В Москве лихач на BMW на всей скорости протаранил иномарку, остановившуюся на светофоре

Два легковых автомобиля столкнулись на Тимирязевской улице в Москве. В результате аварии погиб один человек, сообщили в столичном главке МВД.
Столичный Дептранс опубликовал видео с кадрами ДТП. Камера видеонаблюдения зафиксировала как лихач на BMW X5 на полной скорости сносит стоявшую на светофоре иномарку. Машину от удара отбрасывает на несколько десятков метров:
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На месте аварии сейчас работают экстренные службы. Движение на данном участке затруднено.
Обе машины сильно пострадали: одну из них буквально смяло, а у другой оказалось разбито лобовое стекло и вся передняя часть, передает корреспондент "Известий" Багаудин Багаудинов:
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Как уже сообщили в прокуратуре Москвы, в результате ДТП от полученных травм скончался 51-летний водитель автомобиля Hyundai, в который врезался кроссовер BMW X5.
По предварительной информации, водитель кроссовера был пьян. Прокуратура проконтролирует привлечение его к уголовной ответственности.
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Интересно, сколько наш самый гуманный даст за такое? Года два-три?
Просто психический диагноз.