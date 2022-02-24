9 правил ресторанного этикета, которые могут показаться абсурдными

Мы расскажем о некоторых правилах, которые могут показаться абсурдными, но, согласно этикету, их необходимо соблюдать на официальном обеде в Европе или в США. Об этом часто напоминает эксперт по этикету Мика Мейер (Myka Meier), которая когда-то училась у бывшего члена британской королевской семьи. Возможно, после прочтения этого материала вы удивитесь, как много правил ресторанного этикета нарушаете.

Никогда не поднимайте меню со стола

На официальном обеде не следует брать меню в руки, даже если вы хотите поднести его ближе к глазам. Оно должно оставаться на столе. Либо хотя бы в одном месте касаться его, например, нижней частью или одной половиной.