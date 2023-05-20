12 любопытных фотографий необычных находок

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Нам часто попадается что-то интересное и необычное, когда мы путешествуем по новым местам, но в повседневной жизни это происходит редко. А мир продолжает доказывать, что вокруг ещё много любопытного, чем можно восхищаться. В этом посте вы обнаружите удивительные вещи со всего мира.
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2. Автар Сингх Мауни, гордый владелец самого большого и тяжелого тюрбана в мире. Он весит 45 килограмм и сделан из 645 метров ткани, чтобы надеть этот головной убор Автару требуется 6 часов
5. Среди Фарерских островов расположен необитаемый остров Луйтла-Дуймун, также известный как Малый Дуймун. Его площадь не достигает даже и одного квадратного километра
8. "Падение мятежных ангелов" Агостино Фасолато, 1750 год, вырезано из цельного куска мрамора
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