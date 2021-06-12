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Маленькие шедевры дизайна, часть 2

Маленькие шедевры дизайна, часть 2 (36 фото)

Автор:
12 июня 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вот это да!   гениально   дизайн   идеи   интересно   необычно   отличная идея   стиль   
12214
36
Вчера мы представили вам коллекцию шедевров дизайнерской мысли . Теперь - очередная порция доказательств того, что гениальные дизайнеры живут среди нас: надо только заметить их творения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   гениально   дизайн   идеи   интересно   необычно   отличная идея   стиль   
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65  комментариев
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14k
vikklu 13 часов назад
Это не просто ножницы в виде птички, а ножницы для перерезывания пуповины новорожденному, в виде аиста, между прочим.
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14k
speaktr-st 3 часа назад
Комментарий к фото
Вообще-то это ручка в виде ракеты, которая запустила Вояджеры в космос и диск с символами, нанесенными на табличку, прикрепленную к Вояджерам. Так же к Вояджерам прикреплена пластинка с записями приветствия на 56-ти языках и с музыкой.
https://kiri2ll.livejournal.com/31916.htmlhttps://kiri2ll.livejournal.com/31916.html
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404
Алексей 4 часа назад
Комментарий к фото
Хочу
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6k
dikijjim 6 часов назад
16,30
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−45
ниау 9 часов назад
ниу
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979
Тамара Коршунова 11 часов назад
какое убожество
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48
Nane First NameLast 11 часов назад
Лампа, которую можно выключать по частям, изменяя освещенность
========
Казлось бы классная идея, но юто пылесборник. Обычная крутёлка для изменения яркости света куда практичней.
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445
Constructor Nane First NameLast 10 часов назад
Крутёлка это кривой стартер для автомобиля москвич :)) А электронное устройство, которое обычно используется для регулировки яркости света - это диммер :)) Недостаток использования диммера в данной лампе это то, что он изменит яркость во всей лампе, а тут можно отключать определенные сегменты, скажем если нужно оставить только один нижний.. везде темно, а снизу светит! Чем не дизигн?
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445
Constructor Baklanavr 6 часов назад
Ну можно запи*зрдрячить диммер от бабушкиного торшера оставив клавиши в максимально удобным для себя состоянии и тем самым убить двух зайцев пользуясь по ситуации : ))
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379
Дмитрий Берёзка 11 часов назад
Интересно, а в кабинете гинеколога или уролога какие дверные ручки должны быть?
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27k
Slonyash 12 часов назад
Половина представленной херни не имеет практического смысла.
Например сборный лось из шоколада.
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2k
Sergei Ogarkov 12 часов назад
Прикольный склад. Для хорошего промдизайна нужны деньги. Это история не про эффективных менеджеров.
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−248
цска под Зенитом 12 часов назад
Само слово - дизайн появилось при приходе Ельцина по сути. Не будь 91 года, самыми распространёнными словами были бы террор, голод и валенки.
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473
Константин ****** цска под Зенитом 6 часов назад
Футбольные фанаты традиционно не отличаются умом.
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790
Сергей Дусаков 12 часов назад
Прикольно.
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3k
alex 12 часов назад
Эта клипса никогда не будет под рукой и потеряется в первую очередь, теперь у вас просто две лопатки.

Каждый раз, в спешке, пытаясь понять сколько времени, вы будете посылать Фибоначчи куда подальше.

Шнур для клавиатуры, с нанесенный клавиатуры, что бы не перепутать, это как?!

Подошва ботинок в форме телепульта, теперь на досуге вам всегда есть чем заняться, выковыривать камешки из подошвы.

Лезвие ножа в форме Альп, как его потом наточить?
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99
Vadim Balabanov alex 6 часов назад
Это нож для хлеба. А к часам быстро привыкнешь.
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18k
Luc72 12 часов назад
Лучше бы пластинку от Пионера взяли, чем от Вояджера, ею можно заодно на свингер-вечеринку пригласить

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105
viktor-chikalev 12 часов назад
Кирпичная мебель - это забавно!
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184
Andrey viktor-chikalev 12 часов назад
Для Челябинска слабовато
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435
Сергей Ковалев 13 часов назад
Часы с днями недели очень полезная вещь. Иногда так замотаешься,что и не помнишь какой день недели
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435
Сергей Ковалев Иван 7 часов назад
Может и нужно,но и отдельно так же не плохо . Бывает на долгих выходных теряешься вообще
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404
Алексей Иван 4 часа назад
Не лучше. А вот когда "по сменам" крутишься, зачастую забываешь день недели
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399
Alexander Kolesnikov Сергей Ковалев 3 часа назад
День недели - это еще ладно, мелькают и всё. Вот бы месяцы отслеживать...
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9k
Сережа 14 часов назад
Еще полка для книг.
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1k
sedoisever 14 часов назад
Врядли здание в виде коробки построено там, где зимой бывает снег. )
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7k
diman02 14 часов назад
Это не ,,Необычный нож для пиццы,, !
Это копия Диска с Вояджера .
Сам диск и космический корабль который уже о-очень далеко .
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