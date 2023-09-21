«Красный Элвис», или самый известный в СССР американец

85 лет назад родился Дин Рид
Американский певец, киноактёр, кинорежиссёр и общественный деятель Дин Сирил Рид родился 22 сентября 1938 года на ферме в местечке Вит Ридж, пригороде Денвера (Колорадо, США). Его родители — сельский учитель математики и истории Сирил Рид и мать — домохозяйка Рут Анна Браун — были переселенцами из Дании. Со временем они развелись, и мама фактически в одиночку занималась воспитанием детей. В семье было ещё 2 сына: Вернон и Дейл (впоследствии — профессор университета).
С 12 лет Дин начал играть на гитаре, которую ему купил отец, обратив внимание, что его сын неплохо поёт. В 1956 году он окончил среднюю школу Уит-Ридж/Wheat Ridge High School (Колорадо), и в 18 лет поступил в Колорадский университет/University of Colorado (UC), чтобы изучать там метеорологию. Поскольку юность его прошла на ранчо в прерии, Дин с детства рос спортивным парнем, и стал там одним из лучших спортсменов — был чемпионом США в марафоне, а в беге на 10 миль даже поставил рекорд для своего возраста. Поэтому все, кто следил за его успехами, предрекали ему яркую спортивную карьеру. Но парень выбрал другой путь. Проучившись 2 года, он бросил учёбу и отправился искать счастья в Голливуде.
Ещё до поступления в университет, работая на одной из ковбойских ферм Дальнего Запада, Дин надел шляпу «стетсон», взял в руки лассо и сел на лошадь. И, видимо, он выглядел так органично в этой роли, что даже посторонние люди обратили на это внимание: в 1955 году одна из рекламных фирм выбрала именно его в качестве фотомодели на своих рекламных щитах.
А спустя 3 года Рид всерьёз увлёкся музыкой. Первую свою песню он написал ещё в 16 лет, посвятив её любимой девушке. Затем постигал азы музыкального образования в составе университетского ансамбля, подрабатывая выступлениями в барах и клубах.
В итоге, когда летом 1958 года Дин приехал автостопом в Лос-Анджелес (Калифорния), в Голливуде ему удалось обратить на себя внимание одного из продюсеров звукозаписывающей компании «Capitol Records», и после прослушивания подписал 1-й, хотя и незначительный контракт со студией. Она обеспечила ему дальнейшее продвижение: записав несколько пластинок, он даже выступил на национальном ТВ.
Через год свет увидела 1-я «сорокопятка» Рида, куда вошли 2 песни: «Memory»/«Память» и «Annabelle»/«Анабель». Однако успех пластинка имела небольшой — «Memory» заняла лишь 96-е место в хит-параде американского музыкально журнала «Billboard».
Но, тем не менее, в 1961 году Дин отправился в своё дебютное зарубежное турне — в Латинскую Америку. И в отличие от родной Америки Северной имел там фантастический успех.
Так в 1961 году диск Рида «Наш летний романс»/Our Summer Romance даже стал там хитом, занимая в лишь США 20-е строки хит-парадов. И истинную популярность его песни нашли именно в Южной Америке: в Чили, Бразилии, Перу и Аргентине, где прошло турне, и слава его превзошла славу самого Элвиса Пресли! После нескольких очень успешных гастролей по странам Латинской Америки Дин вообще решил остаться жить в Аргентине. Там он записал альбомы, снялся в фильмах и даже вёл собственную телепрограмму.
И именно в Латинской Америке Рид начал впервые задумываться об окружающей его действительности. Увидев, какой разительный контраст являет собой тамошняя жизнь — а водораздел между богатыми и нищими в Южной Америке был вопиющим, — Дин примкнул к чилийским социалистам во главе с будущим президентом Чили, коммунистом Сальвадоре Альенде.
«Я задумался: почему одни имеют всё, а другие ничего? Я стал на путь борьбы. Вечером я выступал в концертах, а днём разъезжал на джипе и вместе с друзьями устраивал митинги…» (Д. Рид).
А когда началась война во Вьетнаме, Дин стал ярым пацифистом. Его кумирами в музыке становятся Пит Сигер и Гарри Белафонте — американские фолк-певцы, исполнители с ярко выраженным социальным или бунтарским лицом.
