Автомобиль столкнулся с тремя лосями на МКАД

ДТП с участием автомобиля и трех лосей произошло на внутренней стороне 32-го км МКАД в Москве.
Эта "Киа" 18 июня 2023 года оказалась не в то время не том месте, а точнее, на 32-м километре по внутренней стороне МКАД, где встретилась со стадом лосей. Казалось бы, ну на кольцевой-то они откуда могли появиться?
Водитель - 32-летний продавец рынка, ехал на работу с племянником, когда сохатые бросились ему наперерез. Видеокадры с камеры наблюдения опубликовала Прокуратура Москвы:
Из четверых лосей погибли двое. Мужчины отделались испугом, царапинами и серьезным финансовым потрясением. Мало того, что машина под списание, так ещё и штраф за сбитого лося - 80 тысяч.
Прокуратура Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба окружающей среде из-за гибели зверей, - сообщает News.ru.
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а там знак о диких животных есть?