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18 голодных людей, которые не были готовы к сюрпризу от ресторана

18 голодных людей, которые не были готовы к сюрпризу от ресторана

Автор:
24 сентября 2023 21:30
Сообщество : Еда
Метки: Голодные   Не готовы   аппетит   люди   ресторан   сюрприз   
1479
18

В настоящее время все больше ресторанов отказываются от обычных белых тарелок и решают поэкспериментировать с креативными способами подачи блюд, чтобы привлечь клиентов. Сервировка - очень важная часть ужина вне дома, и многие повара идут на многое, чтобы сделать еду более аппетитной. Но в итоге, у некоторых рестораторов получаются очень запутанные презентации блюд, которые навсегда останутся в памяти удивлённых клиентов. Взгляните!

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Метки: Голодные   Не готовы   аппетит   люди   ресторан   сюрприз   
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4  комментария
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
закуска в ладони -как будто плюнул недожеваным кто то.
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Андрей Крылов 2 минуты назад
Фубля.. А кому-то нравится.
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82k
Доктор Джонс 49 минут назад
А кто-то недавно блины на лопате критиковал...
Ах да, это же другое...
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5k
Евгений Д 56 минут назад
Что то все представленное, лично мне, не добавляет аппетита и желания это есть.
Видно на любителя "оригинальностей"
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