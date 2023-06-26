25 снимков, которые могут вызвать желание держаться как можно дальше от морских глубин

Автор:
26 июня 2023 15:08
Представьте, что стоите на краю огромного, глубокого водного пространства. Неизведанные бездны под вашими ногами могут вызвать смесь благоговения и страха, известную как талассофобия. Сабреддит Thalassophobia собирает всё, что связано с таким страхом. Вот несколько завораживающих и леденящих кровь фотографий из его коллекции.
2. Археологические раскопки обнаружили город возрастом 9000 лет, поглощённый морем
3. Вроде бы совсем не страшно: просто цепь, которая уходит в бесконечную глубину. Но в душе нарастает тревога
4. Страх перед неизведанным
5. Дайвинг с ребризером (изолирующим дыхательным аппаратом), Восточная Словакия
6. Карстовый водоём («Глаз Земли») в Хорватии
7. Вход в лагуну Каан Луум, Мексика
8. «Яма» — сенот в Тулуме, Мексика
9. Техас. Устье системы подземных пещер. Место, где погибло уже много ныряльщиков
10. Озеро Лейтисватн на Фарерских островах: талассофобия, увеличенная в два раза
11. Лестница в затопленном карьере
12. Заброшенные шахты на озере Верхнее, Онтарио, Канада
13. Жуткое цунами со стеной угольно-черной воды, перекрывающей дамбу. Япония, март 2011 г.
14. Бежать некуда, что бы ни преследовало вас из глубокой бездны... (Позитано, Италия)
15. Старая подводная мина — один из сильнейших страхов талассофобов
16. Такой «расслабляющий» отдых и даром не нужен!
17. Затонувшая статуя слона. Дахаб, Египет
18. Закрепление ледобура подо льдом
19. Дайвинг в сеноте во всей красе
20. Затонувший корабль у побережья Аляски
21. Серферы над бурлящим илом и чернильными глубинами. Морро Бэй, Калифорния (США)
22. Заброшенная шахта, в которую талассофоб не спустится ни за какие коврижки
23. Странные дыры под водой, вызывающие тревогу. Пуэрто-Рико
24. Лёд под ногами. Страшно, даже если знаешь, что он не треснет
25. Лодка, уходящая на дно озера. Представьте, как она медленно исчезает в глубине
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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