Левые взгляды и политическая активность Рида (в частности, выступления за запрещение ядерного оружия и против войны во Вьетнаме) не устраивали правые силы Аргентины. К тому же Дин устраивал концерты, весь сбор от которых шёл политзаключённым. И под давлением радикалов (дело дошло даже до обстрела дома, где жил певец), после военного переворота 28 июня 1966 года («Аргентинская революция»/Revolución Argentina), Дин был вынужден из страны выехать.
Одновременно Дин участвовал и в общественно-политической жизни, за что был арестован на одной из демонстраций в Риме.
Но, будучи пацифистом, Рид не очень относился к коммунистической идеологии. Изначально он считал её такой же опасной, как и фашистская. И к СССР он тогда относился довольно враждебно. Прозрение наступало постепенно. Начало ему положил приезд в 1965 году на Всемирный конгресс сторонников мира в Хельсинки. Там Дин познакомился с представителями советской делегации — Валентиной Терешковой и Георгием Арбатовым, которые пригласили его посетить Москву. И певец (тога — лишь из чистого любопытства) приглашение принял. Он хотел лично убедиться, правда ли то, что по улицам советских городов бродят медведи и толпы плохо одетых и злобных людей, как о СССР писала американская пресса. И был по-настоящему удивлён, встретив в Москве доброжелательных и красивых людей.
В следующий раз Дин посетил Союз год спустя — в октябре-ноябре 1966 года вместе со своей женой — голливудской актрисой Патрицией Хоббс, на которой он женился в 1964 году.
И это повторное его приглашение в Москву ясно указывало на то, что советское руководство обратило внимание на гражданскую позицию молодого американского певца и признало его другом Советского Союза. И Рид постарался оправдать это к себе доверие. Он вспоминал потом: «Я не знаю другой страны на свете, более грандиозной, чем Советский Союз. Все страны нуждаются в его поддержке и должны поучиться у советских людей. В этой поездке я явственно ощутил, что представляет собой марксизм-ленинизм на практике».
Так, с конца 1960-х гг., американец стал частым гостем в СССР. Он приезжал 1-2 раза в год и неизменно давал в Москве концерты — ему тогда выделялась лучшая концертная площадка — Театр эстрады. Отрывки этих концертов шли потом по советскому ТВ, что стало причиной того, чтобы Рид в одночасье стал одним из самых популярных артистов зарубежной эстрады для миллионов советских людей. А из американцев он вообще был единственным. Дебют Дина состоялся 31 декабря 1967 года в одной из самых популярных телепередач СССР — новогоднем «Голубом огоньке», — где он спел свой новый шлягер «Элизабет».
Затем певец несколько лет прожил в Риме (Италия), где активно снимался в так называемых «спагетти-вестернах» — ковбойских фильмах о Диком Западе итальянского производства. За несколько последующих лет он снялся в 11 фильмах. Там же, в Италии, в 1968 году, у Дина и Патриции родилась дочь Рамона Гевара (2-е имя она получила в честь кубинского революционера Эрнесто Че Гевары). Но в 1971 году Хоббс от певца ушла, вернулась вместе с дочерью в Штаты, где и развелась с ним.
В апреле 1970 года Рид в очередной раз посетил Союз, где принял участие в пленуме Всемирного Совета Мира, созванном в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
А попутно певец побывал с гастролями в 16 латиноамериканских странах, выпустив несколько дисков. Пластинки с записями певца выходили миллионными тиражами в СССР и странах Восточного блока (ГДР, ЧССР, НРБ и др.). Так в 1966, 1969, 1970, 1977, 1980 и 1981 гг. ВФГЗ «Мелодия» были выпущены LP с лучшими записями певца, включающими такие популярные его песни, как «Хава нагила»/הָבָה נָגִילָה и «Белла чао»/Bella ciao. Причём больше всего его пластинок появилось именно в СССР: только в 1970 году вышли 2 «гиганта» (по 14 песен) и 2 миньона (по 4 песни).
Певец много раз посещал Союз и даже хотел остаться там жить и приобрести квартиру в Москве.
