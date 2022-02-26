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Иногда мать-природа подкидывает удивительные сюрпризы!

Иногда мать-природа подкидывает удивительные сюрпризы! (15 фото)

Автор:
26 февраля 2022 09:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Мать-Природа   альбиносы   близнецы   дети   и такое бывает   история из жизни   люди   сюрприз   
681
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Когда вы думаете, что видели уже всё в этой жизни, мать-природа дает новый повод удивиться. Вот история о неожиданном подарке от Вселенной, который получила жительница Калгари Джудит Нвокоча, родом из Нигерии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мать-Природа   альбиносы   близнецы   дети   и такое бывает   история из жизни   люди   сюрприз   
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1  комментарий
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Ваня Час назад
а родились бы в африке - сожрали девочку... а так удачи и здоровья им...
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