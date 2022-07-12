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Не все знают, что автор этой песни Боб Дилан

Не все знают, что автор этой песни Боб Дилан

Автор:
12 июля 2022 14:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Боб Дилан   Музыка   видео   интересное   кино   саундтреки   фильмы   
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В России Дилан не очень популярен. Фигура он несколько мистическая, альбомов написано много и странная Нобелевская премия по литературе.

Источник:

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Метки: Боб Дилан   Музыка   видео   интересное   кино   саундтреки   фильмы   
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4  комментария
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3k
SandMANn 36 минут назад
Спасибо. Музыка души.
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7k
Григорий Бабкин 5 минут назад
Фильм шикарен. Редкий случай, когда дубляж не подкачал. "Там только и разговоров, что о море..."
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2k
GROMOZEKA 8 минут назад
Боб Дилан автор много еще чего, что поют современные исполнители.
Об этом тоже многие не знают.
Например To make you feel my love

Ссылка youtu.be
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−121
Thomsen 36 минут назад
БД - бард-примитивист. Заунывные монотонные гитарные баллады, без модуляций, без смены рисунка, без инструментального разнообразия. Строгал по десятку до обеда и, если не занят - столько же после., наверное. Редкий случай в поп-культуре, когда ВСЕ трибьюты лучше оригинала. Но, безусловно, он - явление, тут спорить глупо)

<и именно в этом виде он часто звучал в конце 90-х>

чушь, по-моему. Версия Ганзов звучала чаще всего и была топовой на радио. Хотя лично мне больше заходит регги Эрика нашего Слоухенда Клэптона, да)
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