12 любопытных фотографий необычных находок

Нам часто попадается что-то интересное и необычное, когда мы путешествуем по новым местам, но в повседневной жизни это происходит редко. А мир продолжает доказывать, что вокруг ещё много любопытного, чем можно восхищаться. В этом посте вы обнаружите удивительные вещи со всего мира.

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1. Эта цепь сделана из одного бревна 0 Источник:

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2. Автар Сингх Мауни, гордый владелец самого большого и тяжелого тюрбана в мире. Он весит 45 килограмм и сделан из 645 метров ткани, чтобы надеть этот головной убор Автару требуется 6 часов 0 Источник:

3. Велосипед Huffy пятидесятых годов со встроенным радиоприемником 0 Источник:

4. Автомобиль охотников за торнадо 0 Источник:

5. Среди Фарерских островов расположен необитаемый остров Луйтла-Дуймун, также известный как Малый Дуймун. Его площадь не достигает даже и одного квадратного километра 0 Источник:

6. Самый большой карандаш в мире находится в Городском музее Сент-Луиса, США 0 Источник:

7. В Москенесе, Норвегия, есть деревня с очень коротким названием Å 0 Источник:

8. "Падение мятежных ангелов" Агостино Фасолато, 1750 год, вырезано из цельного куска мрамора 0 Источник:

9. Налларборская равнина, Австралия 0 Источник:

10. Здание Сеул, Южная Корея, автор британский архитектор Дэвид Чипперфильд 0 Источник:

11. Жук Геркулес из Коста-Рики 0 Источник: