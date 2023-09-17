Мигранты перекрыли дороги на итальянском острове Лампедуза и потребовали социальных выплат

Приезжих там больше, чем местных жителей.
На итальянском острове Лампедуза стало очень людно. Там жило 5,5 тысяч человек, а к ним за два дня прибыло больше 7 тысяч мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Их собрали вокруг центра временного размещения, который рассчитан на 400 человек и раздают им еду и воду. 13 сентября приезжие устроили давку во время обеда и подрались с полицией.
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Заместитель мэра Лампедузы заявил, что мигрантам надо отправляться восвояси:
Беженцам здесь не рады. Лампедузу необходимо от них освободить. Мы хотим жить как раньше – туризмом и рыбалкой. И всё!
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В Италии ввели чрезвычайное положение, а на остров приехали премьер-министр страны Джордже Мелони и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Отчаявшиеся местные вышли, перегородили дорогу их кортежу и потребовали немедленно очистить остров от незваных гостей. После заверений о том, что всё будет решено, машины чиновников пропустили.
Но идея перекрыть дорогу понравилась и мигрантам. Они заблокировали трассы и потребовали, чтобы их пустили дальше в Европу - и заодно предоставили социальные выплаты.
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Чтобы не накалять ситуацию, итальянские власти стали вывозить мигрантов в континентальную Европу - как те и просили. Чтобы поддержать «братушек», немцы и французы устроили флэшмоб с плясками. Судя по видео, больше всех скорому «десанту» из горячих африканских парней обрадовались девушки.
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На данный момент на Лампедузе остаётся больше 4 тысяч человек. Власти Италии предлагают распределять всех прибывающих мигрантов по странам Западной Европы. Лишь Венгрия осталась в стороне. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его государство категорически против нелегальных мигрантов и ни в каком распределении участвовать не будет.
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Но, как часто водится в последнее время - бумажку подписали, а деньги перевести "забыли".
Вот им и "напомнили" таким образом.
https://www.youtube.com/shorts/S-HtPQf472Y?feature=share