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25 снимков, которые могут вызвать желание держаться как можно дальше от морских глубин

25 снимков, которые могут вызвать желание держаться как можно дальше от морских глубин

Автор:
26 июня 2023 15:08
Сообщество : Картинка дня
Метки: дайвинг   море   морские глубины   неизведанное   океан   страхи   талассофобия   фобии   фобии и страхи   
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Представьте, что стоите на краю огромного, глубокого водного пространства. Неизведанные бездны под вашими ногами могут вызвать смесь благоговения и страха, известную как талассофобия. Сабреддит Thalassophobia собирает всё, что связано с таким страхом. Вот несколько завораживающих и леденящих кровь фотографий из его коллекции.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дайвинг   море   морские глубины   неизведанное   океан   страхи   талассофобия   фобии   фобии и страхи   
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