20 любопытных дизайнов, которые одновременно гениальны

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Кажется, что в нашем мире все уже создано и никаких новых идей не осталось. Однако дизайнеры каждый день доказывают, что они все еще могут удивлять нас и создавать необычные вещи. Взгляните на любопытные произведения изобретательных и талантливых людей.
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4. В одной из больниц сиденье для унитаза имеет независимо движущиеся левую и правую стороны
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