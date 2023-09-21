Итальянскому острову Лампедуза выпала нелегкая судьба стать перевалочной базой для африканцев, стремящихся попасть в благополучную Европу.

Только за последние сутки на остров прибыли 20 судов с мигрантами из Африки. Теперь их количество составляет 18 тысяч человек против менее чем 6 тысяч местных жителей.

По данным МВД Италии, с начала этого года в страну морским путем попали около 130 тысяч новых мигрантов.