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15 занимательных изображений любопытных находок

15 занимательных изображений любопытных находок

Автор:
29 июля 2023 21:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Занимательные   Любопытные   Необычные   Поделились   Пользователи   находки   
824
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Мы проводим слишком много времени на работе и в домашних хлопотах, и легко забываем, сколько удивительного и интересного нас окружает. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии необычных вещей и мест, которыми поделились вездесущие пользователи.

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Метки: Занимательные   Любопытные   Необычные   Поделились   Пользователи   находки   
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1  комментарий
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Бровеносец в потёмках Минуту назад
Комментарий к фото
Дайте угадаю - выставлены они, разумеется, в Британском Музее, а не на родине Тутанхамона.
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