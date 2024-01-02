7000 женщин Германии стали жертвами сексуального насилия со стороны беженцев

Внезапно оказалось, что из-за практически неконтролируемой миграции молодых мужчин в страну въехали многочисленные сексуальные преступники. Об это свидетельствует статистика.

С 2015 по 2022 год было зарегистрировано более 8590 случаев изнасилований и сексуальных посягательств со стороны иммигрантов. Более 90 процентов жертв преступлений на сексуальной почве - женщины. Большинство из них - немки.

Ruud Koopmans, известный исследователь проблем миграции, официально публикует эти цифры со ссылками на аналитику Федерального Криминального Ведомства Германии. Под термином «иммигранты» данное ведомство подразумевает людей, прибывших в Германию через систему предоставления убежища.

Именно неконтролируемая миграция сделала тысячи женщин в Германии жертвами изнасилований.

Не каждое изнасилование, о котором сообщается в отдельности, приравнивается к одной женщине-жертве.