9 правил ресторанного этикета, которые могут показаться абсурдными

В наше время, чтобы посетить заведение с высокой кухней, необязательно знать и соблюдать ресторанный этикет. Однако, несмотря на это, многие не хотят казаться невеждой. Поэтому курсы, на которых обучают ресторанному этикету, по-прежнему востребованы.
Мы расскажем о некоторых правилах, которые могут показаться абсурдными, но, согласно этикету, их необходимо соблюдать на официальном обеде в Европе или в США. Об этом часто напоминает эксперт по этикету Мика Мейер (Myka Meier), которая когда-то училась у бывшего члена британской королевской семьи. Возможно, после прочтения этого материала вы удивитесь, как много правил ресторанного этикета нарушаете.
Никогда не поднимайте меню со стола
На официальном обеде не следует брать меню в руки, даже если вы хотите поднести его ближе к глазам. Оно должно оставаться на столе. Либо хотя бы в одном месте касаться его, например, нижней частью или одной половиной.
После того как сделаете глоток из стакана, следует пить, касаясь того же места на стакане, до конца вечера
Чтобы ваш стакан не был сплошь покрыт отпечатками губ и кольцами от помады, что считается некрасивым, следует соблюдать это важное правило. После того как был сделан первый глоток, все последующие разы стоит пить, прикасаясь губами к тому же месту на стакане, что и ранее.
Не чокайтесь
На официальном обеде в Европе или США не принято чокаться. Чем меньше шума вы создаете, тем лучше. Исключением могут стать важные и торжественные тосты.
Края тарелок должны быть чистыми
Присутствуя на ужине в ресторане, следует следить за тем, чтобы края тарелок оставались чистыми. Это правило необходимо соблюдать из уважения к обслуживающему персоналу, который убирает тарелки со стола.
Никогда не говорите, что собираетесь отойти в туалет
Если вам нужно отлучиться в туалет, просто извинитесь и выйдете из-за стола. Но не говорите при этом, куда вы пошли и почему.
Оставляйте немного еды на тарелке, когда закончили есть
Это будет означать, что вы наслаждались едой. А не то, что были настолько голодны, что съели все до последнего кусочка.
Откладывайте все ненужное в верхнюю левую часть тарелки
К примеру, у вас осталась корка лимона, которую вы не хотите есть, или рыбьи кости. Их следует класть в верхнюю левую часть тарелки. А нижняя правая часть предназначена для соусов и масла.
Всегда держите хлеб на тарелке, если только не собираетесь положить кусочек в рот
Допустим, вы хотите намазать хлеб маслом. В этот момент он должен оставаться на тарелке. Кроме того, не нужно распределять масло сразу по всему ломтику. Вместо этого следует отломить кусочек и намазать только его. После этого можно брать его с тарелки и есть.
Следите за салфеткой
Салфетку следует складывать пополам и пользоваться лишь ее внутренней частью. Пятна не стоит вытирать — лишь промокнуть. Каждый раз после того как вы воспользовались салфеткой, снова сложите ее пополам. Так все пятна останутся внутри, скрытыми от посторонних глаз.
В каждой стране и у каждого народа разный менталитет, поэтому правила этикета могут слегка или сильно отличаться.
Источник:
- Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но сбежал из британской тюрьмы
- Александр Засс - феноменальная сила русского атлета и огромная сила воли
- Как себя вести в случае падения с платформы на рельсы в метро
- Кто из гениев перестал есть в конце жизни и 7 других невообразимых фактов
- Без лица. История одной фотографии
Понравилось12
Любой питерский алкаш в этом плане гораздо полезнее будет
"Мадам, мне нужно выйти, чтобы помочь одному моему другу, с которым я познакомлю вас чуть позже."
Та возмущается:
- У Вас такие грязные шторы, Вы что ? Руки об них вытираете ? Ржевский:
- Что Вы, мадам ! Как можно ! Мне же в них еще сморкаться !
Допустим, вы хотите намазать хлеб маслом. В этот момент он должен оставаться на тарелке. Кроме того, не нужно распределять масло сразу по всему ломтику. Вместо этого следует отломить кусочек и намазать только его. После этого можно брать его с тарелки и есть.
К чему усложнять простые вещи - не понятно.