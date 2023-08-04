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Автобусные остановки в странах бывшего Советского Союза

Автобусные остановки в странах бывшего Советского Союза

Автор:
04 августа 2023 09:49
Сообщество : СССР
Метки: СССР   автобусная остановка   архитектура   город   путешествие   фотограф   
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В 2002 году канадский фотограф Кристофер Хервиг начал работу над своим уникальным проектом, посвященным архитектурным чудесам - советским автобусным остановкам. Хервиг запечатлел облик своеобразных объектов и выпустил книгу "Советские автобусные остановки" в двух частях. Перед вами впечатляющая подборка самых оригинальных конструкций. Предыдущую часть работ Кристофера можно посмотреть тут .

Фотограф посвятил десятилетия поиску причудливых автобусных остановок, преодолев более 30000 км. Его путешествие по бывшим советским республикам вошло в документальный фильм "Советские автобусные остановки: поэзия дорог", премьера которого состоялась в 2022 году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: СССР   автобусная остановка   архитектура   город   путешествие   фотограф   
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