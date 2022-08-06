Утопический город Tne Line — миф или реальность

Идея о создании подобных городов не нова. В далёком 1882 году испанский инженер Артуро Сориа-и-Мата опубликовал серию статей, в которых описывал концепцию «линейных городов». Его идея была в том, что основная проблема города — это транспорт. Самый бюджетный и быстрый из доступных видов — железная дорога или трамвай. Значит, нужно прокладывать железную дорогу и вдоль этой линии строить дома и всё остальное.