Добрые короли: какие короли получили почетный титул

Ужасный, Могучий, Грозный, Сильный, Тишайший, Красивый – это все прозвища королей и правителей прошлого. Но мало кто знает, что история насчитывает совсем немного «добрых королей». Кто они – рассказываем подробнее.
Сигберт II Добрый, король Эссекса
Он унаследовал престол от Сигберта I Малого. Правил недолго, лишь 7 лет (с 653 по 660 года).
Запомнился истории тем, что вступил в союз с королем Нортумбрии и принял у него при дворе христианство. Дальше и сам нес новую для англов веру в народ. Его гибель хорошо описывает Беда Достопочтенный в «Церковной истории народа англов»:
«Длительное время приобщение народа к небесной жизни процветало в том королевстве к радости короля и всего народа; но случилось так, что король был по наущению Врага всякого добра убит своими же родичами. Это преступление совершили два брата; когда их спросили, почему они это сделали, они смогли лишь ответить, что обозлились на короля и возненавидели его оттого, что он всегда был готов миловать своих врагов и прощал им все зло, что они делали, как только они просили прощения».
Айнбкеллах Добрый, король Дал Риада
Дал Риада – древнее гэльское королевство на севере Ирландии и западе Шотландии, которое существовало до IX века. Тогда его захватили викинги.
Король Айнбкеллах мак Ферхайр был у власти всего год, прежде чем в 698 году его свергнули и изгнали в Ирландию. Этим добродетелем оказался его младший брат Селбах, правивший затем аж до 723 года (солидный срок для раннего Средневековья).
Он же, к слову, затем убил попытавшегося вернуться Айбкеллаха.
Этот род королей известен тем, что они стали предками Морейской династии шотландских королей. Вы наверняка помните Макбета, который на самом деле Мак Бетад мак Финдляйх. Он – один из представителей рода.
Хакон I Добрый, король Норвегии
Хакон правил Норвегией с 934 по 961 года. В отличии от многих норвежцев того времени, он с самого детства был христианином – рос мальчик при дворе английского короля Этельстана. Затем, уже будучи взрослым, он вернулся в Норвегию, разгромил своего единокровного брата Эйрика Кровавая Секира.
Этот король был поистине добрым для народа – он снизил налоги, а затем создал регулярный флот. Правда, с христианством не сложилось: народ не принял новую веру.
Хакон погиб от раны, которую нанесли ему в бою сыновья Эйрика. А после него новым королем стал один из них – Херальд II Серая Шкура.
Так смерть Хакона описывает Снорри Стурлусон:
«„Если мне будет суждено остаться в живых, — сказал он, — то я бы хотел уехать из страны к христианам и искупить свои прегрешения перед Богом. Если же я умру здесь, в языческой стране, то похороните меня, как вам нравится“. Вскоре после этого Хакон конунг умер на той самой скале, на которой он родился. Скорбь о смерти Хакона была так велика, что и друзья, и враги оплакивали его и говорили, что такого хорошего конунга никогда больше не будет в Норвегии».
Хивел Да Добрый, король бриттов
Хивел правил бритами на территории Уэльса с 942 по 950 год. За это время он практически объединил все земли королевства. Он создал свод валлийских законов, в которых у короля было не то, чтобы много полномочий. Большая часть конфликтов там урегулировалась денежными штрафами, а казни вообще были редкостью.
После смерти Хивела ап Каделла королевство распалось на три части, однако его кодекс действовал аж до 1282 года, когда умер Лливелин Последний – последний независимый король Уэльса.
Магнус I Добрый, король Норвегии и Дании
Магнус правил Норвегией с 1035 года по 1047 годы и Данией с 1042 по 1047 годы. Сын Олава II Святого и наложницы Альвхильд, Магнус несколько лет воспитывался при дворе Ярослава Мудрого и его жены Ингигерд, к которым его отец бежал в 1028 году.
