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Официант ловко отбил тарелку ногой

Официант ловко отбил тарелку ногой

Автор:
12 сентября 2023 07:56
Сообщество : Юмор
Метки: Казахстан   Прикол   люди   повезло   ресторан   тарелка   удар   
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В сети появилось забавное видео с камер наблюдения одного ресторанов Караганды. Официант точным ударом ноги отбил упавшую тарелку.

Работник закусочной, держа поднос с яствами, отвлёкся на разговор с клиенткой и уронил тарелку. Но предмет столового обихода не долетел до пола и был мастерски отбит в сторону ногой.

Вторая видеокамера запечатлела, как тарелка упала на стол, где другая работница заведения готовила еду. Коллега официанта и посетительница заведения не смогли сдержать эмоций, увидев точный удар.

В интервью официант рассказал, что всё вышло случайно:

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Метки: Казахстан   Прикол   люди   повезло   ресторан   тарелка   удар   
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1  комментарий
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VedSpec 11 минут назад
Когда я был молодым папой, ещё и не так умел... потому, что что то постоянно падает, роняется и спотыкается)))
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