А в 1970 году певец публично выстирал флаг своей страны перед консульством США в Сантьяго (Чили) в знак протеста против войны во Вьетнаме и политики Штатов в странах «третьего мира» (в том числе, Латинской Америки), объяснив свой поступок тем, что «американский флаг покрыт грязью, на нём кровь вьетнамского народа, на нём кровь американских негров…». За это деяние он был арестован и несколько дней провёл в чилийской тюрьме. И первым, кто бросился тогда на помощь Дину и вызволил его из тюрьмы, был чилийский поэт-коммунист Пабло Неруда. Тогда же певец ещё и помогал в выборах президента Альенде в Чили.
Позже Рид стал сниматься и в СССР, а так же в странах Восточной Европы, где пользовался большой популярностью, продолжая «ковбойско-индейскую» тему.
Затем, в 1971 году, певец выступил с открытым письмом писателю А. Солженицыну, обвинив его в лживых измышлениях против СССР.
«Дорогой коллега по искусству Солженицын!
…Вы заклеймили Советский Союз как «глубоко больное общество, поражённое ненавистью и несправедливостью». Вы говорите, что Советское правительство «не могло бы жить без врагов, и вся атмосфера пропитана ненавистью и ещё раз ненавистью, не останавливающейся даже перед расовой ненавистью». Вы, должно быть, говорите о моей родине, а не о своей!.. Больное общество у меня на родине, а не у вас, г-н Солженицын!..
Скажите трудящимся капиталистического мира о ваших идеях по поводу «свободы слова как первого условия здоровья»… Вы говорите о свободе слова, тогда как большая часть населения земного шара пока еще говорит о возможности читать слова!
Нет, г-н Солженицын, ваше определение свободы слова как первого условия здоровья неверно…
Моя страна, известная своей «свободой слова», – это страна, где полиция нападает на участников мирных походов…
Вы заявляете также, что Советский Союз идёт не в ногу с ХХ веком. Если это и верно, то потому, что Советский Союз всегда идёт на полшага впереди ХХ века! Неужели вы предлагаете вашему народу отказаться от своей роли вождя и авангарда всех прогрессивных народов мира…
Г-н Солженицын, в статье далее сказано, что вы – «многострадальный писатель из Советского Союза». По-видимому, это означает, что вы много страдаете из-за отсутствия моральных и общественных принципов и что ваша совесть мучает вас в тихие ночные часы, когда вы остаетесь наедине с собой…
Именно ваша страна стремится делать прогрессивные шаги во имя человечества, и если в чём-то она несовершенна и порою спотыкается, то мы не должны осуждать за эти недостатки всю систему, а должны приветствовать её за мужество и стремление прокладывать новые пути» («Литературная газета», №5, 27.01.1971 г.).
Ещё в 1970 году сам Рид снял д/ф о чилийской компартии. В конце ноября следующего года он привёз его на фестиваль документального кино в Лейпциг (ГДР). И там, в последний день фестиваля, он познакомился с 30-летней немкой Вибке Дорндек (урож. Шмидт), которая работала учительницей и была родственницей самого лидера ЦК СЕПГ— Социалистической единой партии Германии/Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) Эриха Хонеккера. Между молодыми людьми случился быстрый роман, который имел продолжение и после завершения фестиваля.
Так с 1973 года Рид поселился в ГДР, где продолжил петь, сниматься в кино, и снимать свои фильмы, не оставляя и политической борьбы в соответствии со своими убеждениями. Наиболее известным его фильмом стал «El Cantor»/«Певец» — биографический фильм о его чилийском друге — певце Викторе Хара (1932-1973), убитом в ходе военного переворота 1973 года, приведшего к власти в стране хунту во главе с генералом Аугусто Пиночетом. Главную роль в нём играл сам Дин.
А женившись на Вибке, певец практически сразу вошёл в окружение Хонеккера. Чуть ли не каждую свободную минуту тот звал к себе артиста, и они играли с ним в теннис. Их партнером также был и министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке.
В браке с Вибке у певца в 1975 году родилась дочь Наташа. Правда, в 1978 году пара тоже рассталась.
