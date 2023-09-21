«Красный Элвис», или самый известный в СССР американец

Затем, в 1971 году, певец выступил с открытым письмом писателю А. Солженицыну, обвинив его в лживых измышлениях против СССР.

«Дорогой коллега по искусству Солженицын!

…Вы заклеймили Советский Союз как «глубоко больное общество, поражённое ненавистью и несправедливостью». Вы говорите, что Советское правительство «не могло бы жить без врагов, и вся атмосфера пропитана ненавистью и ещё раз ненавистью, не останавливающейся даже перед расовой ненавистью». Вы, должно быть, говорите о моей родине, а не о своей!.. Больное общество у меня на родине, а не у вас, г-н Солженицын!..

Скажите трудящимся капиталистического мира о ваших идеях по поводу «свободы слова как первого условия здоровья»… Вы говорите о свободе слова, тогда как большая часть населения земного шара пока еще говорит о возможности читать слова!

Нет, г-н Солженицын, ваше определение свободы слова как первого условия здоровья неверно…

Моя страна, известная своей «свободой слова», – это страна, где полиция нападает на участников мирных походов…

Вы заявляете также, что Советский Союз идёт не в ногу с ХХ веком. Если это и верно, то потому, что Советский Союз всегда идёт на полшага впереди ХХ века! Неужели вы предлагаете вашему народу отказаться от своей роли вождя и авангарда всех прогрессивных народов мира…

Г-н Солженицын, в статье далее сказано, что вы – «многострадальный писатель из Советского Союза». По-видимому, это означает, что вы много страдаете из-за отсутствия моральных и общественных принципов и что ваша совесть мучает вас в тихие ночные часы, когда вы остаетесь наедине с собой…

Именно ваша страна стремится делать прогрессивные шаги во имя человечества, и если в чём-то она несовершенна и порою спотыкается, то мы не должны осуждать за эти недостатки всю систему, а должны приветствовать её за мужество и стремление прокладывать новые пути» («Литературная газета», №5, 27.01.1971 г.).