Сам Магнус вернулся в Норвегию, когда ему было 11 лет, и при поддержке Швеции и Руси отвоевал королевский престол. Спустя семь лет он также был коронован в Дании. Согласно Снорри Стурлусону, свое прозвище поначалу жестокий правитель получил, когда переменился под влиянием придворного скальда Сигвата. Тот написал флокк (хвалебную песню), в котором призывал конунга не вступать в противоборство с недовольным народом. Помимо прочего, там были такие слова:
Княжичу негоже
Слух склонять к советам
Злым. Все пуще ропщет
Твой народ, воитель.
Молвы, витязь смелый,
Берегись, — пусть меру
Знает длань! — что люди
Разносить горазды.
Друг тебя, радетель,
Остерег, сороки
Влаги мертвых. Внемли
Воле бондов, воин!
Вождь, не доводи же
До беды. Недобрый
Знак, когда на князя
Седые сердиты.
Беда, коль примолкли
Те, кто прежде предан
Был, уткнули в шубу
Нос и смотрят косо.
Ропщет знать: властитель
Отчину, мол, отнял —
Поднялись повсюду —
У подданных — бонды.
Всяк, кто согнан с выти —
Строг ко многим скорый
Ваш суд — нас, мол, грабят,
Скажет, люди княжьи.
Летописцы позже писали, что после такого стихотворения правитель изменился в лучшую сторону. Тогда он повелел составить сборник законов, который называется Серый Гусь. После этого он получил всенародную любовь и почитание.
Умер король рано: ему было 23 года, когда в Дании он то ли упал с лошадь, то ли свалился за борт корабля во время плавания, то ли заболел в одном из таких переплывов.
Эрик II Добрый, король Дании
Удивительно, но до прихода к власти Эрика в 1095 году, в Дании несколько лет продолжался голод. А вот потом сразу все стало хорошо, и это расценили как знак свыше.
Саксон Грамматик писал, что народ любил веселого короля, а среди недостатков была лишь… похоть.
Однако это не стало препятствием к тому, чтобы Эрик убедил папу Римского Пасхалия II канонизировать своего брата, короля Кнуда IV, которого убили во время народного восстания.С тех пор Кнуд стал святым покровителем Дании.
Спустя два года при его дворе убили четверых гостей. Тогда, видимо, чтобы замолить грехи, Эрик отправился в паломничество в Иерусалим. Он прошел через Новгород и Константинополь, но до места назначения так и не добрался: в 1103 году он заболел и умер на острове Пафос на Кипре.
Вильгельм II Добрый, король Сицилии
Вильгельм правил государством с 1166 года по 1189 год. Его отец, второй правитель Сицилии из нормандской династии Готвилей, известен как Вильгельм I Злой. Неплохой контраст, правда?
Тем более, летописцы часто изображают его как развратного и склонного к роскоши тирана. Однако историки часто сходятся во мнении, что Вильгельм стал жертвой злых языков богачей.
Его сын, однако, запомнился совсем по-другому. В первое время за него правила мать, Маргарита Наваррская. Мальчику в момент коронации было лишь тринадцать лет.
Так вот, одной из первых реформ Маргариты стало то, что она провела политическую амнистию и отменила налоги, которыми ее муж обложил города. Поэтому ее сын начал править спокойно и даже попытался развернуть активную внешнюю политику.
Так, например, в 1174 году он попытался освободить Египет от гнета Саладина. Но безуспешно. В 1185 году его войска вторглись в византийские владения на Балканах, и даже захватили Фессалоники. Но византийский император Исаак II Ангел быстро навел порядок.
Король умер во время подготовки к Третьему крестовому походу. Он упоминается в «Божественной комедии» Данте. Там он находится на шестом небе рая.
Тот, дальше книзу, свет благочестивый
Гульельмом был, чей край по нем скорбит,
Скорбя, что Карл и Федериго живы.
Теперь он знает то, как небо чтит
Благих царей, и блеск его богатый
Об этом ярко взору говорит.
Жуан I Добрый, король Португалии
Жуан правил страной в 1385-1433 годах. Помимо Доброго его называли Великим, Доброй Памятью. В Испании же были несколько обижены на Жуана – для них он был Бастардом.
Почему? А потому что он был внебрачным сыном Педру I. К власти он пришел после смерти своего брата Фернанду I, который не оставил после себя наследников и который в итоге стал последним представителем Бургундской династии в стране.
