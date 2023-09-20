В Москве лихач на BMW на всей скорости протаранил иномарку, остановившуюся на светофоре

Как уже сообщили в прокуратуре Москвы, в результате ДТП от полученных травм скончался 51-летний водитель автомобиля Hyundai, в который врезался кроссовер BMW X5.

По предварительной информации, водитель кроссовера был пьян. Прокуратура проконтролирует привлечение его к уголовной ответственности.