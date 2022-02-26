Иногда мать-природа подкидывает удивительные сюрпризы!

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Когда вы думаете, что видели уже всё в этой жизни, мать-природа дает новый повод удивиться. Вот история о неожиданном подарке от Вселенной, который получила жительница Калгари Джудит Нвокоча, родом из Нигерии.
В 2016 году Джудит родила близнецов с разным цветом кожи. Когда она впервые увидела своих малышей, темнокожего мальчика Камси и девочку-альбиноса Качи, то просто не поняла, что происходит. Она решила, что в роддоме что-то перепутали и принесли ей чужую девочку.
Это Джудит Нвокоча, фотограф из Калгари (Канада) которая получила необычный подарок от матери-природы
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Женщина была сбита с толку и поначалу думала, что это какая-то ошибка
"Я думала, что мне принесли не того ребенка. Я ждала, пока они исправят ошибку и вручат мне мою темнокожую девочку, но услышал только поздравления и ничего больше, - рассказывает Джудит. - Постепенно до меня дошло, что это моя малышка. Было мгновение замешательства, но оно быстро рассеялось, особенно когда медсестры положили детей мне на грудь".
"Дни складывались в недели, и я начала задаваться вопросом, как моих детей воспримет общество, - продолжает Джудит. - В Африке над альбиносами издеваются и не обращаются с ними по-доброму, поэтому я забеспокоилась".
"К счастью, мы живем в более цивилизованной стране. И хотя люди удивляются тому, что мои дети - близнецы, следующая реакция - это доброта и восхищение. Да, было несколько раз, когда над моей дочерью насмехались, но все равно любви она получает гораздо больше. И я постоянно напоминаю ей о том, что она красивая и уникальная".
"Конечно, они получают столько внимания из-за своей уникальности, но они такие же, как и другие обычные дети"
"Они часто спрашивают меня, почему они разные, и я отвечаю им, что Бог сделал их разными, потому что Он так решил"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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