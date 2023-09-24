18 голодных людей, которые не были готовы к сюрпризу от ресторана

В настоящее время все больше ресторанов отказываются от обычных белых тарелок и решают поэкспериментировать с креативными способами подачи блюд, чтобы привлечь клиентов. Сервировка - очень важная часть ужина вне дома, и многие повара идут на многое, чтобы сделать еду более аппетитной. Но в итоге, у некоторых рестораторов получаются очень запутанные презентации блюд, которые навсегда останутся в памяти удивлённых клиентов. Взгляните!