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Мигранты перекрыли дороги на итальянском острове Лампедуза и потребовали социальных выплат

Мигранты перекрыли дороги на итальянском острове Лампедуза и потребовали социальных выплат

Автор:
17 сентября 2023 20:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Африка   Ближний Восток   Италия   беженцы   лампедуза   мигранты   чрезвычайное положение   
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Приезжих там больше, чем местных жителей.

На итальянском острове Лампедуза стало очень людно. Там жило 5,5 тысяч человек, а к ним за два дня прибыло больше 7 тысяч мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Их собрали вокруг центра временного размещения, который рассчитан на 400 человек и раздают им еду и воду. 13 сентября приезжие устроили давку во время обеда и подрались с полицией.

Заместитель мэра Лампедузы заявил, что мигрантам надо отправляться восвояси:

Беженцам здесь не рады. Лампедузу необходимо от них освободить. Мы хотим жить как раньше – туризмом и рыбалкой. И всё!

В Италии ввели чрезвычайное положение, а на остров приехали премьер-министр страны Джордже Мелони и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Отчаявшиеся местные вышли, перегородили дорогу их кортежу и потребовали немедленно очистить остров от незваных гостей. После заверений о том, что всё будет решено, машины чиновников пропустили.

Но идея перекрыть дорогу понравилась и мигрантам. Они заблокировали трассы и потребовали, чтобы их пустили дальше в Европу - и заодно предоставили социальные выплаты.

Чтобы не накалять ситуацию, итальянские власти стали вывозить мигрантов в континентальную Европу - как те и просили. Чтобы поддержать «братушек», немцы и французы устроили флэшмоб с плясками. Судя по видео, больше всех скорому «десанту» из горячих африканских парней обрадовались девушки.

На данный момент на Лампедузе остаётся больше 4 тысяч человек. Власти Италии предлагают распределять всех прибывающих мигрантов по странам Западной Европы. Лишь Венгрия осталась в стороне. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его государство категорически против нелегальных мигрантов и ни в каком распределении участвовать не будет.

Источник:

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Метки: Африка   Ближний Восток   Италия   беженцы   лампедуза   мигранты   чрезвычайное положение   
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14  комментариев
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24k
Axel 2 часа назад
Пусть радуются, что к ним обычные негры прибыли. Если бы бешенцы-хохлы, то ппц всем был бы...
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4k
просто Дмитрий Минуту назад
У ХХХL НАУЧИЛИСЬ.....
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19k
Дмитрий 3 минуты назад
Эй, золотой миллиард! Принимай пополнение!
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17k
Shtoppi 39 минут назад
такими темпами, уже скоро весь т. н. "райский сад" деда жопеза, превратится в самые настоящие джунгли co всеми вытекающими последствиями.
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49
Карбофос Иванович 41 минуту назад
Судя по рожам - коренные итальянцы
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15k
Sergej Lehr 42 минуты назад
Эту, б@ять, ляйен отдать неграм и пусть делают с ней, что хотят. З@ебала уже всех.
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20k
Александр 44 минуты назад
Итальянцы очень долго хотели закрепиться в Африке, вот ответочка пришла, принимайте гостей.
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2k
просто программист 49 минут назад
Ну а нефиг было Каддафи убивать. Пусть пожинают полной ложкой
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28
rvsolomasov Час назад
Удивляюсь венграм конечно, это какой-то оплот здравого смысла среди всей Европы. Как их ещё не прогнули и не нагнули, не понимаю, но рад что хоть где-то есть адекватные правительства.
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5k
satra Час назад
Мать Кобра, Урсула фон дер Ляйен, подписала меморандум с Тунисом на 1 ярд евро на предмет мигрантов из Африки. ЕС платит Тунису, Тунис оставляет мигрантов у себя. Как, к примеру, Турция держит у себя 3 с лишним миллиона беженцев из Сирии за деньги ЕС.

Но, как часто водится в последнее время - бумажку подписали, а деньги перевести "забыли".

Вот им и "напомнили" таким образом.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
ИХНИИ социальные выплаты уже передали у\фашистам...на *борьбу* с Путиным.

https://www.youtube.com/shorts/S-HtPQf472Y?feature=share
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76k
Viktor Час назад
Это просто какой-то пиз..., пипец господа-товарищи!

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August

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