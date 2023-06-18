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Автомобиль столкнулся с тремя лосями на МКАД

Автомобиль столкнулся с тремя лосями на МКАД

Автор:
18 июня 2023 23:40
Сообщество : Аварии
Метки: Kia   ДТП   Москва   авария   лоси   мкад   
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ДТП с участием автомобиля и трех лосей произошло на внутренней стороне 32-го км МКАД в Москве.

Эта "Киа" 18 июня 2023 года оказалась не в то время не том месте, а точнее, на 32-м километре по внутренней стороне МКАД, где встретилась со стадом лосей. Казалось бы, ну на кольцевой-то они откуда могли появиться?

Водитель - 32-летний продавец рынка, ехал на работу с племянником, когда сохатые бросились ему наперерез. Видеокадры с камеры наблюдения опубликовала Прокуратура Москвы:

Из четверых лосей погибли двое. Мужчины отделались испугом, царапинами и серьезным финансовым потрясением. Мало того, что машина под списание, так ещё и штраф за сбитого лося - 80 тысяч.

Прокуратура Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба окружающей среде из-за гибели зверей, - сообщает News.ru.

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Метки: Kia   ДТП   Москва   авария   лоси   мкад   
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3  комментария
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4k
lexa 8 минут назад
штраф...?
а там знак о диких животных есть?
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31k
albedo 50 минут назад
Если штраф 80 тысяч, то пусть мясо оштрафованному отдают.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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