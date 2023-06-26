25 снимков, которые могут вызвать желание держаться как можно дальше от морских глубин

Представьте, что стоите на краю огромного, глубокого водного пространства. Неизведанные бездны под вашими ногами могут вызвать смесь благоговения и страха, известную как талассофобия. Сабреддит Thalassophobia собирает всё, что связано с таким страхом. Вот несколько завораживающих и леденящих кровь фотографий из его коллекции.