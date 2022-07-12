Мистер Позитив: как сложилась жизнь Юрия Внукова – одного из самых обаятельных, светлых и ярких актёров?

Мальчик с юных лет демонстрировал разные таланты и был очень обаятельным и артистичным. Юра отучился в музыкальной школе, хорошо пел. А после получения школьного аттестата уехал из родного Новомосковска в Воронеж и поступил на театральное отделение института искусств. Получив диплом, парень отправился в столицу, где его с удовольствием приняли в театр оперетты. Одновременно Юрий начал ходить на пробы и получил небольшую роль в фильме «Танцплощадка».