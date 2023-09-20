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В Москве лихач на BMW на всей скорости протаранил иномарку, остановившуюся на светофоре

В Москве лихач на BMW на всей скорости протаранил иномарку, остановившуюся на светофоре

Автор:
20 сентября 2023 23:02
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   ДТП   Москва   Тимирязевская улица   иномарка   лихач   
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Два легковых автомобиля столкнулись на Тимирязевской улице в Москве. В результате аварии погиб один человек, сообщили в столичном главке МВД.

Столичный Дептранс опубликовал видео с кадрами ДТП. Камера видеонаблюдения зафиксировала как лихач на BMW X5 на полной скорости сносит стоявшую на светофоре иномарку. Машину от удара отбрасывает на несколько десятков метров:

На месте аварии сейчас работают экстренные службы. Движение на данном участке затруднено.

Обе машины сильно пострадали: одну из них буквально смяло, а у другой оказалось разбито лобовое стекло и вся передняя часть, передает корреспондент "Известий" Багаудин Багаудинов:

Как уже сообщили в прокуратуре Москвы, в результате ДТП от полученных травм скончался 51-летний водитель автомобиля Hyundai, в который врезался кроссовер BMW X5.

По предварительной информации, водитель кроссовера был пьян. Прокуратура проконтролирует привлечение его к уголовной ответственности.

Источник:

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Метки: BMW   ДТП   Москва   Тимирязевская улица   иномарка   лихач   
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3  комментария
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17k
Toxictofa 39 минут назад
Опять гребаный синебот убил человека!
Интересно, сколько наш самый гуманный даст за такое? Года два-три?
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2k
Виталий Минуту назад
Летел на красный с превышением бухой, и человек погиб = пожизненное надо дать.
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34k
albedo 7 минут назад
Все больше и больше убеждаюсь- владелец БМВ очень часто:
Просто психический диагноз.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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