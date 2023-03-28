22 голодных человека, которым креативные повара испортили аппетит

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Когда мы идем в ресторан, мы ожидаем вкусной еды и вежливого обслуживания. Но есть повара, которые в какой-то момент решили, что просто подавать еду слишком скучно. В этом посте вы увидите фотографии интернет-пользователей, которые не смогли нормально поесть, потому что подача блюд была “слишком эксклюзивной”. Взгляните!
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11. Мой стейк был подан на косточке, которую посолили. Если мясо провалится в соль, его станет невозможно есть
20. Это были вафли с шоколадом, которые подали на плоском камне. Догадайтесь, что произошло?
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