Мистер Позитив: как сложилась жизнь Юрия Внукова – одного из самых обаятельных, светлых и ярких актёров?

Юрия Алексеевича обожают не только завзятые театралы, но и детвора нескольких поколений. Ведь перед этой искрящейся улыбкой и добрыми морщинками-лучиками у глаз устоять невозможно.
Внуков не только играет в Московском театре оперетты и снимается в кино, но и занимается проведением разного рода мероприятий. Видимо, сама судьба распорядилась так, чтобы он стал артистом.
Мальчик с юных лет демонстрировал разные таланты и был очень обаятельным и артистичным. Юра отучился в музыкальной школе, хорошо пел. А после получения школьного аттестата уехал из родного Новомосковска в Воронеж и поступил на театральное отделение института искусств. Получив диплом, парень отправился в столицу, где его с удовольствием приняли в театр оперетты. Одновременно Юрий начал ходить на пробы и получил небольшую роль в фильме «Танцплощадка».
Затем было еще несколько небольших ролей в кино. И наступила полоса безвременья, обусловленная сложным для страны и культуры временем. Яркий комедийный талант оценили по достоинству только в этом столетии. Хотя Внуков получал в основном небольшие или эпизодические роли, он умудрялся отыграть их так вдохновенно и живо, что зрители его запомнили и полюбили.
Пошли новые предложения от именитых режиссеров, а потом Юрий еще и нашел себя как организатор и ведущий праздников. Яркость, обаяние, жизнелюбие, какая-то поразительная солнечность – все это Внуков, которого обожают коллеги за легкий нрав, категорическое неприятие склок и интриг, искреннее удовольствие от любых ролей.
К сожалению, личная жизнь Юрия Алексеевича так и не сложилась, хотя ему уже исполнилось 60 лет. Возможно, дело в тотальной занятости. А может творчество стало приоритетным. Любимый досуг, как говорят коллеги, для артиста – это хорошая книга.
Недавний образ, с которым актёр справился так же превосходно, это управдом Кукушкин в сериале «Как выйти замуж за сантехника». В настоящий момент Внуков снимается в военной драме «Моисей Коля».
Источник:
АНТИФИШКИ
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