Иногда мать-природа подкидывает удивительные сюрпризы!

"К счастью, мы живем в более цивилизованной стране. И хотя люди удивляются тому, что мои дети - близнецы, следующая реакция - это доброта и восхищение. Да, было несколько раз, когда над моей дочерью насмехались, но все равно любви она получает гораздо больше. И я постоянно напоминаю ей о том, что она красивая и уникальная".