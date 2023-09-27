25 блестящих дизайнерских идей, воплощенных в жизнь

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Нет ничего лучше хорошего дизайна — изобретательного, запоминающегося, простого, но функционального. Вот несколько ярких примеров из самых разных областей, от дизайна предметов интерьера до продуктового дизайна в связке с маркетингом. Красота!
1. Это магазин матрасов. При покупке матраса для себя вы получаете в подарок мини-матрас для вашего питомца
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3. На этих шинах есть проценты, отлитые в резине, которые проявляются постепенно по мере увеличения пробега. Чтобы знать, какова оставшаяся глубина протектора
4. Мексиканский ресторан переехал в здание, где раньше был KFC. Вместо того, чтобы убрать полковника Сандерса, ему просто пририсовали сомбреро, усы и пончо
16. Больница, в которой есть фальшивое светодиодное окно на потолке. Для получения дозы виртуального солнечного света и поднятия настроения
19. Борьба за экологию: «Озеро Эвергрин — источник питьевой воды. Давайте сохраним её чистой»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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