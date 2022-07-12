Не все знают, что автор этой песни Боб Дилан

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В России Дилан не очень популярен. Фигура он несколько мистическая, альбомов написано много и странная Нобелевская премия по литературе.
Но есть у этого исполнителя песня, которую любят, пожалуй, все. "Knockin' on Heaven's Door" - это простая баллада, которая была выпущена в 1973 году к фильму "Пэт Гаррет и Билли Кид". Руди Вурлитцер просто как-то раз спросил Дилана, может ли он предоставить для вестерна пару песен.
Как это часто бывает, Боб написал "Достучаться до небес" практически на коленке. Руди говорил, что песня родилась по дороге из Мехико в Дуранго: "Боб сказал, что хочет написать что-нибудь для сцены смерти Слима Пикенса, которая снималась на следующий день. Он что-то нацарапывал в самолёте и показывал мне строку за строкой, а когда мы вышли, я увидел готовую "Достучаться до небес".
Текст песни - это прямой комментарий к той самой сцене, где шерифа застрелил Билли Кид на глазах у жена. Куплета всего два, но песня осталась в истории на долгие годы.
"Мама, забери мой значок,
Мне он больше не понадобится.
В глазах темнеет,
Чувствую, будто стучу в дверь рая.
Мама, вложи моё оружие в землю,
Я не могу больше стрелять.
Это холодное чёрное облако спускается на меня,
Чувствую, будто стучу в дверь рая..."
"Мама, забери мой значок,
Мне он больше не понадобится.
В глазах темнеет,
Чувствую, будто стучу в дверь рая.
Мама, вложи моё оружие в землю,
Я не могу больше стрелять.
Это холодное чёрное облако спускается на меня,
Чувствую, будто стучу в дверь рая..."
"Knockin'on Heaven's Door" записали в 1973 году в феврале в Калифорнии. Её писали шикарные музыканты: сессионный барабанщик Джим Келтнер, гитарист The Byrds Роджер Макгуинн, опытные бэк-вокалистки Донна Вайс, Кэрол Хантер, и Бренда Паттерсон.
И есть где-то 150 перепевок этой композиции! Эрик Клэптон в 1975 году сделал аранжировку в стиле регги.
А вот тут уже развернулся по-полной Боб Марли.
Есть также кавер от Guns N' Roses и он даже более известен, чем оригинал. Многие уверены, что это и есть изначальная версия и не знают про Дилана.
Именно в честь этой песни был назван фильм "Достучаться до небес" 1997 года. Для саундтрека хит записала немецкая группа Selig, и именно в этом виде он часто звучал в конце 90-х.
И есть особенно пронзительная версия Уоррена Зевона с его последнего альбома "The Wind" (2003). В тот момент артист уже был на финальной стадии рака и записывая песню точно понимал весь её смысл.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Боб Дилан Музыка видео интересное кино саундтреки фильмы
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Об этом тоже многие не знают.
Например To make you feel my love
<и именно в этом виде он часто звучал в конце 90-х>
чушь, по-моему. Версия Ганзов звучала чаще всего и была топовой на радио. Хотя лично мне больше заходит регги Эрика нашего Слоухенда Клэптона, да)