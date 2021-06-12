Маленькие шедевры дизайна, часть 2

Автор:
12 июня 2021 08:30
Вчера мы представили вам коллекцию шедевров дизайнерской мысли
. Теперь - очередная порция доказательств того, что гениальные дизайнеры живут среди нас: надо только заметить их творения.
Лампа, которую можно выключать по частям, изменяя освещенность
Кондукторский компостер в форме паровозика
В набор к двум лопаткам прилагается специальная клипса. Соединив их с ее помощью, вы получите щипцы
Необыкновенные перила в Копенгагене
Магазин для животных заворачивает хрупкие товары в пленку с пузырьками в форме косточек
Надувная реклама замков на здании
Стильный изогнутый эскалатор
Предупреждающий знак о том, что пол мокрый, в виде банановой кожуры
Дверные ручки в кабинете дантиста
Шлагбаумы на парковке в Эстонском национальном театре оперы
Деревянный паззл в форме бутылки вина
Дверная ручка в мясной лавке
Пауэрбанк в форме мини-генератора
Набор для сборки шоколадного лося из IKEA
Маленький экскаватор на защитном рисунке на стекле экскаватора
Часы, показывающие день недели
Шнур для клавиатуры с нанесенной маленькой клавиатурой - чтобы не перепутать
Машинка для льда делает ледяные шарики, а не кубики - так симпатичнее
Звездное небо на потолке дальнемагистрального самолета
Подошва ботинок в форме телепульта
Необычный отворот рукава с рисунком из мелких грибов
Велостоянка у стоматологической клиники
Лезвие ножа в швейцарском ресторане в форме силуэта швейцарских Альп
Комплект кирпичной мебели для улицы
Решетки в раковинах в аэропорту Миннеаполиса выглядят вот так
Необычный книжный стеллаж
Здание склада в форме коробки
Стоппер у двери в кафе-мороженое в Италии
Пиктограмма на урне возле пирамид Гизы в форме египетского иероглифа
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Казлось бы классная идея, но юто пылесборник. Обычная крутёлка для изменения яркости света куда практичней.
Например сборный лось из шоколада.
Лося купят скорее чем обычную плитку шоколада.
Каждый раз, в спешке, пытаясь понять сколько времени, вы будете посылать Фибоначчи куда подальше.
Шнур для клавиатуры, с нанесенный клавиатуры, что бы не перепутать, это как?!
Подошва ботинок в форме телепульта, теперь на досуге вам всегда есть чем заняться, выковыривать камешки из подошвы.
Лезвие ножа в форме Альп, как его потом наточить?
Не убедили. Такой дом можно расчитать и построить для ваших широт. Я не архитектор к сожалению. А то бы заеялся.
ТАКОЙ дом можно расчитать и построить и для Марса и для Марианской впадины.
Я предположил, что ЭТОТ дом построен там, где не идёт снег. И оказался прав. И никто не стал бы заморачиваться с проектом склада с упором на дизайн, с учётом затрат на укрепление крыши от снега. Можно и целесообразно – не совсем одно и то же. И крышу всё равно пришлось бы чистить.
Это копия Диска с Вояджера .
Сам диск и космический корабль который уже о-очень далеко .