А в 1981 году Дин в очередной раз женился — на 37-летней немецкой актрисе Ренате Блюме (лауреат, кстати, Ленинской премии 1982 года за роль Женни Маркс в советско-германском т/с «Карл Маркс. Молодые годы»), с которой он познакомился ещё в 1974 году во время совместных съёмок в Петрозаводске в х/ф «Кит и компания» по произведениям американского писателя Дж. Лондона. Однако, тогда дальше дружбы их отношения не пошли, поскольку у каждого из них была своя личная жизнь: Рид был женат на Вибке, а Рената крутила любовь с «нашим индейцем», югославским актёром Гойко Митичем (снималась с ним в фильме «Ульзана»). И понадобилось ещё 6 лет, чтобы их дружба переросла в любовь. У Ренаты тогда был сын от предыдущего брака – 8-летний Александр, – которого Дин усыновил. С ней певец оставался до самой своей смерти, несмотря на обвинения в том, что она доносила на него восточно-германской разведке Штази/Stasi (Министерство госбезопасности ГДР).
Дин был дружен со многими политиками левого толка, включая президента Альенде и председателя исполкома Организации освобождения Палестины (ООП)/منظمة التحرير الفلسطينية Ясира Арафата. В 1978 году он посетил ООП на юге Ливана и пел для Арафата. В Ливане он написал 2 песни: «О, Иерусалим!»/Oh, Jerusalem и «Моя родина» — о самозабвенной преданности палестинского народа своей земле и его борьбе за свободу. Хотел ещё и снять фильм о защитниках лагеря Телль-Заатар в Бейруте, которые летом 1976 года в течение 52-х суток отражали атаки правых экстремистов.
«Я видел борьбу и видел трагедию. В палатке рядом со мной жили 12-летние арабские мальчики, которые уже были солдатами. За всё это время не было ни одного дня, когда бы нас не атаковали израильские вояки, не обстреливала израильская артиллерия, не сбрасывала бомбы израильская авиация» (из воспоминаний Д. Рида).
В 1983 году Рид вновь несколько дней гостил с Ренатой и приёмным сыном Александером в Тунисе в отеле «Salwa», в котором тогда располагалась штаб-квартира ООП.
Активная прокоммунистическая деятельность Рида обратила на себя внимание советского руководства. Так, по рекомендации ЦК ВЛКСМ СССР, было решено наградить певца медалью Советского комитета защиты мира «Борцу за мир». Поэтому в начале января 1978 года Дин специально был приглашён в Москву для получения награды. Поселился в гостинице «Украина», где весь персонал его хорошо знал и любил. Зная об этом, певец даже пошёл на необычный шаг: дал концерт для сотрудников гостиницы, исполнив 2 десятка своих самых популярных песен. А 9 января Дину в торжественной обстановке была вручена медаль Комитета.
Правда, поклонники творчества Рида встретили новость двояко — с одной стороны, Дин считался в Союзе одним из самых популярных артистов зарубежной эстрады, с другой же — людей отпугивала его активная поддержка любых инициатив советского руководства. В народе бытовало мнение, что артист должен дистанцироваться от власти, а не душить её в объятиях. Но Рид не замечал этих разговоров и продолжал ярую прокоммунистическую деятельность. Но за это его активно пропагандировали: «Мелодия» регулярно выпускала его пластинки, ТВ транслировало концерты и фильмы с его участием, пресса писала о нём восторженные статьи, а для концертов выделяли самые престижные концертные залы Москвы — Театр эстрады и ГЦКЗ «Россия».
Недолюбливали певца из-за его политической ангажированности и многие отечественные артисты. Одним из таких «недругов» американца был Владимир Высоцкий.
«В один из вечеров мы с Володей приехали к нему на Малую Грузинскую, зашли в квартиру, включили телевизор. На экране — известный тогда международный обозреватель. Володя смотрел-смотрел и говорит: «И где только они такие рожи находят?! Ну явно на лице — ложь». Володя предложил мне сесть в другой комнате. Каждому предстояло составить список из 100 фамилий — самых неприятных, на наш взгляд, людей. Первая четверть у нас совпадала, хотя порядок был разным, примерно 70% фамилий у нас были одни и те же, а под 14-м номером у нас с Володей был один и тот же человек — Дин Рид…» (В. Туманов, предприниматель, товарищ В.С. Высоцкого).
