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Умер создатель Мамонтёнка, Крошки Енота и кота Леопольда художник Вячеслав Назарук

Умер создатель Мамонтёнка, Крошки Енота и кота Леопольда художник Вячеслав Назарук

Автор:
30 января 2023 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Назарук   анимация   видео   кот Леопольд   мамонтёнок   мультфильмы   смерть   союзмультфильм   
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Мультипликатор скончался на 82-м году жизни.

Художник-постановщик Вячеслав Назарук является создателем целого ряда мультипликационных персонажей. И дети, и взрослые любят его Крошку Енота, трогательного Мамонтёнка и самого доброго в мире кота Леопольда.


Эти персонажи стали друзьями детства для нескольких поколений россиян.


За мультфильмы о коте Леопольде Назарук получил Государственную премию СССР.


Талант художника был признан в мире. По приглашению студии Disney, в США он читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции.


Назарук работал над целым рядом анимационных лент. Помимо вышеназванных, он создавал образы геров таких мультфильмов, как «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многих других.


Художник также известен как книжный иллюстратор.


Кроме этого, художник является автором серии картин, посвященных русской истории, в частности «Ледового побоища» и триптиха «Слово о полку Игореве».


Прощание с художником состоится 1 февраля, оно пройдет в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.


Источник:

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Метки: Ynews   Назарук   анимация   видео   кот Леопольд   мамонтёнок   мультфильмы   смерть   союзмультфильм   
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6  комментариев
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48
Maikl 39 минут назад
Эх хе хе ... я вырос на его героях
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1k
Злодей 17 минут назад
Вот честно,кто-нибудь в детстве любил эти мультики? Лепольда? Мамонтёнка с его грустной песенкой?
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130
Евгения 17 минут назад
Любимый с детства художник... Его книжные иллюстрации всегда завораживали, шедевры!
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6k
Бу Полчаса назад
вечная память.
Спасибо за добрые и замечательные мультфильмы!
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