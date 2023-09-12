Официант ловко отбил тарелку ногой

В сети появилось забавное видео с камер наблюдения одного ресторанов Караганды. Официант точным ударом ноги отбил упавшую тарелку.
Работник закусочной, держа поднос с яствами, отвлёкся на разговор с клиенткой и уронил тарелку. Но предмет столового обихода не долетел до пола и был мастерски отбит в сторону ногой.
Вторая видеокамера запечатлела, как тарелка упала на стол, где другая работница заведения готовила еду. Коллега официанта и посетительница заведения не смогли сдержать эмоций, увидев точный удар.
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