Но в ноябре 1978 года имя Рида снова всколыхнуло весь Союз: в конце октября он приехал на родину, в США, чтобы показать там свой фильм «Певец». Демонстрация состоялась в стенах Миннесотского университета/University of Minnesota (Миннеаполис, Миннесота, США), куда актёр приехал по приглашению студентов. После показа фильма Дин принял участие в мирной демонстрации в городке Делано, чем и навлёк на себя гнев тамошних властей. И в числе 2 десятков демонстрантов он был арестовали за «нарушение общественного порядка». В СССР арест этот расценили как личное оскорбление, поскольку совсем недавно Дину была вручена медаль Советского комитета защиты мира. И 11 ноября в центральных советских СМИ было опубликовано открытое письмо президенту США Д. Картеру с требованием отпустить певца на свободу. Под петицией стояли подписи знаменитых людей: Майи Плисецкой, Максима Шостаковича, Ильи Ойстраха, Юрия Темирканова, Евгения Нестеренко. Письмо это президент скорее всего и не читал, но ситуация и без него «разрулилась» благополучно — 13 ноября Рид предстал перед судом присяжных в округе Райт (Миннесота) и был признан невиновным. Об этой радостной новости сообщили практически все советские газеты, — даже «Пионерская правда»!
В конце лета 1979 года Дин снова приехал в Москву. Всё свободное время он посвятил репетициям с белорусским ВИА Верасы, с которым ему предстояло отправиться на гастроли на Байкало-Амурскую магистраль, где проходил тогда фестиваль «Огни магистрали».
На БАМ Рид уехал 4 августа и пробыл там более 2 недель. Концерты проходили прямо в тайге, на импровизированных площадках. Однажды он пел даже на крыше поезда, что вошло затем в д/ф о его пребывании на БАМе. Рид всегда с восхищением отзывался об этой комсомольской стройке и провёл много времени в гастролях по населённым пунктам магистрали, посвятив множество песен этому грандиозному строительству.
На БАМе певец всегда выступал бесплатно. А вообще на гастролях в СССР Дину платили и в рублях, и в валюте. В валюте совсем немного, что-то порядка $300, деньги он отсылал в Штаты в качестве алиментов дочери от 1-го брака.
Свой последний день рождения Дин отмечал 22 сентября 1985 года в компании друзей в Москве. Тот его приезд совпал с запуском нового кинопроекта — фильма «Опасная близость» («Кровавое сердце», реж. Гюнтер Райш), который должны были снимать 2 студии — немецкая «DEFA» и Рижская к/с. Основа фильма была вновь политическая: в нём рассказывалось о молодом фоторепортёре Бобе (роль Рида), ставшем невольным свидетелем расправы в феврале 1973 года американских властей над восставшими в посёлке Вундед-Ни/«Раненое колено» (резервация Пайн-Ридж, Ю. Дакота) индейцами. Роль подружки Боба должна была играть Блюме.
В тот день за праздничным столом собрались все, кто, так или иначе, был причастен к созданию картины, обсуждали конкретные места будущих съёмок, предлагались имена актёров — исполнителей ролей будущего фильма. Вряд ли кто из присутствующих тогда догадывался, что жить имениннику оставалось лишь каких-то 9 месяцев.
А Дин продолжал удивлять всех, кто его знал, неожиданными заявлениями. Так, в феврале 1986 года он дал интервью на американском общественно-политическом телешоу Дональда Хьюитта «60 минут»/60 Minutes (канал CBS), в котором заявил: «Я не считаю социализм и коммунизм самой лучшей системой. Если бы вы знали, как много вещей, с которыми я не согласен, и как часто я получаю удары по голове, потому что не согласен с очень многим. Я не согласен с засилием бюрократии. Я не согласен с тем, что социалистическое общество недостаточно открыто для критики. Я полагаю, что должно быть больше индивидуальной свободы…».
