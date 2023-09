«Красный Элвис», или самый известный в СССР американец

Память

Биография Рида оказала влияние на писателя и комика Льюиса Блэка и композитора Расти Маги, вдохновив их на создание мюзикла «Царь рок-н-ролла»/The Czar Of Rock and Roll (именно царь, а не король, в отличии от Э. Пресли). В нём рассказывается о рождении героя, очень похожего на Дина — Евгения Ривза, проделавшего путь от музыканта из Небраски до советской суперзвезды. Он был впервые выпущен в Нью-Йорке в баре «West Bar Café Downstairs» в 1989 году, а затем в Театре Аллеи/Alley Theatre в Хьюстоне (Техас, США) в 1990 году. Концертная версия, поставленная Эваном Кабнетом, была выпущена в пабе «Joe's» в Нью-Йорке в апреле 2009 года. А песня «Salome for Dean Reed» представлена ​​на альбоме «Blossom Freak» (2001) английского певца и автора песен Стива Буша.

В начале 2000-х гг. американский актёр Том Хэнкс собирался снять х/ф о певце по биографии «Товарищ рок-звезда: в поисках Дина Рида»/Comrade rockstar: the search for Dean Reed (1991) американского романиста Реджи Надельсона, под названием «Товарищ рок-звезда», исполнив в нём главную роль, однако проект так и не был реализован.

В 2014 году вышел д/ф о певце под названием «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» (ТВ-Центр, реж. Д. Болижевский).

В 2017 году был снят т/с «Ученица Мессинга» («Кинокомпания ТОЧКА», реж. В. Нахабцев, премьера — январь 2020 г. на «Первом канале»), в котором Рид был выведен под именем певца Дилана Росса.

В честь Дина Рида была названа улица в «столице БАМа» — г. Тында (Амурская обл.).