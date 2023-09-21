Лампедуза не вывозит. Только за последние сутки на небольшой вулканический остров в Средиземном море прибыли еще 20 судов с 1900 нелегалами. Они добавились к тем тысячам тысяч соотечественников, которые прибыли сюда ранее. При этом местное население составляет всего-то 6000 человек.
Итальянскому острову Лампедуза выпала нелегкая судьба стать перевалочной базой для африканцев, стремящихся попасть в благополучную Европу.
Только за последние сутки на остров прибыли 20 судов с мигрантами из Африки. Теперь их количество составляет 18 тысяч человек против менее чем 6 тысяч местных жителей.
По данным МВД Италии, с начала этого года в страну морским путем попали около 130 тысяч новых мигрантов.
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Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала не допустить, чтобы Италия превратилась в европейский лагерь беженцев. Она посетила Лампедузу в воскресенье, 17 сентября, вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйн. Однако, нахрапистые загорелые парни спросить у них забыли, что им делать.
Зато британский The Spectator с любовью нарисовал обеих чиновниц, приветствующих мигрантов на Лампедузе:
Теперь новые жители Европейского Союза баррикадируют на Лампедузе дороги требуя пропустить их дальше, на большую землю, чтобы обсудить вопросы колониального прошлого с жителями бывших метрополий.
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Мэр Филиппо Маннино ранее заявил, что остров не в состоянии справиться с таким потоком беженцев и призвал федеральное правительство принять меры:
Мы в точке невозврата, остров переполнен. Европа и Италия должны немедленно принять меры по оказанию поддержки и быстрой транспортировке людей.
Виновата, как всегда, Россия.
Ранее, напомним, польский дипломат Мулярчик заявил, что переселенцам из Нигерии и стран Центральной Африки помогают пройти «сотни, если не тысячи километров» по пути на остров. Он утверждает, что в этом якобы заинтересована Россия, связав миграционный кризис с попытками дестабилизации обстановки в Европе.
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Вот и не жалуйтесь
гоппатриотов - мигранты обижают москвичей. Даже насильничают.
Ну, что такое 130 тысяч негров на всю Италию, по сравнению с 2-3 миллионами "черных" на Москву?
Решайте свои проблемы, потом пекитесь за других.
Приезжих там больше, чем местных жителей.
На требования пограничников кладут.
Хм... В Италии, у пограничников и береговой обороны нет пулемётов?