Ближе к середине 1980-х гг. Дин вообще сильно изменился: всё чаще вдруг стал говорить о боге и своём отношении к религии. Например, во время очередного посещения Москвы, во время выступления перед студентами Школы-студии МХАТ, он вдруг заявил, что изучает жизнь Иисуса Христа. Певец сообщил изумленным советским студентам-атеистам, что до сих пор ничего не знал о жизни и смерти, что приход Христа с его заветом — единственное, чему надо поклоняться. Многие сидящие в зале тогда подумали, что он шутит, так неожиданно выглядели эти признания.
А в последнее время Рид вдруг перестал активно заниматься политикой и начал пить. Многих это удивляло, так как внешне Дин продолжает олицетворять собой благополучие и успех. Он имел хороший дом в Потсдаме и прекрасную семью, в его творческом активе было 18 фильмов и 13 долгоиграющих пластинок.
А вечером 13 июня 1986 года, после очередной из многих ссор с Ренатой, Рид уехал из дома, взяв с собой лишь паспорт и тёплые вещи, после чего бесследно пропал. Его брошенный автомобиль, врезавшийся в дерево, был обнаружен затем в 300 м. от Цойтенского озера недалеко от его дома под Восточным Берлином. А 17 июня, после нескольких дней поисков, тело певца было обнаружено в озере. В тот же день было официально объявлено, что Дин Рид утонул в результате несчастного случая…
В 1970-е гг. имя этого иностранца было настолько популярно в нашей стране, что этой славе завидовали многие советские актёры. Однако, когда Рида не стало, советская пресса уделила этому факту всего несколько скупых строк. Ни один из друзей актера не был отпущен властями из СССР в ГДР на его похороны. И всё из-за того, что смерть его была окутана завесой секретности и таила в себе множество вопросов о том, что же всё-таки произошло на самом деле.
Его друзья из ГДР подозревали, что смерть певца могла быть самоубийством, а вот его семья в США, напротив, утверждала, что он был убит.
«Я была в ужасе. Я слишком хорошо его знала: ему были чужды мысли о самоубийстве» (П. Хоббс).
Существует и версия гибели Рида, обнародованная в британской газете «The Sunday Times» журналистом Расселом Миллером: «Одним из немногочисленных друзей в его родной стране была Дикси Ллойд, женщина-бизнесмен из Денвера, в своё время работавшая менеджером у Рида. Она не верит ни в самоубийство, ни в несчастный случай. Она убеждена, что его убили, потому что он открыто говорил о желании вернуться в США после 14-летнего пребывания на Востоке…».
Эта версия выглядела тогда вполне правдоподобно, ведь с тех пор как Дин уехал из Америки и перебрался в ГДР, он стал настоящей находкой для органов пропаганды соцстран. На его примере людям из соцлагеря в течение 2-х десятилетий показывали, что «свободный мир» не так заманчив и красив, как его расписывают западные идеологи.
Однако позже, после изучения документов по данному делу, взятых из архива Штази, была подтверждена версия о самоубийстве: в результате вскрытия в желудке Рида была обнаружена не растворившаяся до конца таблетка сильнодействующего снотворного. Также в его машине была найдена и предсмертная записка, написанная на обороте листка со сценарием. В ней Дин выразил своё сожаление по поводу своих отношений с женой, а также извинился перед Генсеком Хонеккером за свои действия, которые могли привести к ухудшению образа ГДР в мире. Записка эта была помещена в дальнейшем в государственные архивы, как секретная информация, которая всплыла только после воссоединения Германий. Зам. начальника отдела агитации ЦК СЕПГ, отвечавший в то время за руководство радио и ТВ ГДР, генерал Эберхард Фенш, — друг певца к которому и была обращена записка, позже сказал:
«Причина заключалась в том, чтобы пощадить чувства его жены. Другой причины не было. Ведь в письме даже содержалось приветствие Эриху Хонеккеру. Зачем ещё нам это скрывать?»
После кремации, прах Рида первоначально был захоронен в Берлине на Раухфангсвердерском кладбище, но в 1991 году, по настоянию матери, урна с его прахом была перезахоронена в США, на кладбище Грин-Маунтин/Green Mountain cemetery (Боулдер, Колорадо). На его могиле написано: «American Rebel»/«Американский бунтовщик».
А Университет Колорадо (UC) учредил «Приз Дина Рида»/Dean Reed’s Prize, ежегодно вручаемый студентам за лучшее эссе на тему борьбы за мир.
