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25 блестящих дизайнерских идей, воплощенных в жизнь

25 блестящих дизайнерских идей, воплощенных в жизнь

Автор:
27 сентября 2023 13:55
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дизайнерские идеи   дизайнеры от бога   идеи   идеи дизайна   интересные идеи   маркетинговый ход   продуктовый дизайн   хороший дизайн   
1772
26

Нет ничего лучше хорошего дизайна — изобретательного, запоминающегося, простого, но функционального. Вот несколько ярких примеров из самых разных областей, от дизайна предметов интерьера до продуктового дизайна в связке с маркетингом. Красота!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайнерские идеи   дизайнеры от бога   идеи   идеи дизайна   интересные идеи   маркетинговый ход   продуктовый дизайн   хороший дизайн   
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12  комментариев
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95k
Татьяна Юсова Час назад
Комментарий к фото
Кошки должны назвать, что они видят?
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13k
Евгений 2 минуты назад


Этот более реалистичный.

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6k
heta 4 минуты назад
Объясните, почему лапша, макароны, спагетти, вермишель и прочие макаранные изделия называются пастой в русском языке? Слово паста ведь имеет совсем другое значение...
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111k
Z_Павел Юрьевич_V 13 минут назад
На 1м фото - это "пробники". Можно открыть и посмотреть, что внутри матраса прямо в магазине. Насмотрелся я таких, когда кровать покупали.
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20k
Александр Полчаса назад
Какие же это свёрла, это пули
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1k
Антон 46 минут назад
Они тут есть, просто они из прозрачного стекла.
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3k
Шапкин Час назад
Комментарий к фото
На батарейках?
Нах-нах...
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3k
Шапкин Час назад
Комментарий к фото
Это не матрасы для питомцев, а выставочные образцы для пунктов продажи (POS).
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an-bask Час назад
набор бит.
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