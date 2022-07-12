Не все знают, что автор этой песни Боб Дилан

Текст песни - это прямой комментарий к той самой сцене, где шерифа застрелил Билли Кид на глазах у жена. Куплета всего два, но песня осталась в истории на долгие годы. "Мама, забери мой значок, Мне он больше не понадобится. В глазах темнеет, Чувствую, будто стучу в дверь рая. Мама, вложи моё оружие в землю, Я не могу больше стрелять. Это холодное чёрное облако спускается на меня, Чувствую, будто стучу в дверь рая..."

2022-07-12T14:43:11+03:00