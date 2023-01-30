Умер создатель Мамонтёнка, Крошки Енота и кота Леопольда художник Вячеслав Назарук

Талант художника был признан в мире. По приглашению студии Disney, в США он читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции.

Назарук работал над целым рядом анимационных лент. Помимо вышеназванных, он создавал образы геров таких мультфильмов, как «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многих других.

Художник также известен как книжный иллюстратор.