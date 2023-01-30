Умер создатель Мамонтёнка, Крошки Енота и кота Леопольда художник Вячеслав Назарук

Мультипликатор скончался на 82-м году жизни.
Художник-постановщик Вячеслав Назарук является создателем целого ряда мультипликационных персонажей. И дети, и взрослые любят его Крошку Енота, трогательного Мамонтёнка и самого доброго в мире кота Леопольда.
Эти персонажи стали друзьями детства для нескольких поколений россиян.
За мультфильмы о коте Леопольде Назарук получил Государственную премию СССР.
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Талант художника был признан в мире. По приглашению студии Disney, в США он читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции.
Назарук работал над целым рядом анимационных лент. Помимо вышеназванных, он создавал образы геров таких мультфильмов, как «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многих других.
Художник также известен как книжный иллюстратор.
Кроме этого, художник является автором серии картин, посвященных русской истории, в частности «Ледового побоища» и триптиха «Слово о полку Игореве».
Прощание с художником состоится 1 февраля, оно пройдет в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.
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Спасибо за добрые и замечательные мультфильмы!