15 жутких и любопытных историй от рыбаков, моряков и дайверов

11. «Так вышло, что я попал на работу на нефтяную платформу, и в одно прекрасное утро под главной платформой, как всегда, плыли акулы, но среди них оказалось две мертвых акулы, на следующее утро три новых мертвых, а на следующий день — еще четыре. Затем по четыре-пять штук в день в течение недели или двух... они всплывали под прозрачной палубой, очень похожей на металлический дуршлаг. Экипажу нужно было сбивать их длинным шестом, чтобы течение их подхватило.

Что было действительно странным, так это то, что они выглядели так, будто у них случился сердечный приступ или они умерли во сне, никаких следов, укусов или чего-то еще. У парней на платформе были всевозможные теории. Затем однажды утром, сидя на собрании в комнате, которая была полностью под водой и из которой открывался прекрасный вид... мы все увидели причину, почему умирали акулы, как будто наблюдали за этим на киноэкране.

Между основанием платформы и палубой обосновался осьминог. Мимо проплывала акула, и мы своими глазами увидели, как эти щупальца хватают ее прямо перед стеклом и ломают ее, как палочку».