилась работа кистей, которые считаются одной из самых сложных частей антропоморфных роботов. Теперь они способны перекладывать мелкие предметы и раскладывать их по контейнерам.
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Маск считает, что будущее за роботами. Они решат проблему нехватки рабочей силы и в скором будущем спрос на них вырастет до 10-20 млрд единиц. Однако пока громкие заявления Маска сильно резонируют с текущими возможностями роботов его компании.
По оценкам специалистов, до появления нормально функционирующего робота осталось не менее трёх лет. Что по срокам совпадает с анонсированным Маском полностью автономным автомобилем. И это, по мнению экспертов, закономерно, поскольку при разработке искусственного интеллекта для роботов используются технологии автопилота автомобилей Tesla.
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Точной даты выхода на рынок Tesla Bot, конечно, нет. Но зато известна примерная стоимость. По словам Маска, цена на один такой робот составит не более 100 тысяч долларов.
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Здесь пишут: "Маск считает, что будущее за роботами."
И тут же под статьёй в разделе "Ссылки по теме" вижу: "Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта для человечества."
А роботизированные руки и так есть - луче бы решали их проблемы.
напомню че обещал выкатить маск...