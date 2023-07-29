15 занимательных изображений любопытных находок

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Мы проводим слишком много времени на работе и в домашних хлопотах, и легко забываем, сколько удивительного и интересного нас окружает. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии необычных вещей и мест, которыми поделились вездесущие пользователи.
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8. Могила Х.Р. Гигера, швейцарского скульптора и дизайнера, создавшего, среди прочего, инопланетных существ из фильма "Чужой"
9. Окаменелый череп Cosmopolitodus hastalis, широкозубой белой акулы, существовавшей в океанах с эпохи миоцена по эпоху плейстоцена
11. Лестница Иакова на отдаленном атлантическом острове Святой Елены была построена в 1829 году. Её уклон составляет 40%, а общая высота - 181 метр
13. Голубой зубастый терпуг или как его называют ихтиологи Ophiodon elongatus. У этой рыбы голубое мясо
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