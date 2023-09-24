18 голодных людей, которые не были готовы к сюрпризу от ресторана

1479
18
В настоящее время все больше ресторанов отказываются от обычных белых тарелок и решают поэкспериментировать с креативными способами подачи блюд, чтобы привлечь клиентов. Сервировка - очень важная часть ужина вне дома, и многие повара идут на многое, чтобы сделать еду более аппетитной. Но в итоге, у некоторых рестораторов получаются очень запутанные презентации блюд, которые навсегда останутся в памяти удивлённых клиентов. Взгляните!
×
×
6. Самый дорогой ресторан, в котором я когда-либо был. Шеф-повар буквально приготовил закуску у нас в руках
Источник:
Ссылки по теме:
- 22 голодных человека, которым креативные повара испортили аппетит
- Молодой гвинеец проехал на велосипеде 4000 километров, чтобы поступить в университет
- Официант ловко отбил тарелку ногой
- Иногда мать-природа подкидывает удивительные сюрпризы!
- Австралиец запретил веганам посещать его ресторан
Новости партнёров
реклама
Ах да, это же другое...
Видно на любителя "оригинальностей"