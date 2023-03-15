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Так выглядит рай для дайвера

Так выглядит рай для дайвера

Автор:
15 марта 2023 15:16
Сообщество : Путешествия
Метки: гондурас   дайвинг   идеальный отпуск   море   океан   приключения   путешествия   рыбалка   
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Если вы ищете уединенное место для отпуска, где есть система «все включено» и подводное плавание, это место для вас! Вилла "Данбар Рок" — идеальное место для дайвинга, рыбалки и отдыха.

Этот остров находится примерно в 120 км к северу от Гондураса и в 20 км от острова Роатан.


Вода на острове кристально чистая, как на всех островах Мезоамериканского барьерного рифа.


Мезоамериканский Барьерный риф уступает по размерам только Большому Барьерному рифу у побережья Австралии.


Вилла предлагает восемь отдельных люксов. Номера включают полноценные ванны, душ, кровать размера "queen-size", кондиционер, потолочные вентиляторы и собственный балкон.


Вы можете наблюдать восходы или закаты с собственного балкона.


В стоимость отдыха включены все приемы пищи, включая завтрак, обед и ужин.


Это очень удобно, учитывая, что вилла — единственное, что есть на этой скале.


Вам предложат различные схемы отдыха в зависимости от того, хотите ли вы заниматься дайвингом или нет.


После спокойного дня вы можете отдохнуть на собственном балконе или полюбоваться окружающими пейзажами в баре на крыше.


Мезоамериканский риф простирается от Мексики через Белиз, Гватемалу и Гондурас.


Риф является домом для самых разнообразных морских обитателей. Здесь насчитывается более 65 видов каменистых кораллов, 350 видов моллюсков и более 500 видов рыб.


На этом рифе вы также найдете множество исчезающих или охраняемых видов, в том числе зеленую черепаху, морскую черепаху Логгерхед, кожистую черепаху и черепаху бисса. Вы также найдете здесь королевскую раковину, вест-индского ламантина, великолепную рыбу-жабу, американского крокодила, крокодила Морле, морского окуня Нассау, а также розовые и черные кораллы.



На рифе обитает самая большая в мире популяция ламантинов. По оценкам, здесь живет от 1000 до 1500 ламантинов.


В северной части Мезоамериканского рифа вы найдете самую большую рыбу на планете — китовую акулу. Их часто замечают поодиночке, но если вы видите их в группе, это значит, что они едят или спариваются.


По графику, вы приедете на виллу в субботу и останетесь на семь ночей.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гондурас   дайвинг   идеальный отпуск   море   океан   приключения   путешествия   рыбалка   
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91k
sapér Vodička Час назад
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104
Серж 4 минуты назад
Любое драйв-сафари лучше этого «Рая».
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5k
Андрей 4 минуты назад
а электричество как туда подведено?
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56k
Крокоди́л 24 минуты назад
Сразу озвучу минусы.
Вода привозная.
Гадят в бочки потом вывозят.
Едy тоже надо свою привозить.
комары малярия дизентерия.
Защиты от бандитов никакой. Этот район кишит наркоманами.
на любителя...
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452
Knives22 49 минут назад
И все 8 люксов в море гадят, чтоб охраняемым видам жилось веселее?
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Knives22 Роман Полчаса назад
В Сочи и Ялте хотя бы есть место для сооружения очистных станций есть и надеюсь там такие имеются, а тут либо вывозить либо в море гадить.
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26k
Serg2001 Час назад
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73k
Доктор Джонс Час назад
"на острове Гуанаха в Гондурасском заливе" - уж больно на "йоп твою мать" похоже...
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