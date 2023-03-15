Так выглядит рай для дайвера

Если вы ищете уединенное место для отпуска, где есть система «все включено» и подводное плавание, это место для вас! Вилла "Данбар Рок" — идеальное место для дайвинга, рыбалки и отдыха.
Этот остров находится примерно в 120 км к северу от Гондураса и в 20 км от острова Роатан.
Вода на острове кристально чистая, как на всех островах Мезоамериканского барьерного рифа.
Мезоамериканский Барьерный риф уступает по размерам только Большому Барьерному рифу у побережья Австралии.
Вилла предлагает восемь отдельных люксов. Номера включают полноценные ванны, душ, кровать размера "queen-size", кондиционер, потолочные вентиляторы и собственный балкон.
Вы можете наблюдать восходы или закаты с собственного балкона.
В стоимость отдыха включены все приемы пищи, включая завтрак, обед и ужин.
Это очень удобно, учитывая, что вилла — единственное, что есть на этой скале.
Вам предложат различные схемы отдыха в зависимости от того, хотите ли вы заниматься дайвингом или нет.
После спокойного дня вы можете отдохнуть на собственном балконе или полюбоваться окружающими пейзажами в баре на крыше.
Мезоамериканский риф простирается от Мексики через Белиз, Гватемалу и Гондурас.
Риф является домом для самых разнообразных морских обитателей. Здесь насчитывается более 65 видов каменистых кораллов, 350 видов моллюсков и более 500 видов рыб.
На этом рифе вы также найдете множество исчезающих или охраняемых видов, в том числе зеленую черепаху, морскую черепаху Логгерхед, кожистую черепаху и черепаху бисса. Вы также найдете здесь королевскую раковину, вест-индского ламантина, великолепную рыбу-жабу, американского крокодила, крокодила Морле, морского окуня Нассау, а также розовые и черные кораллы.
На рифе обитает самая большая в мире популяция ламантинов. По оценкам, здесь живет от 1000 до 1500 ламантинов.
В северной части Мезоамериканского рифа вы найдете самую большую рыбу на планете — китовую акулу. Их часто замечают поодиночке, но если вы видите их в группе, это значит, что они едят или спариваются.
По графику, вы приедете на виллу в субботу и останетесь на семь ночей.
Вот так выглядит вилла живьем:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вода привозная.
Гадят в бочки потом вывозят.
Едy тоже надо свою привозить.
комары малярия дизентерия.
Защиты от бандитов никакой. Этот район кишит наркоманами.
на любителя...