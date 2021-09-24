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Люди, которым жизнь подкинула неприятный сюрприз

Люди, которым жизнь подкинула неприятный сюрприз (17 фото)

Автор:
24 сентября 2021 08:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   жизнь   люди   моменты   неудачи   подборка   сюрприз   
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Жизнь полна неожиданностей и не устает подкидывать нам сюрпризы. К сожалению, далеко не все из них удачные и приятные.

Подвести может всё: и погода, и техника, и собственная невнимательность и неосторожность… Давайте посмотрим на моменты, когда людям хотелось завопить: «Ну я же такого не планировал!».

Открыла ноутбук, чтобы сделать задание, которое надо сдать сегодня вечером

×

За 10 минут до окончания моей смены…

Это был потрясающий матч! Наверное

Приехала провести выходные у своей тёти за городом

Мы решили убрать пару деревьев во дворе, и вот, что случилось в процессе

А убрать мы их решили, потому что вдруг дерево упадёт прямо на дом!

Захотелось пиццу, но плита сказала «нет»

Наконец-то нашлось время посидеть после тяжёлого дня

Эти шарики мы купили дочке на день рождения

Сломал запястье за 3 дня до поездки по «Work and Travel»

Коллега сказал, что завтра все придут в офис в забавных костюмах

В итоге я единственный дурачок в наряде капитана Кирка среди людей в футболках.

Просто хотел попить холодной водички

Специально попросил место у окна

Обрадовался плёнке, но нет — здесь все пузыри связаны, и их невозможно лопать!

Это торт должен был быть похож на моего кота

Пришёл за свечкой. Моему сыну завтра 2 годика

Наконец-то поем картошк…

Главное такие моменты — не расстраиваться. Скоро жизнь подкинет сюрприз поприятнее!

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Метки: в мире   жизнь   люди   моменты   неудачи   подборка   сюрприз   
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