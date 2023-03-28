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22 голодных человека, которым креативные повара испортили аппетит

22 голодных человека, которым креативные повара испортили аппетит

Автор:
28 марта 2023 22:25
Сообщество : Еда
Метки: Голодные   Креативные   аппетит   испортили   люди   повара   эксклюзивные   
1504
23

Когда мы идем в ресторан, мы ожидаем вкусной еды и вежливого обслуживания. Но есть повара, которые в какой-то момент решили, что просто подавать еду слишком скучно. В этом посте вы увидите фотографии интернет-пользователей, которые не смогли нормально поесть, потому что подача блюд была “слишком эксклюзивной”. Взгляните!

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Метки: Голодные   Креативные   аппетит   испортили   люди   повара   эксклюзивные   
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13  комментариев
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828
Rom Час назад
Мерзко жрать из тапка. Это как то вообще... Ну и раковина. Но ладно жрать, как они санитарные норма выдерживают? Например, кирпич под гамбургером - как его потом отмыть, чтобы подать следующий? Вот это странно..... Я б лично не хотел бы жрать что то с предмета, который не предназначен для этого, и который нормально не помыть.
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843
Николай 7 минут назад
Знакомому шефу переслал.... Чё-т реально дико.
Вот вам моя недавняя яишенка с грибами и помидорами.
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602
ruslan d 21 минуту назад
Ну не вижу чем тут испортили аппетит , но некоторые подачи просто глупо смотрятся ...
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29k
Ego sum qui sum 45 минут назад
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4k
Трям 48 минут назад
Кретин, это накрывают тарелкой и переворачивают. Потом убирают банку. Так стиль подачи.
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567
­­­­ 51 минуту назад
100 грамм грудинки
100 грамм тушёной свинины
Кукурузный хлеб
Печёная фасоль
__________________________
2 604 рублей за сервис...
ИТОГО:
28 797 рублей...
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620
Кондратий Собакин 53 минуты назад
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9k
kirpal 59 минут назад
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620
Кондратий Собакин 59 минут назад
Это все так называемая "высокая кухня".
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6k
Дмитрий Час назад
Х..ня какая то....
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