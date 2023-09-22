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Заброшенный подводный "город" на глубине 30 метров

Заброшенный подводный "город" на глубине 30 метров

Автор:
22 сентября 2023 12:20
Сообщество : Путешествия
Метки: город   дайвинг   декорация   море   путешествие   франция   
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58 лет назад у берегов Франции построили миниатюрный город для съемок фильма. Здесь есть парикмахерская, супермаркет, церковь, городская площадь, амфитеатр и даже адвокатская контора. Режиссер так и не осуществил свою задумку, зато киногород облюбовали дайверы.

Город расположен неподалеку от мыса Антиб. Самое высокое из зданий имеет высоту всего в один метр. Кинематографисты построили декорации за два года.

Съемки мюзикла "Ребенок и русалка" начались в 1965 году. Однако амбициозная задумка снимать под водой оказалась не по силам режиссеру. Вместо этого создатели фильма воспользовались услугами анимационной студии в Париже.

За десятилетия конструкции обветшали и покрылись водорослями. Только в 2007 году город решили отреставрировать: были очищены и отремонтированы здания, добавлены новые элементы, такие как керамическая плитка и мосты. Новый облик сделал город популярным местом среди дайверов.

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Метки: город   дайвинг   декорация   море   путешествие   франция   
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