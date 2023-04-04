15 жутких и любопытных историй от рыбаков, моряков и дайверов

Представители морских профессий собрались на Reddit, чтобы обменяться как жуткими страшилками, так и просто увлекательными историями из своей карьеры. Вот уж что-что, а байки травить моряки умеют!
1. «Однажды ночью на рыбалке мы услышали, как что-то ударилось о лодку. Конечно, зачастую оказывается, что это просто какие-то представители дикой природы, которые плохо видят в темноте, но мы все равно решили проверить. Я посветил фонариком в воду и увидел, что в воде лицом вверх плавает труп. Само собой, я пересрал и чуть не выронил фонарик. Мы сообщили о находке. Приехала полиция. Мы так и не узнали, что произошло, но у нас была теория, что это было связано с каким-то затонувшим судном, поскольку на теле был спасательный жилет».
2. «Выход в море определенно был одним из лучших впечатлений от службы на флоте. Я увидел северное сияние, метеоритный дождь и кровавую луну. Моим любимым времяпрепровождением был поиск созвездий. В итоге, когда я изучил многие созвездия, я уже мог сказать, в каком направлении мы движемся. Я серьезно очень благодарен за то, что мне довелось испытать всё это».
3. «Темной ночью я стоял вахту, когда небо внезапно вспыхнуло. В течение примерно трех секунд приближалось нечто, что озарило все открытые палубы подобно дневному свету. Это вызвало бурную реакцию на мостике и в машинном отделении. Мы были передовыми во время войны, хотя и не в том районе, где ожидались активные боевые действия. На мгновение люди бросились врассыпную, опасаясь, что мы подверглись внезапному ракетному обстрелу.Затем небо снова потемнело так же внезапно, как и озарилось, оставив нас снова в безопасности и одиночестве. По связи все еще было много шума, весь галдеж, по суди, сводился к «Виски Танго Фокстрот» [WTF, проще говоря «Какого х*ра?»]. Единственным членом экипажа, который видел, что произошло на самом деле, был я: “Это метеор. Это метеор. Это метеор”».
4. «Мы рыбачили недалеко от острова и увидели в воде что-то оранжевое. Мой приятель думал, что это просто мусор, пока этот «мусор» не поднял голову. Оказывается, это была лисица. Она приблизилась к лодке, и я схватил ее и поднял на борт. Бедняжка, должно быть, целую вечность бултыхалась в воде, потому что тут же заснула у меня на руках. Мы выпустили ее на суше после того, как она проснулась».
5. «Гигантские копья, торчащие из моря. В заливе Аляски я видел некоторое дерьмо, но одна из самых страшных вещей, что я видел в жизни, — это то, что может случиться с некоторыми бревнами, оставшимися от торговли лесоматериалами. Иногда, когда большое бревно отрывается от плота, оно частично тонет и всплывает узким концом вверх. И так получается, что у вас из воды на 12 метров торчит телефонный столб диаметром 1,2 метра. Ничего страшного. Он виден на радаре, так что его легко заметить.
А теперь дайте этому столбу проплавать лет 20 или около того. Он прогнивает, стачивается ветром и волнами и принимает действительно угрожающий вид. А теперь поместите его в шторм с 7-метровыми волнами».
6. «Навязчивые мысли спрыгнуть в воду. Раньше я работал на яхте, и когда я был на ночном дежурстве, меня постоянно преследовали эти мысли, я думал, что со мной что-то не так, но теперь, когда я вижу ваши комментарии, я рад знать, что не один такой, лол».
7. «Я занимался дайвингом на Галапагосских островах, и это было похоже на параллельную вселенную. Морские игуаны по два метра в длину плывут рядом с тобой к поверхности воды, детеныши тюленей танцуют с тобой и тычутся в тебя, маленькие пингвины пускают пузыри, прыгая вокруг тебя, как в диснеевском фильме, птицы садятся тебе на голову, когда ты высовываешься из воды…»
8. «Мой отец участвовал в соревнованиях по ловле марлина недалеко от Випы (заостренная верхушка Австралии). Бился с рыбой 4 часа (они ловят и отпускают рыбу). Когда марлин приблизился к лодке, команда приготовилась поднять его на борт, а съемочная группа свесилась с борта, чтобы сделать кадр.