За несколько недель до своей смерти Рид записал для восточно-германанского ТК «Deutscher Fernsehfunk» музыкальное шоу «Дин Рид и его песни»/Dean Reed und seine Lieder. В концерте приняли участие артисты из разных стран: Михал Тучный, Людмила Солоденко, Нил Якобс и др.
А в 2004 году ТК «Россия» показал д/ф о Д. Риде под названием «Кто Вы, мистер Рид?», в котором приводились размышления о том, что он мог быть агентом ЦРУ, КГБ или Штази (в международном отделе которой (согласно книге 2005 г.) он работал в период с 1976 по 1978 гг.).
Певец пользовался огромным успехом у женщин. Так кроме 3-х официальных браков, у Рида была любовная связь с 33-летней эстонской актрисой Эве Киви, с которой он познакомился в июле 1971 года на Московском Международном кинофестивале (ММК), и которая продлилась 7 лет. Киви бросила ради него обеспеченного мужа — известного конькобежца, олимпийского чемпиона 1964 года в Инсбруке (Австрия) Антса Антсона и сделала аборт от Рида. Причём, несколько раз они расставались и сходились (как говорили, «под пристальным надзором КГБ»). Эва как-то рассказывала, что однажды к ней приехала подруга из Чехии и попросила: «Дай мне посидеть на кровати, где спал сам Дин Рид». Рида к тому времени уже несколько лет не было в живых...
Даже опальная ныне певица Земфира Рамазанова написала песню «Не отпускай» (альбом «Прости меня, моя любовь/ПММЛ», 2000), как воспоминание о кумире своего детства: «Я в 5 лет ужасно любила Дина Рида, собиралась даже уехать в Америку, — мама рассказывает. Очень переживала по поводу… ну-у-у, у него же там была трагедия: человек умер; но я не помню ни одной его песни. Но говорят, — любила…».
Память
Биография Рида оказала влияние на писателя и комика Льюиса Блэка и композитора Расти Маги, вдохновив их на создание мюзикла «Царь рок-н-ролла»/The Czar Of Rock and Roll (именно царь, а не король, в отличии от Э. Пресли). В нём рассказывается о рождении героя, очень похожего на Дина — Евгения Ривза, проделавшего путь от музыканта из Небраски до советской суперзвезды. Он был впервые выпущен в Нью-Йорке в баре «West Bar Café Downstairs» в 1989 году, а затем в Театре Аллеи/Alley Theatre в Хьюстоне (Техас, США) в 1990 году. Концертная версия, поставленная Эваном Кабнетом, была выпущена в пабе «Joe's» в Нью-Йорке в апреле 2009 года. А песня «Salome for Dean Reed» представлена на альбоме «Blossom Freak» (2001) английского певца и автора песен Стива Буша.
В начале 2000-х гг. американский актёр Том Хэнкс собирался снять х/ф о певце по биографии «Товарищ рок-звезда: в поисках Дина Рида»/Comrade rockstar: the search for Dean Reed (1991) американского романиста Реджи Надельсона, под названием «Товарищ рок-звезда», исполнив в нём главную роль, однако проект так и не был реализован.
В 2014 году вышел д/ф о певце под названием «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» (ТВ-Центр, реж. Д. Болижевский).
В 2017 году был снят т/с «Ученица Мессинга» («Кинокомпания ТОЧКА», реж. В. Нахабцев, премьера — январь 2020 г. на «Первом канале»), в котором Рид был выведен под именем певца Дилана Росса.
В честь Дина Рида была названа улица в «столице БАМа» — г. Тында (Амурская обл.).
Награды и премии Д. Рида:
1979 — Премия Ленинского комсомола — учреждена Постановлением Бюро ЦК ВЛКСМ от 28.03.1966 г., присуждалась в 1966-91 гг. молодым авторам, членам ВЛКСМ за выдающиеся достижения в области науки, техники, производства, культуры, а также лицам, проявившим творческую инициативу — «за песни, посвящённые борьбе за мир, антиимпериалистическую солидарность и дружбу между народами».
