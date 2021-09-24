Люди, которым жизнь подкинула неприятный сюрприз

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Жизнь полна неожиданностей и не устает подкидывать нам сюрпризы. К сожалению, далеко не все из них удачные и приятные.
Подвести может всё: и погода, и техника, и собственная невнимательность и неосторожность… Давайте посмотрим на моменты, когда людям хотелось завопить: «Ну я же такого не планировал!».
Открыла ноутбук, чтобы сделать задание, которое надо сдать сегодня вечером
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За 10 минут до окончания моей смены…
Это был потрясающий матч! Наверное
Приехала провести выходные у своей тёти за городом
Мы решили убрать пару деревьев во дворе, и вот, что случилось в процессе
А убрать мы их решили, потому что вдруг дерево упадёт прямо на дом!
Захотелось пиццу, но плита сказала «нет»
Наконец-то нашлось время посидеть после тяжёлого дня
Эти шарики мы купили дочке на день рождения
Сломал запястье за 3 дня до поездки по «Work and Travel»
Коллега сказал, что завтра все придут в офис в забавных костюмах
В итоге я единственный дурачок в наряде капитана Кирка среди людей в футболках.
Просто хотел попить холодной водички
Специально попросил место у окна
Обрадовался плёнке, но нет — здесь все пузыри связаны, и их невозможно лопать!
Это торт должен был быть похож на моего кота
Пришёл за свечкой. Моему сыну завтра 2 годика
Наконец-то поем картошк…
Главное такие моменты — не расстраиваться. Скоро жизнь подкинет сюрприз поприятнее!
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