Марлин вынырнул из воды, и тут из-под него вынырнула огромная белая акула. В полный рост над водой, в пару сантиметров от лиц экипажа. Акула сцапала всего марлина, плюс большой кусок лодки. Все попала на камеру. Некоторое время после этого все были потрясены. Никогда не забуду фотки следа от укуса, прямо как люди откусывают крекеры: виден каждый зуб, но шириной больше метра».
9. «Однажды я увидел радугу в лунном свете. К сожалению, это было до появления цифровых камер, поэтому у меня не было возможности сделать снимок».
10. «Самое жуткое произошло 31 октября, это был выходной в честь Хэллоуина, где-то в 25 километрах от побережья Флориды недалеко от Майами. Смотровая площадка заметила плавучий белый дом, который словно просто дрейфовал. Поэтому мы приблизились на нашем катере быстрого реагирования, чтобы связаться с людьми на борту. Ничего, никто не ответил, хотя мы использовали радио, громкую связь и корабельный свисток.
Тогда капитан сказал, мол, давайте спустим шлюпку и отправимся на разведку. Во время миссии на шлюпке я напомнил всем, что сегодня Хэллоуин, и всё это похоже на сюжет фильма ужасов. Итак, шлюпка подплывает, и команда поднимается на борт. Двери были закрыты, но, к счастью, поддались. Абордажная команда медленно осмотрела дом в поисках экипажа.
В общем, этот плавучий дом просто качался на волнах океана, никакой суши в поле зрения, заброшенный. Поэтому абордажная команда пометила судно баллончиком с краской и оставила его. Сейчас этот дом уже, вероятно, находится в Европе, если его не поглотило безжалостное море».
11. «Так вышло, что я попал на работу на нефтяную платформу, и в одно прекрасное утро под главной платформой, как всегда, плыли акулы, но среди них оказалось две мертвых акулы, на следующее утро три новых мертвых, а на следующий день — еще четыре. Затем по четыре-пять штук в день в течение недели или двух... они всплывали под прозрачной палубой, очень похожей на металлический дуршлаг. Экипажу нужно было сбивать их длинным шестом, чтобы течение их подхватило.
Что было действительно странным, так это то, что они выглядели так, будто у них случился сердечный приступ или они умерли во сне, никаких следов, укусов или чего-то еще. У парней на платформе были всевозможные теории. Затем однажды утром, сидя на собрании в комнате, которая была полностью под водой и из которой открывался прекрасный вид... мы все увидели причину, почему умирали акулы, как будто наблюдали за этим на киноэкране.
Между основанием платформы и палубой обосновался осьминог. Мимо проплывала акула, и мы своими глазами увидели, как эти щупальца хватают ее прямо перед стеклом и ломают ее, как палочку».
12. «Кромешная ночная тьма, ты посреди безбрежной морской пустоты и видишь, как звезды заполняют небеса и падающие звезды, гораздо больше, чем ты ожидал увидеть, устремляются к земле своими огненными хвостами. Когда твой взгляд опускается к воде, ты обнаруживаешь, что океан каким-то гораздо образом темнее и пустыннее, чем небо. Ты напрягаешь глаза, пытаясь хоть что-нибудь увидеть, но в итоге едва можешь различить силуэты странных и таинственных существ, которые плавно плывут прямо под поверхностью, изредка выглядывая или вызывая вспышки биолюминесценции, которые исчезают так же внезапно, как и появляются».
13. «Когда стоишь на корме в кромешной ночной тьме во время грозы. Будто кто-то неоднократно выключает и снова включает свет. Быстрые вспышки океана, так далеко, насколько видно глазу, а затем всё снова становится черным».
14. «Был на вахте, и дозорный доложил о горящем корабле на горизонте. Я посмотрел в свой бинокль и увидел, о чем речь. Это было похоже на шлейф пламени очень далеко, прямо над линией горизонта. Пошел и сверился с книгами по астрономии и обнаружил, что это просто восход луны».
15. «Участвовал в гонках на катамаранах в Мексиканском заливе, и вся вода в поле зрения была пурпурной от МИЛЛИАРДОВ медуз».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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