1985 — серебряная «Звезда Дружбы Наций»/Stern der Völkerfreundschaft (ГДР) — учреждена 20 августа 1959 г., вручается «в знак уважения за выдающиеся заслуги перед Германской Демократической Республикой, взаимопонимание, дружбу народов и поддержание мира».
«Золотая медаль Артура Беккера»/Artur-Becker-Medaille — высшая награда Союза свободной немецкой молодёжи ГДР/Freie Deutsche Jugend (FDJ). Создана Центральным Советом FDJ в 1959 г., названа в честь политика, одного из лидеров немецкого коммунистического движения ГДР А. Беккера. Медалью награждались как отдельные лица, так и коллективы по решению ЦС FDJ за выдающиеся достижения в деятельности социалистической молодёжной организации.
«Медаль Юлиуса Фучика»/ČESTNÝ FUČÍKŮV ODZNAK — награда Чешского Коммунистического союза молодёжи/Komunistický svaz mládeže (KSM) и Общества борцов антифашистов «Люди бдите!»/LIDÉ BDĚTE! (Ю. Фучик). Вручался с весны 1950 г., как правило, за общественно-политическую активность.
«Медаль Георгия Димитрова»/Медаль в память на 100-годишнината от рождението на Георги Димитров — награда Народной Республики Болгария, учреждённая 25 мая 1982 г. Награждались медалью передовые коммунисты НРБ, а также коммунисты других стран.
Дискография Д. Рида:
«Поёт Дин Рид» (1966), «Наш летний романс» (1970), «Мы — революционеры» (1972), «A Jeho Svet» (1976), «Поёт Дин Рид» (1976), «Мы скажем «Да» (1978), «Моя песня для тебя» (1980), «Рок-н-роллы, кантри, лирические песни» (1980), «Кантри» (1982), «Country-Songs» (1986), «Blue Album» (2003).
Фильмография:
«Одинокий отец»/Bachelor Father — певец Дин (1960), «Гвадалахара летом»/Guadalajara en verano — Роберт Дуглас (1965), «Букару»/Buckaroo, il winchester che non perdona — ковбой Эл (1967), «Бог создал их... а я убью!»/Dio li crea… Io li ammazzo! — Слим Корбетт (1968), «Племянники Зорро»/I nipoti di Zorro — Рафаэль/Зорро (1968), «Блондин — приманка для убийцы»/Blonde Köder für den Mörder — Боб Мартин (1969), «Банда «Три хризантемы»/La banda de los tres crisantemos — Оуэн Олинджер (1970), «Прощай, Сабата»/Indio Black, sai che ti dico: Sei un gran figlio di… — Баллантайн (1970), «Пираты Зеленого острова»/Los corsarios — Алан Дрейк (1971), «Из жизни одного бездельника»/Aus dem Leben eines Taugenichts — бездельник (1973), «История о каратисте, кулаке и фасоли»/Storia di karatè, pugni e fagioli — Сэм (1973), «Кит и компания»/Kit & Co. — Кристофер «Кит» Беллью (1974), «Братья по крови»/Blutsbrüder — Гармоника (1975), «Улыбнись, ровесник!»/Soviel Lieder, soviel Worte — Дин (1976), «Певец»/El cantor — певец (1978), «Пой, ковбой, пой»/Sing, Cowboy, Sing — Джо (1981).
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Источники:
https://mpsh.ru/729-chudovische-iz-volgograda-solovev-nachal-zaochnuju-polemiku-s-prohorom-shaljapinym.html
https://www.syl.ru/article/418504/din-rid-biografiya-prichina-smerti-mesto-zahoroneniya-pesni-albomyi-i-foto
https://retrospectra.ru/dean-reed/
https://dzen.ru/a/Yooy3XbDIylq3iQ5
https://24smi.org/celebrity/3931-din-rid.html
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Интересно, если бы в СССР экономика была построена, как в ГДР, смогли бы преодолеть кризис "перестройки"?
Наверное и перестройка не понадобилась бы. Люди советские были бы другими.
И Дин Рид не попал бы в "аварию".
ГДР была передним краем и витриной советского блока, во многом поэтому там жили лучше всех из соц стран. Для многих восточных немцев жизнь в объединённой Германии стала шоком...