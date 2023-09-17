Мигранты перекрыли дороги на итальянском острове Лампедуза и потребовали социальных выплат

В Италии ввели чрезвычайное положение, а на остров приехали премьер-министр страны Джордже Мелони и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Отчаявшиеся местные вышли, перегородили дорогу их кортежу и потребовали немедленно очистить остров от незваных гостей. После заверений о том, что всё будет решено, машины чиновников пропустили.

Но идея перекрыть дорогу понравилась и мигрантам. Они заблокировали трассы и потребовали, чтобы их пустили дальше в Европу - и заодно предоставили социальные выплаты.