Жуан был успешным монархом: он отразил попытки кастильцев захватить престол, а затем, будучи магистром ордена святого Беннета Ависского, основал Ависскую династию.
Правление Жуана, в целом, было мирным. Но в 1415 году Португалия захватила у берберов город Сеута (на территории нынешнего Марокко). Тогда этой кампанией руководил инфант Энрике Мореплаватель, наследник Жуана, с экспедиций которого началась эпоха Великих географических открытий.
Иоанн II Добрый, король Франции
Иоанн был вторым королем из династии Валуа и правил страной с 1350 года по 1364 год. К власти он пришел в тяжелое время: только-только началась Столетняя война, а в Европе вовсю бушевала первая эпидемия чумы.
Ко всему прочему, он сильно конфликтовал со своим кузеном, королем Наварры Карлом II Злым, который попытался свергнуть Иоанна.
Во время битвы при Пуатье, в 1356 году, Иоанн попал в плен к англичанам. А спустя четыре года он вернулся во Францию, когда был подписан мирный договор в Бретиньи. Согласно ему англичане отказывались от притязаний на английский престол и получали огромный выкуп. Правда, в заложниках оставался сын Ионна, Людовик Анжуйский.
В 1363 году выяснилось, что Людовик сбежал из английского плена, таким образом поставив отца в неудобное положение. Тогда Иоанн добровольно вернулся в Англию, и спустя время умер там от неизвестной болезни.
Александр I Добрый, молдавский господарь
Этот молдавский правитель занимал трон с 1400 по 1432 годы. Когда он пришел к власти, то расширил полномочия господаря, а заодно скопировал административное устройство Валахии. С этим вырос и объем торговли.
Затем совместно с польским королем Владиславом II Ягайло он принял участие в Грюнвальдской и Мариенбургской битвах против тевтонцев.
И хотя правление в целом было мирным, именно во времена Александра впервые появляются рабы-цыгане: он сам пожаловал монастырю 30 цыганских семей и 12 татарских изб.
Фердинанд I Добрый, император Австрии, король Венгрии и Чехии
Фердинанд отличался слабым здоровьем — страдал гидроцефалией и эпилепсией — и потому в период своего 13-летнего правления особого участия в государственных делах не принимал, оставив их канцлеру-консерватору Клеменсу фон Меттерниху.
Правил он с 1835 года по 1848 год. Справедливости ради, у него были и собственные инициативы. Так, например, он провел политическую амнистию в стране, даровал земли русским старообрядцам.
В свободное время он изучал языки, музицировал, вел переписку и дневники. На публичных мероприятиях он старался не светиться.
После революции в 1848 году он отрекся, и передал трон своему племяннику Францу-Иосифу (да, тот самый). Революцию он переживал остро, поэтому уехал подальше от общества, в Чехию. Именно жители этой страны впоследствии дали ему прозвище Добрый: с ними Фердинанд провел еще 30 лет своей жизни.
Кхама III Добрый, король бамангвато
Кхама возглавлял племя бамангвато на территории современной Ботсваны с 1875 по 1923 годы. Это было одно из самых влиятельных племен. Сам Кхама принял христианство, когда племенем правил его отец, Секгома.
Гонения на христиан начались тогда, когда Кхама отказался брать вторую жену. В середине 1870-х произошла серия конфликтов между Кхамой, Секгомой и его братом Маченгом, победителем в которой вышел Кхама.
Затем, когда Кхама стал королем, он поспособствовал распространению христианства, а также отменил обряд инициации (страшная вещь), ввел сухой закон, а позже попросил помощи у Великобритании в борьбе с бурами, потомками голландских колонистов.
В итоге появился протекторат Бечуаналенд, который затем и стал Ботсваной. Потомки Кхамы Доброго – первый президент Ботсваны сэр Серетсе Кхама и даже бывший глава государства (до 2008 года) Ян Кхама.
Прозвище Добрый заслуживали не только короли, но и множество правителей, носивших другие титулы, а также две королевы: Матильда Шотландская и Елизавета I Английская. Они носили прозвища «добрая королева Матильда» и «добрая королева Бесс».
Источник:
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