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Утопический город Tne Line — миф или реальность

Утопический город Tne Line — миф или реальность

Автор:
06 августа 2022 16:12
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: NEOM   THE LINE   Саудовская Аравиия   видео   небоскрёбы   принц   проект   утопия   
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Самый амбициозный инвестпроект Саудовской Аравии - уникальный город THE LINE обещают построить уже к 2030 году.

Идея о создании подобных городов не нова. В далёком 1882 году испанский инженер Артуро Сориа-и-Мата опубликовал серию статей, в которых описывал концепцию «линейных городов». Его идея была в том, что основная проблема города — это транспорт. Самый бюджетный и быстрый из доступных видов — железная дорога или трамвай. Значит, нужно прокладывать железную дорогу и вдоль этой линии строить дома и всё остальное. 


По линейному принципу немецкий архитектор Эрнст Май, приглашённый работать в СССР, спроектировал город Магнитогорск. Изначально город должен был располагаться вдоль реки Урал, сетка улиц была разбита именно так. Однако время внесло свои коррективы: сейчас Магнитогорск на карте напоминает не линию, а овал, вытянувшийся вдоль Челябинского тракта.


Саудовский принц Мухаммед бин Салман решил создать свою "утопию" в пустыне на северо-западе Саудовской Аравии.

 

Там с 2017 года идёт работа над созданием особого туристического города «умного» туристического города Неома. В рамках этого проекта планируется построить небоскрёб длиною 170 километров и высотой 500 метров.

Получивший название The Line проект, представляет собой два параллельных здания с зеркальными фасадами. В пространстве между ними появятся парки, магазины, школы, пристань для яхт и стадион на высоте 300 метров.


Предполагается, что в The Line смогут жить 9 миллионов человек. Чтобы обеспечить всех жителей продуктами питания, в городе будут созданы вертикальные фермы.


Пассажиров будут возить сверхбыстрые поезда — со скоростью в 512 километров в час. Линии железных дорог пройдут под землёй, то есть фактически речь идёт и о крупнейшем метро в истории.

Реализация проекта оценивается в 1 триллион долларов. По плану строительство должно быть завершено к 2030 году.


Искусственный интеллект возьмёт на себя автоматическое управление городскими службами. Так что если вдруг ИИ решит взбунтоваться - будет весело.

 

К 2030 г. город создаст около 380 000 рабочих мест. Возникает закономерный вопрос - чем же будут заниматься остальные несколько миллионов человек?

По задумке разработчиков, рядом с The Line планируют ещё построить промышленный гиперкомплекс «Октагон»… Но ведь и поездки в него вызовут перенапряжение на одной-единственной линии подземной железной дороги города. Сомнительное удовольствие - торчать в пробках.

По заявлению правительства Саудовской Аравии, небоскрёб будет питаться исключительно от возобновляемых источников энергии. С чего разработчики проекта вообще решили, что смогут обеспечить его «на сто процентов возобновляемой энергией»? Даже самые современные солнечные батареи этот вопрос пока не решают, поскольку нужный объём батарей стоит столько, сколько ни может позволить себе никакая экономика мира. 

Конечно, уран способен обеспечить всё человечество на тысячи лет вперёд, но в Саудовской Аравии подобный переход не планируется, под возобновляемой энергией там имеют в виду именно СЭС и ТЭС. 
Разработчики уверены, что концентрированная солнечная энергия,полностью обеспечит город нужной энергией. Такие станции с помощью поля зеркал, которые сплошной стеной будут окружать город, нагревают центральную башню с солью, та греет воду, чей пар крутит турбину паросиловой ТЭС.

 

Получится ли реализовать столь амбициозный проект саудитам, покажет время.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: NEOM   THE LINE   Саудовская Аравиия   видео   небоскрёбы   принц   проект   утопия   
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5  комментариев
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6k
ekarataev 49 минут назад
Для населенного пункта хотя бы в миллион уже требуется и источник воды и организация канализации и вывоз мусора и разрушение устаревших домов для строительства на их месте более современных. Как показали в рекламе - ну, они сильно рискуют превратиться в современный Нью-Йорк, который не модернизировался с 70-х прошлого века.
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7k
Артём 6 минут назад
The Line, говорите? Кажется у меня дежа вю.
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Дети откопали осла 21 минуту назад
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Дети откопали осла 21 минуту назад
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7k
Trenzel2003 Полчаса назад
Построить они смогут. Но смогут ли там жить люди?
Нужно продумать не только само жилье, но и инфраструктуру. До сих пор в Абу-Даби нет канализации. Г***но сливают в огромный чан, а потом вывозят на цистернах.
Помимо этих проблем нужно продумывать системы водоснабжения. Энергию нужно где то брать. Ну и главное. Воздух. Что то мне подсказывает что в этом 170 километровом и 500 метровым по высоте сдании будет очень душно.
Взять в пример их искусственные острова. Где нет естественного течения и в итоге морская вода протухает. Кто был на этих насыпных, без спору красивых из космоса островах, подтвердит. Воняет там как в общественном туалете.
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