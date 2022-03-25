Он написал музыку для большинства фильмов Леонида Гайдая

Возможно, некоторые вспомнят телефильм «31 июня», который был полностью аранжирован Александром Сергеевичем. Или небезызвестную картину «Земля Санникова». Однако настоящую славу ему принесла работа с Леонидом Гайдаем. Именно Зацепин писал музыку для большинства его фильмов.

Правда две выдающиеся личности могли не встретиться, если бы не произошла ссора...

Ранние работы Леонида Иовича Гайдая были довольно качественным, но не столь успешными. Режиссерская карьера могла даже закончиться, если бы не вмешательство директора «Мосфильма» Ивана Пырьева, который доверил Гайдаю снять короткометражку. Называлась она «Пес Барбос и необычный кросс».