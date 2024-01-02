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7000 женщин Германии стали жертвами сексуального насилия со стороны беженцев

7000 женщин Германии стали жертвами сексуального насилия со стороны беженцев

Автор:
02 января 2024 23:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Европа   беспорядки   женщины   кризис   мигранты   насилие   
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Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung напалмом жжёт по европейской толерантности. Видимо, чаша терпения переполнилась: мигранты в новогоднюю ночь дали прикурить всем, кто ранее принял их "в европейскую семью". Беспорядки наблюдались в ФРГ, во Франции, Бельгии , Нидерландах, Италии ...

Внезапно оказалось, что из-за практически неконтролируемой миграции молодых мужчин в страну въехали многочисленные сексуальные преступники. Об это свидетельствует статистика.

С 2015 по 2022 год было зарегистрировано более 8590 случаев изнасилований и сексуальных посягательств со стороны иммигрантов. Более 90 процентов жертв преступлений на сексуальной почве - женщины. Большинство из них - немки.

Ruud Koopmans, известный исследователь проблем миграции, официально публикует эти цифры со ссылками на аналитику Федерального Криминального Ведомства Германии. Под термином «иммигранты» данное ведомство подразумевает людей, прибывших в Германию через систему предоставления убежища.

Именно неконтролируемая миграция сделала тысячи женщин в Германии жертвами изнасилований.

Не каждое изнасилование, о котором сообщается в отдельности, приравнивается к одной женщине-жертве.

Криминальное ведомство делает все возможное, чтобы путем использования особых терминов и обозначений увести проблему из области криминала беженцев и мигрантов.

Например, в случаях группового изнасилования, статистка учитывает не количество преступников, а случай насилия, хотя в группе могло быть до десяти насильников. Таким образом, десять насильников легким движением пера превращаются в одного.

Издание NZZ приводит данные специальной оценки BKA для Федерального министерства внутренних дел, которые показывают, что с 2017 года более 1000 женщин ежегодно подвергались сексуальному насилию со стороны иммигрантов.

Купманс пишет, что только в период с 2017 по 2020 год жертвами изнасилования со стороны одного или нескольких беженцев стали более 3000 женщин.

Если признать, что миллионы беженцев принесли в страну страдания для девочек, девушек и женщин, то придется назвать причину и виновника, - пишет журналист, политолог Александр Сосновский.

Виновник - Ангела Меркель и , конечно, "Зеленые“, которые открыли двери нараспашку. Причина - замена понятий. Гостеприимность заменили на вседозволенность. И Меркель открыла границы без разрешения парламента, что по большому счету - преступление.

По последним данным полиции, в канун Нового года в Берлине большая группа людей устроила беспорядки в южном районе Лихтенраде. «Они стреляли фейерверками во все, что двигалось», — написала полиция. В Гропиусштадте в районе Берлин-Нойкёльн припаркованная машина скорой помощи была сожжена петардами.Также люди делали и кидали коктейли Молотова. В результате были арестованы около 390 человек. 54 сотрудника службы экстренной помощи пострадали.

В Кельне в канун Нового года также прошла волна беспорядков с участием мигрантов, прибывших в Германию в поисках убежища.

А это граждане Италии африканского и арабского происхождения весело празднуют Новый год на улице Бернардо Заманья и в районе стадиона Сан-Сиро:

А вот на юге Лондона схлестнулись эфиопы и эритрейцы, они друг друга очень давно не выносят, но ситуация еще обострилась из-за гражданской войны в Эфиопии. Ситуация с притоком мигрантов в Британии становится критической. В 2023-м в страну въехало больше миллиона мигрантов, за последние годы темпы миграции из незападных стран выросли в разы. При этом уровень рождаемости в Британии рухнул до показателей 19-го века.

Говорят, как встретишь год, так его и проведешь. С Новым годом, Европа!

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Метки: Европа   беспорядки   женщины   кризис   мигранты   насилие   
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6  комментариев
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Rom 58 минут назад
Не вдаваясь в подробности особо, был в Бельгии и Германии несколько месяцев назад, и еще в Германии 3 недели назад. Так вот, они и правда везде. Это я сейчас не предвзято, без негатива как бы... Они везде. Просто нет немцев. ОК, немцы были, в маленьком, дорогом, старинном баре не для туристов. Но все вокруг - только вот эти вот. Таксисты, продавцы, торговцы, на входе в зоопарк, во всех магазинах, на каждом углу..... Мне уже порой сложно на немецком говорить, так как меня не понимают. Таких случаем у меня уже много. Лет 20 назад мог звонить в автосалон бу машин, всегда мог общаться, разговаривать... Сегодня не получается уже. Меня не понимают порой, я не понимаю, что эти братья там мямлят. Ладно, может в салоне Бэнтли и будут немцы, не знаю этого....не звонил в саолны, где машины по 200+ евро. Но в целом всё выглядит очень плохо. Очень очень плохо. Не отрицаю, обязательно среди всех этих "понаехавших" есть интеллигентные люди, с образованием, итд.... Я видел врачей.... но сколько их? 0,001%??? Вопрос, к чему всё это приведет? Пройдет лет 20-30-40.... да тут не будет больше немцев, французов, бельгийцев.... жопа сейчас, а что будет потом? Ну, мы понимаем, что будет.....
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−15
Pasha Panfilov 8 минут назад
А. А я-то всё думаю откуда эта хрень про мигрантов, муссируемая который месяц кряду на фишках. А это оказывается из Европы тянется. Ну понятно, привинчивание европейской действительности на российские реалии.
Щас пойдут посты как у нас дворники-ашотики сожгли полгорода и всех сплошь перенасиловали. Обрезанные видео, дорисовки, дописки, сочинения на тему и фантазии разные. Нам же никак нельзя от цивилизованной Европы отставать. Если в Европе ЛГБТ - то мы все тоже срочно ЛГБТ, если там какой-нить феминизм - айда его здесь перепевать, кучи угнетенных женщин и всё такое. Электромобили на мороз присобачить без единой зарядной розетки, борьбу против инквизиции православной церкви (пофиг что её не существовало, но в Европе же была у церкви инквизиция, ну вот, давайте борнемся), что там еще... Сахар вредным объявить. Татуировки там пошли в моду - мы тоже изрисуемся как туземные вожди. Что еще... А! Пирсинги - во, самое то на местном морозе, железок в лицо натыкать.
Ну и в Европе мигранты буянят - обидно будет, если наши мигранты отстают. Надо раскачать, с размахом, чтоб аж до гражданской войны. Найдем пару ашотиков-дворников и азера из овощного ларька, доведем до бешенства, клюя на мозги с полдня и обругав всю его родню до пятого колена, заснимем как он в ответ разошелся, обрежем - и будем это мусолить лет пять, ослоёбы сраные понаехали, дуй в свой аул и всё такое.

Не, ну а чо? В Европе же алжирцы буянят, ну и всё. Нам же что Таджикистан с шаурмой, что Алжир с поджиганием автомобилей - всё едино, какая разница, хуле )))

И где всей этой еврохерни понабрались-то... Может нам пора в Украину ехать? На ПМЖ, за евроидиотизмом.
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1k
Moon24 22 минуты назад
Почему обезьяны еще живы ?
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29k
Alex 37 минут назад
В германии черным-черно, светлые волосы на улице редко встретишь, зато ослолюбы чувствуют себя вольготно и борзеют с каждым днем все больше... только понимая что буровят не на коренного немца, сбавляют обороты, а немчикам да, их ни в фуй не ставят... пипетц...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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