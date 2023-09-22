Заброшенный подводный "город" на глубине 30 метров

58 лет назад у берегов Франции построили миниатюрный город для съемок фильма. Здесь есть парикмахерская, супермаркет, церковь, городская площадь, амфитеатр и даже адвокатская контора. Режиссер так и не осуществил свою задумку, зато киногород облюбовали дайверы.