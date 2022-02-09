Добрые короли: какие короли получили почетный титул

Он унаследовал престол от Сигберта I Малого. Правил недолго, лишь 7 лет (с 653 по 660 года).

Запомнился истории тем, что вступил в союз с королем Нортумбрии и принял у него при дворе христианство. Дальше и сам нес новую для англов веру в народ. Его гибель хорошо описывает Беда Достопочтенный в «Церковной истории народа англов»:

«Длительное время приобщение народа к небесной жизни процветало в том королевстве к радости короля и всего народа; но случилось так, что король был по наущению Врага всякого добра убит своими же родичами. Это преступление совершили два брата; когда их спросили, почему они это сделали, они смогли лишь ответить, что обозлились на короля и возненавидели его оттого, что он всегда был готов миловать своих врагов и прощал им все зло, что они делали, как только они просили прощения».

Айнбкеллах Добрый, король Дал Риада